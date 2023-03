Vi lever i en narcissistisk tid. Det är en sanning som aldrig skulle ha blivit så etablerad om den inte hade hög igenkänningsfaktor. Men vilar den här sägningen möjligen på ett djupare missförstånd?

Weyes Blood, amerikansk alternativpopartist, anser det. Förra året släppte hon låten ”God turn me into a flower” på ämnet. Hon menar att Narcissusmyten i det allmänna medvetandet genomgått en feltolkning. Den vanliga uppfattningen är att Narcissus bara var ”ytlig och besatt av sin spegelbild”, att vår samtid är sjukligt självupptagen. Men det som Weyes Blood insåg i sin nyläsning av den grekiska gudasagan var att han ”inte identifierade avspeglingen som sig själv”. Det Narcissus i själva verket blev besatt av var den idealiserade andra.

För om det är något med vår tid som är verkligt narcissistiskt, så är det detta. Vår besatthet av idealtyperna kommer till uttryck genom verksamheten att kommentera kändiskvinnors kroppar, spekulera i kirurgi och bantning – en syssla som rört sig från lägsta skvallerpress till de intellektuella finrummen. Det som tidigare inte blev mer än en skrikig rubrik på ett kvällstidningslöp (Britney Spears tjock igen! Christina Aguilera för smal! Lindsay Lohans bulimi! Paris Hiltons extrema diet!) kan nu generera överspänd diskurs i månader på de allra förnämsta av kultursidor.

Instagram face, Brazilian buttlift och buccal fat removal är några av de nymodigheter som definierats och sedan dissekerats i först amerikansk och sedermera svensk kulturpress under andra halvan av tiotalet. Jag är medveten om glashuset, jag har själv bidragit till importen av populärkulturvetaren Jia Tolentinos numera vedertagna term ”instagramansikte”.

se ut som Kylie Jenner. Nu vill alla se ut som Bella Hadid”, konstaterade New York Magazines skönhetsbilaga The Cut nyligen. Foto: KWKC/MEGA/TT

Buccal fat removal, eller ”bichectomi” på svenska, är en av de senaste att hamna under tyckonomins lupp, efter att den före detta ”Glee”-stjärnan Lea Michele i december dök upp på Instagram med misstänkt utmejslad käkbensstruktur. Ingreppet går ut på att skära bort en bit fett- och muskelvävnad i kindens insida för en mer ”insjunken” look, och är inte nytt. Men New York Magazines skönhetsbilaga The Cut deklamerade ändå i en längre text från första februari att vi, i ljuset av Micheles nya yttre, nu gått in i ”the big dissolve” – den stora upplösningens tidsålder.

”Tidigare ville alla se ut som Kylie Jenner. Nu vill alla se ut som Bella Hadid”, konstaterade artikeln med en anspråksfull generalisering. Medan Kylie Jenner fått stå som modell för detta åtråvärda ”instagramansikte”, ett lättsminkat bebishull-sexigt anlete med drag av kattdjur, är Bella Hadids ansikte däremot resultatet av att vilja följa i sin supermodellsyster Gigis fotspår och därför operera om sig till en fotokopia av Carla Bruni.

Uttrycket ”big dissolve” syftade dels på vilket utseende som anses premieras – utfyllt eller åtstramat. Men också det faktum att allt fler nu väljer att återigen lägga sig under nålen, för att via olika lösningsämnen utradera spåren av misslyckade utfyllningar som under de gångna åren pumpats in i läppar, kindben och nasolabiala veck.

Vid något tillfälle övergick stormogulen Kim Kardashians uppenbarelse från åtråvärt sexobjekt till renodlad samtidsbarometer

Men denna de stora upplösningarnas tid kan, om man vill dra det längre, också syfta på uppluckringen av gränsen mellan fin- och fulkultur, nöjes- och kulturjournalistik.

Kardashian-klanen har i nutid både bidragit till och fått personifiera denna krock mellan världar. Det är svårt att bestämma exakt tidpunkt när det hände, men vid något tillfälle övergick stormogulen Kim Kardashians uppenbarelse från åtråvärt sexobjekt till renodlad samtidsbarometer. Varje minimal förändring i fysiken leder till laviner av text som spår paradigmskiften i hennes midjemått som om det vore kaffesump. När hon förra våren blev aningen smalare än hon tidigare varit för att komma i en klänning till en gala, förkunnade otaliga domedagsrubriker att 90-talets anorektiska supermodeller och ett ”inget smakar så bra som smalhet känns”-etos var på återtågande.

”Bye-bye booty: Heroin chic is back”, meddelade New York Post. ”Could thin be in again?” frågade sig The Cut. I januari skrev Catia Hultquist i DN: ”En sinnessjuk kroppstrend för kvinnor byts ut mot en annan. Det enda rimliga svaret på denna orimlighet kom från den brittiska skådespelaren Jameela Jamil: ’Våra kroppsformer är inte trender. Fuck off’.” Detta apropå de rykten som cirkulerat om att Kim Kardashian för att gå ner sina sju kilo på två veckor hade tagit till en radikal metod: Ozempic.

