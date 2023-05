Saga Cavallin: Arenakonserter är bara dyrköpta filmvisningar med ett bra soundtrack

På Filmstaden i Mall of Scandinavia finns Skandinaviens största bioduk, med en yta på 10x22 meter. Granne med Mall of Scandinavia ligger Friends arena, och 2014 installerades under Sweden international horse show där en skärm som uppgick till hela 10x75 meter. Vilket gissningsvis också är de ungefärliga måtten på den projektionsyta där Beyoncés halvnakna kropp visades under hennes två slutsålda Stockholmskonserter i förra veckan.

Men medan priset för en biljett till ”Mallens” Imaxsalong hamnar på som mest runt 200-lappen gick en sittplats till Renaissanceturnéns inledningsheat på minst åtta gånger den summan. Ändå är detta två kulturupplevelser vars närhet inte enbart är geografisk.

För när man går på arenakonsert, och inte har medlen för att äntra den gyllene cirkeln, är vad man köper snarare ett Imaxbesök med riktigt bra soundtrack än någonting som kan beskrivas som att man ”ser” en artist. Visst, jag har ”sett” Beyoncé, men det krävde att jag vek mig dubbel och kisade. Då kunde jag, möjligen, i fjärran, ana någon i en myras storlek som med lite god vilja gick att urskilja ur klustret av lika yttepyttiga bakgrundsdansare som världens största popartist.

Konsertfilmens grundläggande funktion, att också den som befinner sig längst från scenen ska få någon sorts hum om vad som försiggår, är svår att invända mot. Men numer tycks kameran vara den viktigaste publiken, det som visas på skärmen vad som är mest värt att se. Och det är en tendens som sträcker sig långt bortom arenorna.

2012 utnämnde teatermagasinet Nummer ”film är bäst på teater” till årets trend, och tio år senare påminner erfarenheten av ett Dramatenbesök inte sällan snarare om att vara studiopublik till en evighetslång tv-inspelning. När influerare bjuds in till sponsrade events är inte det viktigaste huruvida det faktiskt upplevs som en bra fest av gästerna, utan att förutsättningarna är de rätta för att det ska framstå så för de som ser det dokumenterade materialet – de två målen är ibland ömsesidigt oförenliga.

När Beyoncé och hennes danstrupp intog B-scenen närmast mig kunde jag faktiskt skymta en del av kostymen och koreografin, men på avstånd såg det mest rörigt och lite tafatt ut. Till skillnad från den überpolerade, utsökt redigerade uppvisning med spännande kameraåkningar och smickrande visuella effekter som visades i cirka 750 högupplösta kvadratmeter bakom ensemblen – och var mycket roligare att titta på.

I sin roman ”Nora eller Brinn Oslo brinn” från 2018 skriver Johanna Frid om hur huvudkaraktären under ett bråk med pojkvännen stormar iväg och tänker att ”om livet var en film hade regissören klippt här”. Men, fortsätter Frid, ”det är ingen film och jag fick snällt hålla mig själv sällskap där jag låg och grät högljutt på sängen”.

Det är klart behagligare att serveras en händelse redan färdigbearbetad av postproduktionen snarare än att behöva genomleva det otympliga maskineriet dessförinnan.

Men när en hel konsertshow är designad inte för de vittnen som ”samlats här idag”, utan för någon frånvarande blick, skapas distans. En distans som bara förstärks av att det för många tycks vara på ens egen, ständigt filmande, skärm om 6x13 centimeter som den väsentliga konsertupplevelsen sker.

Självklart vill man i efterhand kunna blicka tillbaka på Beyoncés första spelning under hennes nionde turné. Men närvarokänslan, alla ovan nämnda aktiviteters existensberättigande, förtas av att man redan befinner sig i minnet av en händelse samtidigt som den pågår. Kanske är det vad Bey syftar på när hon i sin superballad ”I was here” sjunger att hon vill ”lämna sina fotavtryck i tidens sand”. Det viktigaste är inte att vara här, utan att ha varit där.

