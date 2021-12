Saga Cavallin: Jeffrey Epstein spökar i ny skräckis av ”Succession”-stjärna.

Den gåtfulla svindlaren, societetslejonet och enligt uppgifter sadistiska våldtäktsmannen Jeffrey Epstein begick självmord, eller mördades om man ska tro konspirationsteorierna, i fängelse 2019. Därmed undgick han både dom och vidare utfrågning om sin samvaro med exempelvis två före detta amerikanska presidenter, en brittisk och en saudisk prins.

J E. Jeffrey Epsteins initialer är fastgjutna i porten till huset på 9 East 71 st Street, i den allra mest luxuösa delen av Upper East Side i New York. Han ägde hela sjuvåningshuset – och, ryktas det, ett flertal andra adresser i staden. Mystiken som omger Epsteins bokstavliga fall är nu också passande nog föremål för en ny B-skräckis ”The scary of sixty-first”, skapad av en annan figur mitt i populärkulturens blickfång: Dasha Nekrasova. Filmen fick Sverigepremiär på Stockholms filmfestival i höstas.

Nekrasova är dubbelt aktuell – och filmen trippelt. Rättegången mot Epsteins ständiga följeslagare, den brittiska mediearvtagaren Ghislaine Maxwell, inleddes ungefär samtidigt som ”The scary of sixty-first” gick upp på amerikansk bio den 3 december. Hon står anklagad för flera fall av trafficking av minderåriga

Söndagen dessförinnan gjorde Nekrasova sin viktigaste insats i den hyllade tv-serien ”Successions” tredje säsong. Hon spelar där den säsongsfärska karaktären Comfry, Kendall Roys hunsade pr-ansvariga.

Dasha Nekrasova gjorde sig ett namn 2018 – dock inte under eget namn, utan under epitetet ”Sailor Socialism”. Det året befann hon sig på indiefilmfestivalen SXSW för att marknadsföra sin då nyutkomna film ”Wobble palace” när hon blev stoppad av en reporter för alternativhögersajten Infowars.

I det omsusade klippet syns Nekrasova ikädd Sailor moon-cosplay och sörplande på en iste få frågan om hon vill ha det ”som i Venezuela”. Hon fnittrar roat och svarar på gnällsläpigt västkustmål ”I just want people to have free healthcare, honey”.

Inslaget fick stor spridning och ledde till podcasten ”Red scare” av duon Nekrasova och konstkritikern Anna Khachiyan. Podden har gjort dem stilbildande för en viss typ av extremt samtida ung tjej. Hon utmärks av en perfekt kurerad personlig stil, dyrkar Lana Del Rey, eftersträvar benighet och politisk oängslighet i en salig blandning av kommunism och nykonservatism – allt givetvis med en fernissa av illusionslös ironi.

”The scary of sixty-first”, är voyeuristisk sexploitation, lika delar ”Rosemary's baby”, italiensk giallofilm och true crime. Nekrasova spelar en namnlös pillerknaprare som maniskt söker ”sanningen” om Jeffrey Epstein.

Nekrasova har vid flera tillfällen uppgett sin fascination av Epstein-fallet, hur hon som besatt slukat amatördokumentärer, fantasifulla kabalteorier och blodisande vittnesmål. Rollfiguren vandrar i Epsteins fotspår på Manhattan, samtidigt som märkliga saker börjar hända två unga kvinnor som flyttat in i en lägenhet som sägs varit hans övergreppshåla. Hinkvis med fejkblod, grafiskt sex och millennialklichéer som tarotkort och 4chan-lingo följer. Det hela filmat i 16 mm med vackert mättade färger och analogt sprak, men utan något tydligt inbördes sammanhang eller konstnärlig vision.

Filmen, som går att se på Apple TV lär, nog locka en del Red Scare-skallar. Efter ”Successions” sensationella säsongsfinal i helgen kanske den även lyckas plocka upp några inbitna fans från det hållet. Men än så länge gör sig nog Dasha Nekrasova bäst framför kameran – eller bakom micken.

Läs fler texter av Saga Cavallin här.