Saga Cavallin: Influerarna är vår tids berättare

På senare år har Hollywoodskylten och Walk of Fame utmanats som Los Angeles mest besökta turistmål av en oväntad uppstickare: Paul Smith-butiken på Melrose Avenue. Varje år flockas miljontals människor där, men få passerar genom entrén och ännu färre köper någonting. Vad som lockar dem är i stället exteriören. Den minimalistiska byggnaden, som ser ut som en cerisemålad skokartong, utgör idealisk Instagramfond. Framförallt den västra väggen mot parkeringen som i solnedgången får optimalt selfieljus.

Under de senaste hundra åren har historieberättandet som fångar och förför världen haft sin permanenta hemadress i L A, filmindustrins födelseort. Förändringar i metropolens stadsbild avslöjar något om vilka berättelser som ligger i tiden. Nyligen skrev Evelyn Jones här i DN om ”Hype houses”, varav de första och flesta ligger i just L A. Det är lyxiga villor där företag hyser in videoappen Tiktoks största profiler, i hopp om att de ska bli ännu större och tjäna ännu mer pengar.

Alla kan numera vara huvudrollsinnehavare, regissör och manusförfattare i produktionen av sin egen självframställning

De som är virtuoser på Tiktok, Instagram och Youtube och går under namnet ”influerare” har tagit över stafettpinnen som de rikaste och största kändisarna. För i dag tar de mest sedda, lästa och spridda berättelserna inte längre plats på filmduken, scener eller i romaner, utan i Youtubeklipp och Instagramstoryer.

Alla och envar kan numera vara huvudrollsinnehavare, regissör och manusförfattare i produktionen av sin egen självframställning. Den rosa väggen på Melrose Avenue är tillräckligt intressant och intetsägande för att inte stjäla stjärnglansen från vad det hela egentligen handlar om: dig själv.

1995 publicerade den tyska litteraturprofessorn Jürgen Schlaeger en essä med titeln ”Biography: cult as culture” apropå att biografigenren under 90-talet fått ett uppsving. Han hävdade att det berodde på att samtiden mer och mer domineras av ”en pluralitet av perspektiv och möjliga val”, vilket utmanar individualismen. Schlaeger menade att individualism var beroende av tydliga normer och strukturer – om äktenskapet eller heterosexualitet är orubbliga institutioner, kan man hävda sin särart som individ genom att inte gifta sig eller leva ut en annan sexualitet.

På sociala medier skriver personer som Isabella Löwengrip, Therese Lindgren och Margaux Dietz på sin ständigt pågående självbiografi

Men i en tid där alla fasta värden är i upplösning blir individen som en skeppsbruten på öppet hav. Då kan man tryggt klamra sig fast vid biografin. För i vår tid har det som biografier består av, alltså ”personlig erfarenhet”, en orubblig status. Han förutspår att det biografiska berättandet i alla dess former kommer att bli ”en värdefull handelsvara”.

27 år efter att ”Cult as culture” publicerades regerar autofiktion och dagböcker i bokhandeln, och på sociala medier skriver alla sin egen ständigt pågående självbiografi. Något vissa lyckas slå mynt av bättre än andra. Personer som Isabella Löwengrip, Therese Lindgren, Margaux Dietz och Janni Olsson Delér, som delar med sig av sin ”vardag” och ibland något sminktips.

Men en influerare värd namnet är också en skicklig dramatiker. Att producera ”innehåll” går ut på att fylla flödet med långa och korta dramaturgiska bågar, som spänner över någon minut eller flera år. Allt från ”vad finns i den här lådan jag fått hemskickad?” och ”det här gjorde jag på min semester” till ett helt liv. Från karriärstarten, genom giftermål och barn, skilsmässor och kriser.

– Vad Youtubers gör liknar ju teater, säger Nanna Olasdotter Hallberg som precis är färdig med grovmanuset till en ny scenpjäs.

Nanna Olasdotter Hallberg. Foto: Nicklas Thegerström

Liksom hennes uppmärksammade radioföljetong ”Punani_99” handlar även denna om en Youtuber. Nanna har funderat en hel del kring likheterna mellan dramaturgin på Youtube och klassiskt drama.

– De jobbar med känslor och dramatiserar sig själva, fortsätter hon. De pratar också direkt till en publik, nästan som kören under antiken. Det har varit en paus på flera hundra år där vi i stället haft den fjärde väggen inom teater och film, alltså att publiken ser ett skeende utifrån. Youtubern ifrågasätter och upphäver det där pinsamma kontraktet med publiken, menar hon.

Regissören Emma Pål Brunzell är inne på samma sak. Hennes kortfilm ”Punani Steam” som visats på olika festivaler under våren undersöker produktionen av videobloggarna. I en intervju i P1 Kultur berättar hon att hon som filmskapare började fundera över vad som egentligen pågick utanför den snäva rektangeln på skärmen som tittarna ser. Hur många omtagningar krävs för att få till en perfekt avvägd spontanitet? Hur används redigering för att fängsla tittaren från början till slut?

