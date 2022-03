Saeed Alnahhal: Rysslands propaganda om Ukraina liknar den om Syrien

Den statsägda ryska kanalen RT, Russia Today, är det största utländska mediet som antagit den syriska regimens narrativ om revolutionen 2011. Kanalen sänder på flera språk, däribland arabiska.

Redan innan det folkliga upproret i Syrien övergick i fullskaligt inbördeskrig hade RT – liksom regeringskontrollerade medier – beskrivit demonstranterna som terrorister, väpnade grupper och till och med förrädare. Ord som Assadregimen använde om revolutionen, exempelvis ”kosmisk konspiration”, var också vanliga på RT.

Efter alla massakrer som begicks av den syriska presidentens styrkor i regimkritiska områden upprepade RT regeringens formuleringar om händelserna: ”Terroristerna ligger bakom.” Så skedde även när drygt 1 400 personer, varav många barn, dödades i en attack i östra Ghouta i augusti 2013. I attacken, som regimen låg bakom, användes nervgiftet sarin.

Under Rysslands pågående krig i Ukraina använder propagandakanalen samma strategi. Budskapet som RT försöker leverera är att angriparen bryr sig mer om de civila än vad den ukrainska regeringen gör.

Det ryska försvaret informerar folket i Kiev om att det finns en säker korridor ut. Det rapporterade RT medan den ukrainska huvudstaden attackerades. Men var korridorerna som RT uppmuntrade människor att använda i Idlib, Aleppo och i andra syriska områden säkra? Absolut inte.

Det är precis vad RT brukade säga innan Ryssland eller regimen skulle attackera i Syrien.

Nästan allt med Rysslands propaganda om Ukraina påminner mig om liknande händelser under Syriens tolvåriga inbördeskrig. Ryska tjänstemän har till och med själva använt exempel från Syrien. ”Extremistiska nationalistiska brigader använder samma taktik som använts av internationella terrorister i Syrien”, sade talesmannen för det ryska försvarsministeriet under en pressträff den 26 februari.

Men det löjligaste för oss som är vana vid det absurda i rysk propaganda är den ”varning” som det ryska försvarsministeriet kom med den 24 februari:

”Videoklipp förbereds i förväg för att fabricera dödsfall bland civila i Ukraina. De kommer att sändas i västerländska tv-kanaler för att anklaga Ryssland för att attackera civila.”

Samma sak brukade ministeriet säga innan den ryska regimen gick till attack i Syrien, det konstaterade många syrier som följde utvecklingen i Ukraina på sociala medier under veckan. Men alla syrier var inte så kloka. Under inbördeskriget i Syrien har den ryska propagandan letat sig in i en del av den allmänna opinionen. Både i arabvärlden och i Europa.

Men när det gäller Ukraina lade Europa och världen tidigt märke till propagandan och tog ställning. På tisdagen blockerade Youtube de statsägda ryska kanalerna RT och Sputnik. På måndagen meddelade Twitter att man tydligt kommer att märka innehåll med länkar till ryska statliga medier. Den gigantiska plattformen minskar också algoritmiskt spridningen av desinformation i skuggan av invasionen av Ukraina. Och EU har infört ett förbud mot att sända de två tv-kanalerna inom unionen.

I Syrien har propagandan dessvärre inte stoppats. Vi är ändå glada att ett annat folk inte lämnats ensamt med den falska informationen. Nu har många som misstrott oss fått anledning att se hur medier som står nära en diktator kan missleda.

