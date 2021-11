Saga Cavallin: Den kulturella statusen i att vara ”en tjej” har aldrig stått högre i kurs

Världens bästa rappare heter Megan Thee Stallion. Hon rappar gärna över tunga åttiotalsdoftande beats med ett välartikulerat men ledigt flow, oftast om sex på ett ekivokt och underfundigt sätt. För två veckor sedan släppte hon en samling freestyles.

En vecka tidigare fick hennes Instagramföljare ta del av ettårsdagsfirandet med pojkvännen, den rätt så anonyme låtskrivaren Pardison Fontaine. I Versacemorgonrock, osminkad och med håret i en slarvig knut syntes hon äta hotellfrukost och smutta mimosa. I present fick Megan ett överdimensionerat diamanthalsband med texten ”Megan” som såg ut att väga minst ett par kilo.

Det var givetvis Pardi som hade styrt upp festligheterna. Dagen till ära postade han i sin tur ett minutlångt videomontage på Instagram. Den visade Megan som borstar tänderna, Megan fånigt dansande i vardagsrummet och Megan vinnandes tre Grammys, bland annat för ”Årets låt”. Det hela till tonerna av John Legends sentimentala pianoserenad ”All of me”. Videon avslutas med orden: ”Year one, forever to go”.

Megans inlägg var nedtonat och handlade mest om henne själv, Pardis ohämmat dyrkande. Lyckan och stoltheten över att vara ihop med en tjej som han, och hela världen med honom, tycker bara är bäst var påtaglig.

Det har ordats otaligt, bland annat av mig, om hur upplägget på den moderna dejtningsmarknaden ligger kvinnor i fatet. Drösvis med texter, poddar och böcker har drivit den moderiktiga tesen att kvinnor mestadels söker något långvarigt, egentligen helst av allt vill bli ihop, och att det ger männen ett fördelaktigt förhandlingsläge.

Foto: Amy Harris/TT

Men den här verklighetsbeskrivningen är slarvig, lever på gamla meriter, och ger därtill bränsle åt en särskild sorts bortskämt självrättfärdigande martyrskap.

Enligt min anekdotiska och populärkulturella empiri är det snarare så att killar aldrig tidigare varit så sugna på att bli ihop, tillika kära i sina flickvänner. Alla tjejer är Kitty och alla killar är Levin. Alla tjejer är Amanda Schulman och alla killar är Alex, och de tycker samtliga att vara med sin flickvän är som att springa uppför en sommaräng utan att bli det minsta trött.

En annan klassisk feministisk teori säger att tjejer blir ihop med killar för att få tillgång till traditionellt exklusivt maskulina egenskaper, som pengar, frihet eller makt. Lena Nyman och Vilgot Sjömans relation är bevis nog för dess giltighet.

Men nuförtiden är det ju snarare så att killar blir ihop med tjejer för att få tillgång till egenskaper som självständighet och handlingskraft, makt och pengar. Den kulturella statusen i att vara ”en tjej” har nämligen aldrig stått högre i kurs.

Du behöver inte gå särskilt långt tillbaka i tiden för att hitta exempel på motsatsen. I parkonstellationerna John Lennon/Yoko Ono, Kurt Cobain/Courtney Love eller Justin Timberlake och Britney Spears, ansåg den allmänna opinionen att tjejen i bästa fall skulle vara oerhört tacksam, i värsta fall var en sabotör. När Justin och Britney gjorde slut för tjugo år sedan släppte han förnedringsdängan ”Cry me a river”, som avhandlade hennes påstådda vänstrande och kickstartade hans solokarriär.

Men när världens näst bästa rappare, Cardi B, år 2018 dumpade den avdankade rapkollegan Offset från trion Migos efter en otrohetsaffär sparade han inte direkt på krutet i sina ansträngningar att vinna henne åter. Först prövade han med ett skuldmedvetet ursäktstal på Instagram. Därefter att avbryta en av hennes konserter med ett enormt rosarrangemang som stavade ”Ta mig tillbaka”. Sist med hela sitt första soloalbum.

Sammanfattningsvis: Nour El-Refai och Henrik Schyffert. Camilla Läckberg och Simon Sköld. Beyoncé och Jay Z. Kim och Kanye. Vidare argument överflödiga.