I ”Punani Steam” möter vi den fiktiva Youtubern Isabell som lever som en hoarder bland högar av oöppnade sponspaket, som hon effektivt döljer i sina videobloggar. Hon är klädd i rosa morgonrock och grön ansiktsmask för att i en vlogg testa örtpotpurri för underlivsångning. Men det går inte riktigt som hon tänkt sig.

Isabell spelar först in ett alternativt slut där hon fulgråtandes meddelar att hon inte skulle rekommendera produkten. Sedan torkar hon tårarna, rätar på ryggen och smetar på ett nytt lager mask med fingrarna – fast hon tidigare sagt att man måste använda pensel. ”Punani Steam” slutar med att den lindrigt brännskadade Isabell med glättig ton säljer in ”punani steamen” plus rabattkod till sina följare.

Det värsta misstaget en influerare kan begå är därför att ”inte har kontroll över narrativet”, som det heter på spindoktorspråk

I ”Punani Steam” får vi se två varianter av Isabell, som skulle kunna beskrivas som en äkta och en falsk. Som bekant anklagas influerare ofta för att vara just fejk. De opererar och sminkar sig, retuscherar och konstruerar sig själva och sina liv på ett högst artificiellt sätt. Under pandemins första månader, när landsgränser och resorter stängde, fortsatte influerare världen över att lägga upp semesterbilder tagna i en annan tid trots att själva poängen är att de ska visa sin vardag i realtid.

Det speciella är att det är denna skickligt konstruerade storytelling som upplevs som autentisk. Det inautentiska uppstår när fiktionen visar sig vara just det. Hela influerarvärvet går ut på att dramatisera och iscensätta sitt liv, inklusive kostym och kuliss, regi, manus och postproduktion – men det får aldrig avslöjas!

Det värsta misstaget en influerare kan begå är därför att ”inte har kontroll över narrativet”, som det heter på spindoktorspråk. Som när den svenska influeraren Johanna E Olsson blev ”avslöjad” med att klumpigt ha photoshoppat in sig själv i bilder från Paris. Eller när det visade sig att Alec Baldwins influerarfru Hilaria inte alls var spanjorska utan hette Hillary och var född och uppväxt i Boston.

– Publiken och följarna vill gärna ha det autentiska och känna att saker är på riktigt, säger Nanna Olasdotter Hallberg. Det söker vi både i en vanlig teateruppsättning och i en Youtube- eller reality-uppsättning. Influencers berättar om att de har blivit dumpade, om sitt sexliv eller underliv, det uppfattas som väldigt gränslöst. Tidigare gjorde man kanske det för att göra bra litteratur, stor konst. Nu kan vem som helst starta en karriär på att vara personlig och privat.

Även influerarnas uppdragsgivare vill ha det autentiska. 2019 publicerade tidningen Resumé en undersökning som visade att ”61 procent av konsumenterna rankar autenticitet som influencers mest värdefulla attribut”.

Samma år lade mediebyrån Stratega Media upp ett blogginlägg med rubriken ”Topp 5 marknadsföringstrender att hålla koll på 2019” där de underströk att ”Autenticitet vinner över allt” och var förvånande ärliga med varför: ”Misstron bland konsumenterna gentemot reklam och marknadsföring fortsätter att växa. Autenticitet är en mild tolkning för vad som kommer krävas från annonsörernas sida framöver. Vi litar mer på människor än varumärken och därför kommer influencer marknadsföring att fortsatt vara en växande trend.”

Foto: Barry King/Alamy

Misstron bland konsumenterna, känslan av att vara ägd och ljugen för, tycks göda en vrede mot hela influerarskrået och som då och då briserar i aggressiva cancelkampanjer. Den vreden ledde till att någon 2018 täckte hela Paul Smith-butikens västra vägg med klotter: ”go fuck your selfie”. Klottret på Melrose Avenue fick dock inte avsedd effekt – innan väggen målades om lockade vandaliseringen fler Instagramsessioner än vanligt.

Även försöken att nå något autentisk bortom sloganer om autenticitet blev direkt vänt i sin motsats. För i sociala mediers uppochnedvända värld där man köper följare för att sälja saker till dem och fiktionen är mer verklig än verkligheten, kan ju inget vara mer ”äkta” än att ta en selfiekritisk selfie.

2021 vill vissa något dramatiskt hävda att vi nått litteraturens slut. Jürgen Schlaeger skrev redan 1995 att ”på grund av en slags allomfattande fiktionalisering kan romanen inte längre hävda, och gör det inte heller, legitimitet genom närhet till erfarenhet och sanning”. Men fiktionen kan hävda legitimitet just genom sitt avstånd till den sanning som ”personlig erfarenhet” erbjuder. I romaner, film och teater, som står stadigt på fötterna och stolt säger ”allt det här är påhittat” kan vi hitta det äkta sanna och autentiska.