Ozempic är ett av flera olika former av preparat med verkningsämnet semaglutid, framtagna främst för typ 2-diabetiker. Allt fler använder det för viktnedgång. Foto: Science Photo Library/TT

Ozempic är ett av flera olika former av bantningspreparat med verkningsämnet semaglutid – andra varianter är Wegovy och Mounjaro – framtagna främst för typ 2-diabetiker och/eller personer med ett BMI över 27, vilket räknas som övervikt. Det syntetiska hormonet har en blodsockerhämmande effekt och dämpar hungerkänslor, vilket leder till dramatisk viktnedgång, och har visat sig vara högt eftertraktat hos många i den hårdbantande amerikanska nöjesindustrin – men även här i Sverige. Under de senaste månaderna har samtliga tunga amerikanska magasin – Variety, Vox, The Cut, Wired, New York Times, naturligtvis ovan nämnda Jia Tolentino i The New Yorker – tävlat om hetast take i frågan.

Det är inte som att hittills uppräknade fenomen nödvändigtvis är helt ointressant stoff för samtidsanalys. Skönhetsingrepp kan fungera utmärkt som utgångspunkt för hobbysociologiska studier eftersom de på ett övertydligt sätt blottlägger sin tids normer. I stället för att försöka dölja sådant som skönhetens makt, sexualiseringen av kvinnor eller extrema smalhetsideal placerar kirurgin och injektionerna dem i full dager. Vilket sannolikt är skälet till att invasiva ingrepp, samtidigt som de ökar och allt mer kommer att normaliseras, väcker sådan moralisk indignation – personerna som låter utföra dem förkroppsligar de värderingar vi helst inte vill låtsas om att vi har.

Att Pamela Anderson fick ägna 90-talet åt att ställas till svars för sin bröstförstoring var för att hon med sin själva person talade om vad alla redan kände till men inte kändes vid: patriarkatets lägsta sexuella drifter. Ingen ville se sin libido personifierad, och manliga talkshowvärdar och reportrar hånade henne för att inte behöva konfrontera sitt eget själväckel.

Att utreda kändisars förehavanden blir mer komplicerat, och därmed intressant, när de gör sig svårtillgängliga

Det finns också alldeles säkert ett samband mellan kändisars nyliga möjligheter att styra medieberättelsen om sig själva via sociala medier, skvallerpressens efterföljande nedgång och kroppskommenterandets resa från skitgöra till respekterad verksamhet. Att utreda kändisars förehavanden blir helt enkelt mer komplicerat, och därmed intressant, när de gör sig svårtillgängliga och styr sin närvaro i offentligheten med järnhand.

Att utpeka en ”trend” är givetvis inte samma sak som att uppmuntra den, men man ska ändå akta sig för att bli vad man skenbart kritiserar. När New York Magazine 2009 spanade om fillers framställdes ingreppet av dess utövare, och den okritiska journalisten, som helt riskfritt. Fjorton år senare har det visat sig att de potentiella skadeverkningarna är mycket större än man först trott, och magasinet är inte sena på den trendspanarbollen heller.

Den nyfunna professionen ”trendspanare” löper därtill särskild fara att göra undantaget till regel. I synnerhet om man missar de längre bågarna, underströmmarna som rör sig långt under krusningarna på ytan. Utgångspunkten för nästintill alla texter som skrivits om semaglutidhysterin kan sammanfattas med utsagan från Hultquists text, att det ”allt oftare börjar kännas som om utvecklingen går bakåt i stället för tvärtom”. ”Weren’t we supposed to have moved on from this?”, suckar exempelvis skribenten i The Cuts stora semaglutidspecial. ”Ours was supposed to be the feel-good era of Lizzo and Adele.”

Föreställningen om att en handfull ’plus size’-modeller direkt skulle lyckas omkullkasta denna dominerande, lönsamma ordning visar att man inte direkt kan sin historia

Den desillusionerade åskådningen är i grunden blåögd. Anledningen till att kurviga förebilder ansågs behövas från första början är ju att vi lever i en tid där extrem viktbesatthet, hälsofixering och kroppslig alienation råder. Föreställningen om att en handfull ”plus size”-modeller direkt skulle lyckas omkullkasta denna dominerande, lönsamma ordning visar att man inte direkt kan sin historia. Dessa enstaka positiva exempel har inte bara lämnat den rådande ordningen opåverkad, utan kanske till och med aktivt distraherat oss från sakförhållandena. ”När diskriminering utifrån andra faktorer minskar, ligger viktdiskriminering på samma nivå eller ökar”, som Vox skriver.

