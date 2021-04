Saga Cavallin: Ibland är en överprisad pesto nog för att välkomnas in i värmen igen

Jag har inte sett Soran Ismails timslånga public service-finansierade bikt. Jag liveströmmade inte heller Lambertz utspel på hemmaplan, och när det begav sig såg jag inte på Paulo Robertos ”mea culpa” i Nyhetsmorgon. Skälet är att jag helhjärtat tror på det gamla antimobbningsrådet: ”Ge dem inte uppmärksamhet, det gör det bara värre.”

I sin recension av ”Persona non grata” i Expressen hänvisar Gunilla Brodrej till fallet Louis CK – ni vet, världens största komiker som under metoo-hösten visade sig ha onanerat framför fem kvinnor utan deras samtycke. ”Inte ens Louis CK förmådde att skämta sig tillbaka till publiken”, skriver Brodrej. Det är ett märkligt påstående. För innan pandemin satte stopp hade Louis CK under 2020 och 2021 en inplanerad turné i USA och Europa där han bland annat skulle besöka Orpheum Theatre i Boston. Biljetterna till Orpheum, som tar en publik på 3.000, sålde slut.

Läs reportaget Tvingar cancelkulturen kändisarna till tystnad?

Ett gatlopp övergår ofta i ett segervarv. Hela diskussionen om huruvida Soran Ismail ”kommer kunna komma tillbaka till offentligheten” är en icke-diskussion – han är ju redan där! Och på samma sätt som med Louis CK kommer de som tyckte att Ismail var rolig innan han anklagades för övergrepp fortsätta tycka att han är rolig och köpa biljetter till eventuella turnéer trots att diverse kulturskribenter misstycker. Det går förmodligen ganska vattentäta skott mellan läsarna av exempelvis den här krönikan och Soran Ismails mest hängivna fans.

Den 7 november 2017, dagen för hashtaggen metoos ground zero, pratade komikern Kristoffer Svensson i ett avsnitt av podcasten Della Arte om invigningen av ett torg i Paris som uppkallats efter Strindberg.

Det tog ju ändå bara typ Strindbergs livstid innan han var tillbaka i värmen, och då var nyhetscykeln mycket längre än 24 timmar

Svensson tog upp detta apropå att Strindberg då han levde anklagades för våldtäkt mot en 16-årig barnflicka, och att det under metoo-hösten framstår som rätt uppseendeväckande hur lätt en våldtäktsanklagelse väger om det bara hunnit rinna tillräckligt med vatten under broarna. ”Bara det gått lite tid – i det här fallet ganska mycket tid – så slutar saker spela någon roll. Det kan ju vara lite skönt för de uthängda, när allt känns som mörkast”, sa han, men fortsatte: ”allt de behöver för att komma tillbaka i helt självklar stil är att det går lite tid – och att de blir världsberömda dramatiker.” Kristoffer Svensson och podpartnern Simon Svensson skämtar därefter om det absurda i att en av metoos första cancels – en känd programledare i tv – skulle kunna göra en liknande comeback som Strindberg tack vare sina fantastiska heminredningsprogram: ”Den här badrumsrenoveringen, den får mig att glömma ALLT!”

Louis C.K. Foto: Chris Pizzello/AP

De senaste fyra åren har gett den här spaningen fel. För när sociala mediers konstanta informationsflöde reducerat vårt attention span till noll, är det konstigt att på allvar tro att något så förgängligt som en ”cancel” kommer fungera som grindvakt för inträde i offentligheten. Det tog ju ändå bara typ Strindbergs livstid innan han var tillbaka i värmen, och då var nyhetscykeln mycket längre än 24 timmar.

Paulo Roberto har lyckats återhämta sig från allt ifrån att skriva under ett upprop mot homoäktenskap till att bli dömd för våldsamt motstånd. Efter att han erkände sexköp förvisades hans Paolos-produkter till ICA:s reahylla, men själv har han inte legat på latsidan. Backad av en snacksalig investerare startade han i oktober det nya märket Robertos. Breakit uppmärksammade det nystartade bolaget och enligt den entusiastiska investeraren har Robertos vuxit ”otroligt kraftigt och fortsätter växa”.

Man behöver inte ha skrivit ”Fröken Julie”. Tydligen krävs inte mer än en överprisad pesto för att allt ska vara glömt och förlåtet.

Läs fler texter av Saga Cavallin