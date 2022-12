Så viktig är författarens signatur för boken

”Jag har lidit av yrsel sedan 2019 och dessutom krävs det fem personer för att hjälpa mig med signeringsproceduren och det gick inte att ordna”.

Ungefär så förklarade sig Bob Dylan som nyligen offentligt fick be om ursäkt till dem som köpt vad de trodde var handsignerade upplagor av Nobelpristagarens och artistens nya bok ”Låtskrivarkonsten” för cirka 6 000 kronor styck. För säkerhets skull lade han till att automatiska signaturer inte är särskilt ovanligt förekommande i litteraturvärlden (eller i konstvärlden). Frågor på det? Ja, i alla fall två.

Ett, stämmer det?

Två, hur stor är efterfrågan på signerade böcker?

Oskar Ekström är programchef för den största platsen för boksigneringar i Sverige, Bokmässan.

– Enligt våra enkätundersökningar vill fyrtio procent av besökarna få minst en bok signerad. Det är en stor och viktig del av mångas besök, efter pandemin märkte vi att både läsare och författare längtade efter att träffas under signeringarna igen, säger han.

Men är själva signaturen så viktig? Hade det räckt med en stämpel och ett hej?

– Nej, det tror jag verkligen inte, många köper ju böckerna för att ge bort till någon annan och vill ha dem signerade till en speciell person.

Bild 1 av 2 Joakim Thåström signerar sin bok ”Texter” på Bokmässan 2019. Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 2 av 2 Kö på Bokmässan till Joakim Thåströms signering. Foto: Fredrik Sandberg/TT Bildspel

Vilken är den längsta signeringskö du sett på Bokmässan?

– Någonsin vet jag inte, men en av de längsta köerna jag har sett var 2019, när det tog fyra timmar att komma fram till Joakim Thåström och få en signerad upplaga av hans bok ”Texter”. En annan gång var vi faktiskt tvungna att avbryta signeringen utan att alla kommit fram, tiden gick ut.

Vilken författare var det?

– Det var köerna med barn till humortrion I Just Want To Be Cool, men det var inte författarnas fel. De satt i flera timmar och signerade hela helgen. Det är exempel på helt olika målgrupper som är intresserade av att få sina böcker signerade, säger Oskar Ekström.

Nätbokhandeln Adlibris säljer mängder av signerade böcker, från några hundra upp till flera tusen exemplar av de mest efterfrågade. Taru Raita är ansvarig för fack- och skönlitteratur på Adlibris.

– Det kan vara svårt att veta om kunderna köper böckerna just för att de är signerade eller om de skulle köpt dem ändå. Vi säljer ju inte de osignerade exemplaren samtidigt så att vi kan jämföra. Jag tycker författarsignaturen är en krydda, en trevlig bonus.

Vilka författare gäller det främst?

– De som har en sorts direktkontakt med sina läsare i sociala medier och har en aktiv närvaro där. Ett signerat exemplar av en modern bok har ju inget direkt pengamässigt värde, det är det emotionella det handlar om, säger Taru Raita.

Äldre böcker och signerade förstahandsutgåvor av framgångsrika verk, däremot, kan säljas för stora summor. James Joyces ”Ulysses” gick för nästan fem miljoner kronor 2002, J K Rowlings handskrivna exemplar av ”Barden Beedles berättelser” auktionerades ut för över 40 miljoner kronor 2007. På svenska Bukowskis klubbades Tove Janssons signerade förstahandsutgåvor av ”Muminpappans bravader” från 1950 för 5 900 kronor.

I ”Can you ever forgive me”, den Oscarsnominerade filmen från 2018 baserad på författaren Lee Israels självbiografiska roman, berättas historien om hur hon framgångsrikt förfalskade andra författares brev och signaturer – enligt filmen en vansklig men lukrativ bransch.

Maskin för automatisk signering, en Autopen. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

I Sverige förekommer inte förfalskade författarsignaturer i någon större omfattning, men intresset för svenska författares signaturer är stadigt. I alla fall om man frågar Lorenz B Hatt som driver Lorenz B Hatt Konsthandel och Antikvariat i Hägersten i Stockholm.

– Egentligen är det proveniensen som är det intressanta, även om det finns två delar. En del handlar om information, när man hittar något hitintills oupptäckt – en outgiven handskriven dikt av Harry Martinson, exempelvis. Det andra är den emotionella aspekten av att hålla ett signerat verk i handen, säger han.

Hatt samarbetar regelbundet med Bukowskis när det gäller temaauktioner för böcker och litterära verk. Hans kunder är samlare liksom han själv, och han har köpt och sålt hundratals signerade verk genom åren.

