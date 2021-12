Saga Cavallin: Finlands statsminister Sanna Marin framstår som en pinsam klicktorsk

I helgen befann sig Finlands statsminister Sanna Marin på den häftiga Helsingforsklubben Butchers. I sällskap av bland andra influeraren och tv-kändisen Sabina Sarkka, fotografen och designern Janita Autio och den 20-åriga youtubern Tuure Boelius festade hon glatt in på småtimmarna.

Jobbmobilen hade hon lämnat hemma. Marin missade således uppmaningen att isolera sig när det visat sig att en av de ministrar hon suttit i möte med på fredagen testat positivt för corona. Vårdslösheten väckte ramaskri. Det såg inte särskilt snyggt ut nu när smittotalen är på uppgång.

Varför minglar Sanna Marin på kändisfester? Foto: Olivier Matthys/TT

Nästan lika arg blev man över att Sanna Marin tidigare under lördagen poserat på Instagram med en dömd dubbelmördare, känd som Solvallamördaren, som släpptes på fri fot tidigare i år och har blivit något av en profil med samskriven självbiografi och egen podcast.

Denna cause célèbre, att Marin och Solvallamördaren befann sig i samma rum, berodde på att de båda figurerade vid släppfesten för boken ”Valtakirjani”, skriven av ”journalisten, författaren, regissören och revolutionistan” (hennes egna ord) Ina Mikkola.

”Valtakirjani”, vilket enligt Google translate betyder typ ”Fullmakt”, är en bok om ”sätt att skaka om ditt eget tänkande på ett bra sätt, bli mer makthungrig och ta kontroll över ditt eget liv”. På en av Ina Mikkolas egna bilder från kalaset syns Sanna Marin med författaren på en tron.

Marins skamlösa närvaro på en releasefest för vad som verkar vara en riktigt keff liberalfeministisk girlboss-självhjälpsbok om att nyttomaximera kontrollen över sitt eget liv är oroväckande. Det verkligt läskiga med den finska landsmoderns skandalhelg är inte det faktum att politiker beter sig lag- och/eller gränslöst i offentligheten och att detta undergräver deras trovärdighet. Utan att de är strebrar.

Man vill gärna inte att di folkvalda ska vara så känsliga för om de framstår som häftiga eller inte. Vibba in om de får sitta vid de tuffas bord i matsalen eller ej. Vi har varit relativt förskonade från offentligt celebritetrövslickeri i Sverige. Har man bjudits in på kändisfester har man (oftast) hållit det diskret, för att minska misstankar om jäv eller oproffsigt slirighet. Men Sanna Marin har tyvärr gjort sig till portalfigur för en olycksbådande urspårning av den popularitetstävling elektoral parlamentarism ju rätt och slätt faktiskt är.

Alla fattar att politiker måste närvara på internet för att inte framstå som ljusskygga grottroll. Och att de de facto tillhör samhällets mest uppburna och inflytelserika. Så att de umgås med andra av likvärdig status i mer eller mindre festliga sammanhang, och att det då och då fångas på bild, kommer ju inte som någon chock.

Men det är en annan sak när att posera med den som för tillfället har högst följarantal verkar ge många folkvalda en större känsla av berättigande än deras faktiska ämbeten. Det är obehagligt när någon som, åtminstone rent officiellt, redan sitter på den största makten i landet är så sugen på att se lajksen rulla in att hen skickar iväg ogenomtänkta tweets riktade mot journalister för att magkänslan sa att man nog skulle få en del mysiga ryggdunk. Så oerhört ynkligt att de tydligen upplever sig själva som precis lika vanmäktigt bekräftelsesuktande som alla vi andra.

Sanna Marin är en klicktorsk, hon vill borda på klubb med den coola eliten, likt ”Successions” outhärdligt osäkra Kendall Roy – ”slide the sociopolitical thermometer up the nation's ass and take a reading”. Leka ”good tweet, bad tweet” i en limo med sitt entourage. Och hon är inte ensam.

Skit i kokainet och det tjugo år gamla heilandet. Att tvunget vara poppis hos dumma töntar är det mest komprometterade beteendet av dem alla.

