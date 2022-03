Saab i huvudrollen i ”Drive my car”: ”Vi ser ett ökat internationellt intresse”

Saab har förekommit på film sedan bilarna började produceras 1947. Enligt sajten Internet movie cars database skedde debuten i 1952 års ”Han glömde henne aldrig” med Anita Björk och Sven Lindberg.

Men aldrig tidigare har en Saab haft en så framträdande filmroll som i Ryusuke Hamaguchis Oscarsbelönade ”Drive my car” – med premiär ett decennium efter att bilföretaget gick i konkurs. Bilen i fråga, en röd Saab 900 Turbo, är betydligt äldre än så.

I filmen körs teatermannen Kafuku omkring i årsmodell 1987 av privatchauffören Misaki. I Haruki Murakami-novellen som ligger till grund för filmen rör det sig om en gul cabriolet, men regissören har sagt att rött kändes mer filmiskt distinkt.

Enligt Karl Ask, ordförande för Saabklubben, är det en av de vackraste bilarna som finns.

– Röd är en klassisk Saabfärg som matchar så bra mot bilens design, säger han när jag når honom på telefon inför biopremiären.

Karl Ask berättar att ”Drive my car” har varit känd i Saabkretsar sedan festivalpremiären förra året och han längtar själv efter att se den. Att en gammal Saab står i centrum för en ny japansk film känns oväntat men inte chockartat, menar han.

– Det finns Saabfanatiker över hela världen även om just Japan aldrig har varit någon stor marknad.

Vad säger du om modellen Saab 900 Turbo?

– Det är en ikonisk modell, både tack vare prestandan och körglädjen. Jag har ägt flera 900 Turbo-bilar och det är en bil som går fantastiskt bra. Många tänker att den är gammal och trött, men med turbon står den sig riktigt bra på vägarna.

”Drive my car” är inte den första retroflörten med det svenska bilmärket. I Sverige har exempelvis Alex Schulman varit en uttalad Saabnostalgiker i både krönikor och podd (men gjorde sig av med sin 900 cabriolet 2017).

När Karl Ask började samla på Saab i mitten av 00-talet var bilarna ”hur billiga som helst”, men sedan dess har priserna trissats upp. Nyligen såldes en 900 Turbo Aero från 1987 för drygt en halv miljon på auktion. Lika dyr blev en metallicgrön Saab 96 från 1980 i början av året.

En del av förklaringen är förstås konkursen. Antalet medlemmar i den svenska Saabklubben har tredubblats de senaste tio åren och i dag är de omkring 6 000 stycken.

Karl Ask, ordförande i Saabklubben, framför en Saab 900 T16 Aero. Foto: Privat

Även internationellt ökar intresset. Karl Ask berättar att många begagnade bilar på sistone har exporterats till länder som Tyskland och Nederländerna. Han påpekar samtidigt att det finns en skillnad mellan Saab i Sverige och Saab utomlands.

– Här hemma har den i mångt och mycket varit en bruksbil, men internationellt har Saab haft ett annat rykte. Den är ett medvetet konsumentval eller nästan ett statement. I England var det exempelvis ofta arkitekter eller tandläkare som körde Saab, säger Karl Ask.

Innan ”Drive my car” var den svarta 900:an i ”Seinfeld” förmodligen världens mest berömda Saab. I serien framgår också att märket i USA har betraktats som mer förfinat eller märkvärdigt. Bilen involveras flera gånger i handlingen innan den slutligen vandaliseras i ett av de sista avsnitten. Då har Jerry tidigare trafikbråkat med en man i en vinröd Golf, som avfärdat Manhattankomikerns bilval med orden: ”Jag har aldrig sett en man köra en Saab cabriolet. Det har jag fortfarande inte.”

Ett försök till varumärkesutveckling kom i ”Burn notice” (2007–2013), som Karl Ask nämner som en personlig favorit. I Miamiserien dyker en Saab 9-3 cabriolet upp bland hemliga agenter i internationella förvecklingar.

För den 34-årige ordföranden är kärleken till Saab okomplicerad:

– Det är en bil som du njuter av att vara ute på vägarna med och som ofta är unik rent designmässigt. Det är bara att jämföra en Saab från 1980-talet med hur andra bilar såg ut då.

En Saab 900 T16 Aero i Jonas Selberg Augustséns ”Sophelikoptern” (2015). Foto: Triart

Karl Ask pratar om Saab i termer av ett rörligt kulturarv på våra vägar. Även i svensk film har Saab 900 varit en pålitlig fossil, inte minst under filmåret 2015 med premiärtrion ”Odödliga”, ”Sophelikoptern” och ”Tjuvheder”.

Trots att produktionen har upphört lär bilarna fortsätta rulla på dukar och skärmar. Sedan ”Drive my car” har bilmärket redan kunnat skymtas i polska filmen ”How I fell in love with a gangster” och tyska serien ”Kehraus”, enligt Internet movie cars database.

– Jag tror att Saab är en del av den svenska folksjälen. Det är så klart tråkigt att bilarna inte görs längre, men det gäller att ta tillvara på det som finns, säger Karl Ask.

Saab I juni har det gått 75 år sedan den första Saab-bilen premiärvisades för pressen. Det firas med ett jubileum på Saabmuseet i Trollhättan, där ”Ursaaben” 92001 kommer att leda kortegen in till stan. I Ryusuke Hamaguchis Oscarsbelönade film ”Drive my car” (biopremiär 1 april) har en röd Saab 900 Turbo en framträdande roll. 900-modellen tillverkades 1978–1993 och har tidigare synts till i bland annat tv-serien ”Seinfeld”. Visa mer

Läs också: Ryûsuke Hamaguchi: ”Murakamis sätt att skriva skapar empati för rollfigurerna”