”Sådan far” fungerar som bäst när flabbigheten hålls ner

Teater "Sådan Far" Av: Ola Hedén Regi: Ulf Dohlsten Scenografi/kostym: Malin Beckius Ljus: Urban Arnberg I rollerna: Claes Månsson, Ola Hedén. Scen: Riksteatern turné.

Det är inget fel på Claes Månssons och Ola Hedéns goda scenhumör. I full aktion, i Tumbas hundraåriga Folkets hus, strålar de ut en värme som en gång det tickande plåtelementet i 60-talets sommarstuga. Men, i likhet med minnet av barndomens knäppande alternativbrasa, känns innehållet i ”Sådan Far” – hur nyskrivet av Ola Hedén det än är – som något av en relikt från förr.

En pensionerad far som aldrig har separerat från sin 45-årige son och vice versa. Nu har sagde far träffat en ”Eva-Peva” och vill att sonen flyttar ut till förmån för ”pussi-mussi-Eva”. Sonen å sin sida har även han – hur han nu haft tid med det då far och son tycks ägna var ledig minut åt schackspel och alla tre delarna av ”Gudfadern”-filmerna – träffat någon, Anna. Så yes! Han planerar för att far ska dra till ett seniorboende och sagda Anna flytta in. Inte helt fräscht eller?

Men tror ni att far och son pratar om dessa frågor, icke. I stället pågår charader av den högre skolan då de två talar i gåtor med varandra, smyger med ideliga mobilsamtal till respektive dam, parerar faderns fejkade senilitet och förvirring, dansar små klämkäcka kaffedanser och ja, en hel del annat à la pilsnerfilm.

Visst behöver vi få skratta, inte minst efter en lång pandemidepression, och visst är Claes Månsson en grand old man i komikgenren. Men han har också så många fler bottnar när text och regi ger möjlighet. Humor är en företeelse som inte ens nestorn Gösta Ekman kunde definiera med ord utan endast förmedlade med sitt subtila kroppsspråk. Komik är snarare att dra ifrån än att lägga till. I Ulf Dohlstens regi får Ola Hedéns tunna text i stället så mycket pålägg att det kladdar.

I finalen förändras dock något. Helheten stramas upp och skådespelarduon lägger en kontur av allvar till spelet, dämpar flabbigheten och bollar några one-liners. Simsalabim – då blir det roligt på riktigt.

