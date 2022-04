Saga Cavallin: Gudrun Sjödén har alltid varit batikens motsvarighet till Alexander Bard

Det är pikant information om Gudrun Sjödén och hennes självbetitlade klädföretag som presenteras i Karin Sörbrings granskning i Expressen på onsdagen, men den borde egentligen inte förvåna någon. Sjödén har genom åren gjort sig känd för att slira om såväl arbetsrätt, fattiga kvinnor som om samer. Det är sedan tidigare känt att företaget saknar kollektivavtal och att det, till skillnad från majoriteten andra klädföretag i dag, vägrar vara transparent kring sin tillverkning. I P1:s söndagsintervju från 2017 presenterades Sjödén träffande som ”kulturtanten som älskar business och ogillar pk”. Hon har alltid varit något av en batikens motsvarighet till Alexander Bard.

Karin Sörbring lyfter också fram den omtalade intervjun som Sjödén gav i Svenska Dagbladet 2018 och där hon menade att de låga lönerna och pensionerna i kvinnodominerade yrken beror på lättja. I Expressen beskrivs hur hon efter intervjun försökte sona för sina uttalanden genom att tala sin egen kundtjänst- och butikspersonal till rätta, men enligt Sörbring säger anställda att man ”mest upplevde att hon tyckte synd om sig själv.”

Men de nya detaljer som presenteras i Expressen vilka troligen – och med rätta – kommer att möta starkast reaktioner är att den före detta vd:n och sedermera styrelseordföranden Gudrun Sjödén tycker att det är svårare att läsa av mörkhyade personers ansiktsmimik än ”vanliga svenskars” – och att hon inte drar sig för att säga detta till svarta medarbetare. Eller att opåkallat kommentera sina anställdas kroppar, vilket hon ”inte ser som något egendomligt” – problemet är snarare att ”en del människor kan vara väldigt känsliga”.

Alla mänskliga kulturformer är cancelkulturer i någon mening

Granskningen sätter fingret på varför den utbredda uppfattningen att ett tidigare rättssäkert samhälle ersatts av en cancelkultur haltar. Det är inte direkt något nytt fenomen att offentliga personer entledigas för att deras åsikter och beteenden uppfattas som problematiska. Alla mänskliga kulturformer är cancelkulturer i någon mening. Men enligt ”cancelleringarnas” hårdaste belackare är dessa utdömanden unika för vår tid och därtill alldeles för godtyckliga och orättvist drastiska. Ingen går säker, eller?

Kanske klämtar klockan till slut ändå för Sjödén. Men lärdomen från de ovan nämnda tidigare klavertrampen, för vilka hon inte visat minsta tecken på uppriktig ånger, är att vissa helt enkelt är too big to fail. Att American Apparel efter år av missöden och kontroverser slutligen fick kasta in handduken brukar tas som intäkt för att konsumentmakt visst fungerar. Men American Apparel är det lilla, lilla undantaget som bekräftar den större regeln.

Gudrun Sjödén är näst efter H&M en av Sveriges största modeexportörer. Genom att sälja en mindre stilren och politiskt medveten version av Vamlingbolaget och Marimekko har företaget i princip branschmonopol inom en mycket specifik målgrupp. Och lojaliteten tycks vara lika benhård som kaftanerna är mjuka.

