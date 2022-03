Saga Cavallin: Jag kan förstå varför Ant Wan fick ett vredesutbrott mot Grammisjuryn

I förra veckan tillkännagavs nomineringarna till årets Grammisgala. Två av fjolårets musikmässiga höjdpunkter var tveklöst Västeråsrapparen Ant Wans ”Wenak” och ”1942”, slående exempel på den ambitiösa, self made-artistens karaktäristiska mix av melankoliskt drömskt och elektroniskt dansant.

Låtarna ingår på minialbumen ”Wow 2”, respektive ”Leylas world”, vilka samnominerades till en Grammis för Årets album i kategorin hiphop. Dock uteblev välförtjänta nomineringar i de högst smällande kategorierna – som Årets artist och Årets album – varpå Ant Wan tog till Instagram där han inte skrädde orden.

Under helgen publicerade artisten en rad långa, skarpt kritiska inlägg. Han riktade sig bland annat direkt till andra ”unga independentartister”: ”priser har inget med konsten att göra”, skrev han, ”det har med vem du känner att göra. Låt inte galor som dessa säga vad som är bra och dåligt. Vi alla vet att ifall folket fick rösta, vi hade tagit hem varenda kategori.”

Texten avslutades med uppmaningen att ”Grammis och P3 kan köra upp sina priser i röven” samt ett önskemål om att nomineringen, singular, skulle dras tillbaka.

Ant Wan sållade sig med sina hårda, men måhända rättfärdiga ord, till en internationell kanon av artister som sedan 90-talet anklagat Grammisgalans amerikanska upplaga för allt ifrån inskränkthet och inkompetens till regelrätt diskriminering. I USA har giganter som Public Enemy, Frank Ocean, The Weeknd, Drake och Tyler the Creator samtliga tagit avstånd från Grammy under åren, ibland genom regelrätt bojkott.

Kritiken har oftast grundat sig i att hiphop prisas som en marginell genre trots att den dominerar hos publiken, samt att rasifierade musiker i princip undantagslöst kategoriseras som hiphop även när musiken genremässigt rör sig över bredare spektrum.

Det svenska Grammispriset delas ut av den internationella skivbolagslobbyn IFPI, vilken grundades i Mussolinis Italien 1933 som ett svar på 30-talets grammofonkris. Man ville säkra skivbolagens intressen i en tid inte helt olik det tidiga 00-talet, där deras roll som en sorts musikvärldens kopplare till följd av radions (och senare fildelningens) popularisering började framstå som allt mer umbärlig.

2008 skrev Rasmus Fleischer i Expressen apropå IFPI:s 75-årsjubileum att valet av det fascistiska Italien förmodligen inte var ideologiskt motiverat, men heller inte helt slumpartat. ”Resten av världen förhöll sig skeptisk till att stifta särskilda lagar för att gynna just skivbolag, som till skillnad från musiker knappast står för en självständig konstnärlig insats.”

Etablissemangets okejstämpel är fortfarande mer avgörande för vissa artistskap än andra. Ant Wan skrev i sitt inlägg att ”politiker skyller på att vi hiphop-artister håller oss kvar i gatan efter vi lyckats och gjort pengar, men samtidigt öppnar inte branschen dörrarna till oss”.

Samtidigt borde det knappast förvåna någon att Grammisgalan, det skivbolagens skyltfönster som det ändå är, inte är så sugna på att strössla utmärkelser över artister som bevisligen klarar sig utmärkt utan backning av stora bolag. Ant Wan, och många andra av de senare årens hiphopsensationer vars vinster i de stora kategorierna uteblivit, är ju just independent.

I år är det femtioårsjubileum för Grammisgalans avskaffande. Mellan 1972 och 1988 upphörde nämligen priset att existera. I Sverige har motståndet mot jippot historiskt kommit från ett annat håll än i USA. Då, 1972, resignerade skivbolagen till följd av att de anonyma, absurdistiska proggarna ”Philemon Arthur & the Dung” vann i kategorin grupproduktion, tillsammans med albumet ”Sånger om kvinnor”, ett kollektivt projekt i Grupp 8:s regi.

Tråkigt nog tog inte årets jury chansen att hedra jubilaren genom en liknande uppvisning i djärvhet.

Läs fler krönikor och andra texter av Saga Cavallin

Läs mer:

Årets nomineringar till Grammisgalan 2022

Ant Wan berör med sin halvt dolda sorgsenhet

Hans röst är både vädjande och aggressiv