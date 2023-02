Saga Cavallin: Det har gått inflation i direktsända tv-galor – dags att släcka lamporna

Februari lider mot sitt slut, men vi kan tyvärr ännu inte se slutet på galasäsongen. Golden globe-, Guldbagge-, P3-guld-, Grammy och Bafta-galan har kommit och gått i tablån, men vi har alltjämt galornas gala – Oscars – att ”se fram emot”. Det kommer bli värre innan det blir bättre.

Detta är tv/strömningshändelser som tidigare eventuellt hade kunnat sorteras in under kategorin ”lägerelds-tv”. En form av gemensamhetsskapande mediekonsumtion vars död, vilket jag påpekat tidigare, är betydligt överdriven. Jag kan inte räkna på handens fingrar de personer som under de senaste 48 timmarna velat diskutera ”The last of us” med mig (jag har inte sett den, och jag kommer inte se den, så ni kan lägga ner).

Men att vad som i princip är påkostade konferensdagar skulle inneha tillräckligt med underhållningsvärde för att mana till nationell samling i tv-sofforna – en självbild som verkar finnas hos en stor del av produktionsbolagens chefer – framstår som mer världsfrånvänt för varje år som går.

Ovan nämnda galor är bara de som har mage att tv-sända sina tillställningar. Under samma period har Musikförläggarnas pris, Swedish design awards, Årets byrå, Nöjesguidens Stockholms- och Göteborgspriser samt en handfull andra gått av stapeln i det fördolda, utan en enda närvarande tv-kamera.

För ungefär ett år sedan gick rapartisten Ant Wan till storms mot den svenska Grammisgalan, efter att han blivit snuvad på vissa välförtjänta nomineringar. Och här finns en delförklaring till galornas stigande irrelevans. Ant Wan är nämligen, i likhet med allt fler musikartister, fristående. För den stora majoriteten av galor fyller ju i första hand syftet att produktionsbolag, finansiärer och andra ska få en kväll där de visar upp sina lyckade investeringar. Som någon sorts husdjursutställning för skivbolagschefer: kolla hur välvårdade mina angorakatter är, kolla vad mycket skivor Miriam Bryant har sålt.

Om det finns något som ännu kan motivera prisutdelnings–tv så skulle det väl i så fall vara behållningen av den osynkade tafatthet och de frekventa fadäser som med nödvändighet präglar direktsända evenemang. Världen hade sannerligen gått miste om stora populärkulturella ögonblick om låt säga Will Smiths lavett, Amanda Linds biobesöksblunder eller Krister Henrikssons helt otajmade fräckisar från årets Guldbagge hade utspelat sig utanför kamerornas blickfång.

Men till och med på den fronten verkar allmänintresset vara på avtagande. Det faktum att konferencier Miriam Bryant lyckades tappa Victor Leksells andra statyett i marken på årets P3 guld och nödgades paniklösa situationen med silvertejp föll helt utanför radarn.

Det enda som lyckats generera uppmärksamhet var att Zara Larsson bar en knappt urskiljbar remsa av en kontroversiell black metal-tröja. En skandal hon snillrikt riktade uppmärksamheten ifrån genom en medveten provokation med siktet inställt på den inte helt oansenliga folkgruppen ”alla som någon gång stört sig på en annan person på bio” – måhända 2023 års pr-succé?

Häromveckan avhandlade P1-programmet ”Stil” modeveckornas framtid. Flera medverkande hävdade att modeveckan fortfarande fyller en viktig funktion som inspirerande och kontaktskapande mötesplats för skrået, men att det blir allt mer otydligt varför någon utomstående borde bry sig. Skönt att modevärlden äntligen kommit till insikt – nu väntar vi på att resten av fulkulturen ska ta efter.

Ingen förväntar sig att public service ska visa Augustpriset, Bokmässan eller något annat branschexklusivt forum för inbördes beundran på bästa sändningstid. Bara för att man gillar att se film så följer inte slutsatsen att man är intresserad av en VFX-designers tacktal långt som en ljudbok. Låt det som händer på galan, stanna på galan.

