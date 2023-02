Saga Cavallin: Dagens popstjärnor har äntligen lärt oss att dansa

Svenskar dansar hellre till melodi än rytm. Det hävdade åtminstone Andres Lokko i ett känt uttalande 2006. I en kommentar till Lokkos utsaga frågade sig Martin Nyström samma år i DN ”när svenskarna ska lära sig dansa?”

I texten hävdade Nyström att framtidens musik, till skillnad från den enligt honom marschbaserade, vita rocken som präglat nordeuropéers lyssningssvanor i årtionden, kommer vara ”kulturellt blandad, mestisisk och baserad på de polyrytmiska traditioner som växt fram i Latinamerika, Afrika och i arabvärlden”. En ”hybridisk musik som genom sin öppet flerskiktade natur kan införliva nya främmande element i sig.”

Man kan knappast ha haft mer rätt.

Nästan tio år senare skriver journalisten Adam Harper i musiktidningen Fader om hur ”en traditionell rytm formar dagens mest spännande, nya musik”. Texten handlar just om hur dessa ”polyrytmiska traditioner” – i habanera, ragtime och tango – utgör den grundläggande byggstenen i all modern populärmusik. Men framför allt om hur detta spektrum av rytmer började ta för sig inom mainstreampoppen på ett mer märkbart sätt under mitten av 2010-talet.

Först skedde det via en sorts mellanmjölkiga mellanhänder som Drake, Justin Bieber, eller – här i Sverige – Fricky och Lorentz. Men på senare år har de ”främmande elementen”, som Nyström kallade dem 2006, slutat kräva en vit och/eller ens engelsktalande förmedlare för att nå en bredare publik. En utveckling vi delvis har popstjärnan Shakira att tacka för, vilket DN:s Kajsa Haidl nyligen berättade om.

En vars artistskap är kännetecknande för resan från perifer till central är jamaicanska dancehall-artisten Popcaan. Han inledde sin karriär 2010 med att släppa musik på landsmannen och dancehall-nestorn Vybz Kartels skivbolag, sajnade sedan med ett amerikanskt underground-bolag med fokus på ”världsmusik” för att i slutet av tiotalet bli upplockad av Drake- och Warner-ägda OVO, där han precis släppt sitt femte album ”Great is he”.

Puertoricanska Bad Bunny är en av världens mest strömmade artister. I år blir han dessutom den första latinamerikanska soloartisten någonsin att headlajna musikfestivalen Coachella. Foto: Alberto E. Tamargo/TT

Engelska är fortfarande det språk i världen som talas av flest, och det är ännu USA som regerar vad gäller erkännande och kredd. Men när strömningstjänsterna standardiserar tillgången till, såväl som efterfrågan på och utbudet av, musik från hela jorden leder det också till decentralisering av musikindustrins tidigare så självklara maktcentra.

På Tiktoks globala topplista från förra året stod latinomusik på spanska eller portugisiska för tre av de tio mest spelade låtarna, och hälften av de mest visade artisterna. Puertoricanen Bad Bunny, som 2022 blev den mest strömmade artisten på Spotify för tredje året i rad, förekom på båda listorna. Den nionde mest visade artisten var Barcelonafödda Rosalía.

Bild 1 av 3 Rosalía, under hennes senaste turné. Foto: Gonçalo Delgado/TT Bild 2 av 3 Jamaicanska dancehall-artisten Popcaan har precis släppt sin femte fullängdare. Foto: Ovo/Warner music Bild 3 av 3 Ghanesiska Black Sherif kommer till festivalen Way out west i Göteborg. Foto: Luger Bildspel

Det finns, vill jag hävda, ingen artist i dag som så mycket infriar Nyströms förutsägelser om ”framtidens musik” som Rosalía. Hennes artistskap har blivit unisont hyllat av kritikerna och omfamnat av sociala medier-kidsen. Fansen har sedan genomslaget med det konceptuella popflamenco-albumet ”El mal querer” från 2018 bara blivit fler, och hennes fingertoppskänsla för komposition och image har visat sig vara ofelbar. I december avslutade hon en världsturné efter släppet av förra årets ”Motomami”, ett album som visar exakt hur den hybridiserade populärmusiken av i dag kan, och ska, låta.

När jag såg Rosalía på ett av hennes sista turnéstopp i Berlin lämnade jag arenan med känslan av att bevittnat något som kommer att bli historiskt, typ som att ha sett Björk 1998. Upplevelsen liknade ingenting jag varit med om i spelningsväg tidigare. Utrustad med Beyoncés grandiosa begåvning, energin och kroppskontrollen hos en elitidrottare, en översvallande ödmjukhet och stilmedvetenheten hos någon i vippen på en oerhört ball klubb, gjorde konserten det helt uppenbart att Rosalía är på god väg att ta över världen.

Och när världens mest inflytelserika musikfestival, Coachella i Kalifornien, häromveckan släppte sin lineup är paradigmskiftet ett faktum. Huvudakter är nämligen just Bad Bunny – och k-pop-gruppen Blackpink, båda två de första i sin genre att åstadkomma detta. Samtidigt gör ”afropop”, paraplybegreppet för populärmusik från primärt Nigeria och Ghana, och amapiano, den sydafrikanska, houseorienterade motsvarigheten, allt större landvinningar på den globala musikscenen. Mycket riktigt är också en av festivalen Way out wests första bokningar för i år ghanesiska Black Sherif.

Det är bara att konstatera att vi svenskar, med resten av världen, slutligen lärt oss dansa.

