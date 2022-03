Saga Cavallin: Jag har en sak gemensamt med Carrie Bradshaw

I kölvattnet av årets mest Kafkartade tv-upplevelse ”And just like that…” har jag ännu en gång tagit mig an dess föregångare ”Sex and the city”, en serie som gått på icke-kronologisk repris i min personliga strömningstablå sedan ungefär 2009.

Till min stora förtjusning och/eller förskräckelse upptäckte jag denna gång i ordningen en helt ny gemensam nämnare med seriens hjältinna, tjejkvinnan Carrie Bradshaw. För i likhet med denna excentriskt och/eller psykotiskt klädda New York:ska kunde även jag nu titulera mig själv ”krönikör” och ”författare”.

Man har aldrig tjänat särskilt bra som krönikör. Bland historiska litterära vittnesmål från frilansandets finansiella fasor kan nämnas Knut Hamsuns ”Svält” och Cora Sandels ”Alberte och friheten”. Om det som uttrycket säger är dyrt att vara fattig är det möjligen ännu fattigare – och dyrare – att vara författare. ”I min värld är att vara författare ungefär som att ha en häst. Det kostar 250 000 om året”, för att citera Daniel Sjölin i en aktuell intervju i Svensk Bokhandel.

Utöver sin dyra vana ”skribent” är Carrie Bradshaw dock mer välkänd för en annan kostbar last: gränslös konsumtion. Men så går följaktligen en stor del av handlingen i ”Sex and the city” ut på att unga fröken Bradshaw antingen oroar sig över sin ekonomi – hur hon ska ha råd att köpa sin ombildade hyresrätt, att hon måste snåla när kreditkortsräkningen förfaller – eller försöker hitta en man som kan bekosta hennes skriftställar-inkompatibla livsstil.

”Tänk på pengar”, uppmanade Malte Persson i Expressen (8/2), ”om du mot förmodan inte redan tänker ofta nog på pengar.” Jo tack, i likhet med Carrie Bradshaw ägnas även en stor del av min tankeverksamhet åt hur siffrorna ska gå ihop.

En annan sak jag tänker på är att ifall man ska man uttala sig om samtidslitteratur är det rätt bra om man har som vana att läsa samtidslitteratur.

Malte Persson går i sagda text nämligen till storms mot att nyutgivna svenska böcker – i motsats till den klassiska borgerliga romanen av snitt ”Balzac” – handlar för lite eller för abstrakt om pengar, räkningar som ska betalas och villalån som ska amorteras. ”Hos Balzac får man veta folks inkomster och skulder… Men trots att vår svenska samtid är besatt av bostadspriser, håller sig dess romaner för goda för att berätta vad villan kostade”, menar Persson.

Men är du inte en Läckberg-typ är det omöjligt att skriva utan att skriva om pengar – eftersom det är något du oundvikligen tvingas förhålla dig till som en brist. Och det speglas mer än väl i den samtida litteraturen.

Malte Persson tar upp Tone Schunnessons ”Dagarna…” som ett föredömligt exempel, men jag vill gärna tipsa honom om: Hanna Johanssons skildring av den förmögna Helena i ”Antiken” från 2020, Johanna Hedmans gestaltning av hur rikedom avgör mellanmänskliga maktrelationer i förra årets ”Trion” eller den marxistiska nutidsskalden Sally Rooneys samlade författarskap. För att nämna några.

I det brittiska magasinet Dazed spanades det nyligen om hur en (företrädelsevis spökskriven) bok tagit över den roll en egen parfym tidigare haft för att cementera ett kändisskap. Här i Sverige kan i stort sett varje namn med toppnoteringar i följarantal ”skryta” med en författar- eller medförfattartitel. Om man i likhet med Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson ställer sig kritisk till utgivningens heterogenitet, kan man ju börja i den änden: vilka har egentligen 250 000 som ligger och skräpar?

DN skrev i höstas att det är en klassfråga vem som blir framgångsrik influerare. Att det är en klassfråga vem som har råd att bli författare är ingen nyhet.

Läs fler krönikor och andra texter av Saga Cavallin.