I debatten om semaglutid kan man, om man läser mellan raderna, få syn på en annan, mer intressant, samhällstendens. Läkemedlets huvudsakliga användningsområde var från början diabetesbehandling, men har som sagt alltmer övergått till att även omfatta behandling av det omstridda sjukdomstillståndet ”fetma” – därmed cementeras också den kontroversiella uppfattningen om fetma som en sjukdom i sig.

En av de främsta fördelarna med ”mirakelkurerna” anses vara att de ger en lättnad från skuldkänslor som kommer sig av att man oavsett ansträngning inte kunnat gå ner i vikt på ”naturlig” väg. ”Jag insåg att det inte var mitt fel att jag inte kunde gå ner i vikt trots mina stora livsstilförändringar. Nu förstår jag vilken avgörande roll hormoner spelar”, som Vox-artikelns huvudcase säger.

Foto: Illustration: Annelie Carlström

I sin New Yorker-essä spår Tolentino en förestående semaglutidrevolution som i bästa fall kan få oss att erkänna ”metabolism och aptit som biologiska fakta snarare än moraliska val”, att ”ökningen av typ 2-diabetes och fetma över hela världen skulle kunna svänga tillbaka”. 70 procent av den amerikanska befolkningen räknas nu som överviktiga, en miljard personer globalt, och siffrorna fortsätter att stiga. De enligt vårdens mätmetoder sjukligt tjocka blir med andra ord bara fler, samtidigt som semaglutidet får oss att slutligen komma till insikt om hur fetman är biologiskt förutbestämd.

Hur hänger det här ihop? Har hela mänsklighetens hormonsammansättning dramatiskt förändrats på några decennier? Borde det inte finnas andra bakomliggande orsaker, som inte kan placeras hos individen?

Som den samhällsutveckling som går under namnet ”ekonomiseringen av hälsa” och innebär att före detta välfärdsstaters nedskärningar i sjukvården ställer högre krav på individens ansvarstagande för att hålla sin vikt inom ramen för det givet normala, inte bli en budgetpost. Det i kombination med att billig skräpmat, stressiga arbetsvillkor, och träning, kosttillskott och andra former av ”hälsofrämjande” insatser skapar stora vinster.

Den tjocka kroppen har kommit att stå som symbol för moraliska tillkortakommanden som lathet och frosseri

För att bibehålla semaglutidets effekt måste man fortsätta med injektionerna livet ut, och i USA kan de om man saknar rätt försäkring kosta uppemot tiotusen kronor i månaden. De som ”saknar rätt försäkring” är oftast de som använder dem ”rekreativt”, alltså ”normalviktiga” personer som vill bli benigare. Novo Nordisk, företaget bakom Ozempic och Wegovy, har ökat sin omsättning med 48% sedan 2017 och ser USA som en viktig tillväxtmarknad – bokstavligen.

Den tjocka kroppen har kommit att stå som symbol för moraliska tillkortakommanden som lathet och frosseri, men även om semaglutidets medicinska paradigm gör att denna lastbarhet mildras kommer tjocka fortfarande att förkroppsliga en samhällskostnad förenad med vårdbehov. Smalhet står förstås för det motsatta. Rekreativt Ozempicbruk tycks därför vara så mycket mer anstötligt, och så många mer spaltmeter värt, än de helt normaliserade sätten att ägna sig åt ”hälsa” som att joxa med pseudovetenskapliga idéer om tarmflora, ketos eller manisk träning. ”Om smalhet är en dygd, kommer dygdigheten sig av att ha kämpat och därför gjort sig förtjänt. Ozempic är en diet som inte är en diet, det lättköpta känns som fusk”, skriver The Cut.

Skönhetsindustrin och dess ideal uppstod under 1920- och 30-talen, en tid då synen på människan styrdes av frenologin och rasbiologins föreställningar om att kroppsform och utseende var en direkt avspegling av karaktärsdrag eller patologiska tillstånd. Skönhetsstandarden för kvinnokroppen går inte i trender, det är samma målbild som gällt de senaste åtminstone hundra åren. Det ska vara ungt, och det ska vara smalt, vad som går i vågor är tillvägagångssätten. Injektion eller snitt, bantning eller träning, medicin eller kost. Ingenting kommer någonsin att slutgiltigt ”fungera” på ett tillfredsställande sätt, så att marknaden ständigt kan lansera nya metoder. Utgångspunkten för trendspaningarna – att skönhetsideal är ett rörligt mål – tjänar tvunget skönhetsindustrins intressen.

Kulturskribenter (som inte går på Ozempic, vill säga) måste så klart producera tillräckligt många ord i månaden för att äta. Men när vi låter en kvinnas midjemått definiera en hel tidsanda löper analysen risken att bli lika ytlig som det den analyserar.