Har du sett många falska eller automatiserade författarsignaturer?

– Nej, det förekommer inte särskilt ofta i Sverige, däremot utgår internationella handlare ofta från att signaturer kan vara falska. Det finns helt andra ekonomiska incitament att förfalska en Hemingwaysignatur eller något annat världsnamn, medan det knappast skulle löna sig att förfalska våra svenska författare, det kräver ju trots allt övning och skicklighet. Men i Norden vet jag att bland andra Knut Hamsun och Henrik Ibsen förfalskats, säger han.

Varför är man intresserad av signerade böcker?

– Därför att samlare söker de finaste exemplaren, och om man samlar August Strindberg eller Carl von Linné är det en extra trofé att ha böckerna exempelvis i sällsynta upplagor eller signerade. Jag jobbar inte så mycket med dagens utgivning, men när det gäller äldre böcker har det alltid funnits ett intresse för exemplar som är exklusiva på något sätt.

Och vad är tjusningen för dig?

– För mig är det mer intressant med känslan än den rena informationen, jag har sålt Verner von Heidenstams debut, dedicerad till hans svärföräldrar som aldrig trodde att han kunde bli något. Jag har haft Pär Lagerkvists ”Ångest” med dedikation till hans mor och far, du kan ju tänka dig när han överlämnade den. ”Ångest” är ingen trallig bok, säger Lorenz B Hatt.

Författaren Jens Lapidus. Foto: Anders Wiklund/TT

Författaren Jens Lapidus har inte använt sig av autosignering sedan han jobbade som affärsjurist. Han minns en kollega som skickade ut mängder av julkort med stämplade signaturer varje år, men själv skriver han noggrant i varje bok han signerar. Fast efterfrågan har börjat sina.

– Nuförtiden vill man hellre ta en selfie, tror jag, men när min första bok ”Snabba cash” kom ut 2006 var signering något väldigt stort. Det blev långa köer om jag satt i ett köpcentrum eller på Bokmässan, säger han.

Hur kändes det?

– Det var helt klart rockstjärnekänsla.

Men nu signerar du inte lika mycket?

– Antalet inbundna böcker har minskat över huvud taget, både i omfattning och i popularitet, under de sexton år som gått sedan min debut. Eller så har min egen popularitet dalat.

Det betvivlar jag, men vad är värdet av ett signerat bokexemplar?

– Det fina med det är när man ger bort boken till någon, det har ett värde som gåva för att givaren har ansträngt sig.

Jens Lapidus önskebok att få signerad ”Ingen speciell. Jo, okej, om jag skulle få en signerad Édouard Louis-bok, då skulle jag inte bli helt o-glad.” Visa mer

Författaren Denise Rudberg. Foto: Roger Turesson

För författaren Denise Rudberg är det mer lockande att ordna ett evenemang i samband med lanseringen av en ny roman, även om hon fortfarande signerar tusentals exemplar av sina böcker åt till exempel Adlibris. Det tar ett par dagar och på slutet orkar hon inte alltid skriva ut hela dagens datum med bokstäver, det gör för ont i handen helt enkelt.

– Jag hade en signering på Akademibokhandeln i fredags, jag tror att det kom en person på en timme. Kanske är det för att jag inte är så ruskigt folkkär. Jag säljer mycket men jag är ju ingen Lill-Babs, säger hon.

Denise Rudbergs önskebok att få signerad ”Det är ju när boken betyder något som signaturen också gör det, så för mig skulle det vara Per Hagmans ’Cigarett’ eller mina Stieg Trenter-böcker jag fått av farmor och farfar. Hade jag dem signerade skulle jag rama in dem.” Visa mer

Du har andra alternativ?

– Ja, precis. Jag har ett event på en liten lokal chokladfabrik i Stockholm, huvudkaraktären i mina böcker de senaste elva åren äter en viss sort därifrån. Första året sålde vi hundra exemplar, sjunde året var vi uppe i fyrahundra böcker och signeringskön ringlade runt kvarteret. Det finns också en guidad tur genom Stockholm i mina böckers värld, vi äter lunch, dricker ett glas och så får man en signerad bok med sig. Biljetterna brukar sälja slut på en timme.

Signering för ingen Häromveckan twittrade debutförfattaren Chelsea Manning (ej visselblåsaren med samma namn) sorgset att bara två personer dök upp på hennes boksignering. Neil Gaiman, Stephen King, Margaret Atwood och Jenny Colgan var några av de författare som svarade med uppmuntrande ord och beskrivningar av sina egna boksigneringar då ingen alls kom – och det i bästa fall dök upp någon för att fråga var toaletterna låg. Visa mer

Läs fler artiklar om böcker av Hanna Mellin.