Saga Cavallin: En dag ska kulturen dö, alla andra dagar ska den leva

Anna Björklund skriver i GP (3/9) att kulturen är död. Källa på det? Jo, ett gammalt band har återförenats! Vad ledsen Anna Björklund kommer bli när hon får höra om Spice Girls, Queens, Genesis, Kiss, Creams, The Supremes, New Kids On the Block och The Police comeback-turnéer.

Det är den i runda slängar femhundrade text Anna Björklund skriver på ämnet – men lasta inte ett simpelt trendoffer. För hennes söndagskrönika publiceras under samma år som, för att ta ett spaningskompatibelt antal exempel, Sven Anders Johanssons ”Litteraturens slut” och en krönika av Caroline Ringskog Ferrada-Noli med ingressen ”’Vänner’ påminner om vårt hat mot samtiden och vår längtan bort”.

Erik Helmerson skrev i våras i DN om rädslan för det stundande slutet som ett uttryck för narcissism: världen går ju på ett sätt under varje gång någon dör, allas våra egna små världar står inför en säker ragnarök. Svårigheten att skilja på ”jaget” och ”världen” är inget man kan klandra oss människor för – det är ju bara så mänskligt!

Frågan är: hur bra blir krönikorna?

För de storvulna ordalag med vilka landets kulturskribenter svingar sig likt en överförfriskad piñata-vandal, gör ju ingen glad. Man hinner knappt läsa puffen innan de dyker upp: ”den här tiden”, ”vår tid”, ”i dessa tider”, ”i samtiden” (se ovan). Men varför detta ständiga behov av att ta till anspråksfulla tillhyggen som ”kulturen”, ”mänskligheten” eller ”vår tid”, när det man snarare menar snarare är ”min vänskapskrets” och ”jag själv”?

”Konsumenterna” verkar allra mest uppskatta kulturen ”som vaggar och bedövar” – vilka är dessa ”konsumenter”, är det inte bara så att Anna Björklund själv inte lyssnar på musik? Och att Sven Anders Johansson hellre vill läsa klassiker än debutanter med ”skrivarkurssyndrom”?

Nej, hysch på dig. Musik är en död konstform och litteraturen finns inte längre! ”I otrygga tider går vi tillbaka till tider där vi var lyckliga”, skriver Caroline Ringskog Ferrada-Noli. Vilket är detta ”vi”, är det i själva verket bara hon som har en fyrtioårskris?

Alla ovanstående avtecknar sig mot ett föreställt då, som kontrasterar mot den uppgivenhet man känner för nuet. Jag får ge Caroline att reaktionär kulturkonservatism ÄR supersexigt i vår tid (tihi). Problemet med konservatism är som alltid att de där fornstora dagarna där allt var ”great” – inte finns.

Det förekom moraldebatter om böcker på artonhundratalet också. Anna Björklund beklagar sig över att hjärndött tv-serie-frosseri numera är den enda kulturform som fortfarande väcker intresse. Nationalteatern sjöng 1975 ”morsan sitter hemma framför teven, farsan sitter antagligen breve”, Ebba Grön fördömde slötittandet på dumburken och menade att det inte var något liv, ”det är slaveri”.

Att remakes – upprepning snarare än uppfinnande – skulle vara någon ”samtida” företeelse för pop såväl som klassisk musik, film och tv, är frapperande historielöst. Grundämnena som bygger popmusik är härmande, repetition: vers, brygga, refräng; göra en cover av ”Hound dog”. Klassisk musik är menad att spelas igen och igen (därav nothäften). Vet ni hur många King Kong-filmer som gjorts? Den första gick upp på duken 1933, den tolfte i år.

Landets kolumnister har trillat ner i helvetesgapet mellan navelskådande med mikroskop och kulturella programförklaringar för hela mänskligheten.

Apropå helvetesgapet: Har ni hört att det ska göras en nyversion av ”Ronja Rövardotter”? Mattis, du vet att ingen får finnas jämt. Vi föds, och vi dör, så har det alltid varit.

