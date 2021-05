Saga Cavallin: Jungs idégods är som skräddarsytt för vår tids smörgåsbord

Carl Gustav Jung, denna freudianska avfälling, har haft flera renässanser. Många av de idéer som under hans livstid avfärdades som ovetenskapliga och flummiga känns mer fräscha för varje gång de dammas av. De senaste åren har stjärnorna verkligen stått rätt för den astrologivurmande schweizaren, vars idégods är som skräddarsytt för vår tids osmakliga smörgåsbord där dogmatisk personlighetsanalys blandas hej vilt med new age-doftande flum.

C G Jungs tydligaste bidrag till nutidens obligatoriska glosor är att han var en av de första att dela in personer i ”introverta” och ”extroverta”, etiketteringar som ofta hinner dyka upp både en och två gånger i samtal under diverse middagar och ölningar. Själv har jag varit involverad i oräkneliga konversationer där människor högtidligt deklarerat: ”jag är introvert/extrovert”, för att sedan tillägga något i stil med: ”det är därför jag är dålig på att svara på sms/tycker det är så tråkigt att plugga/inte kan ta kritik”/i princip vad som helst. Tyvärr är det många lager och komplikationer som gått förlorade när jungianismen på detta sätt sipprat ner i de breda folklagren och in i tvåtusentalet.

I boken ”Psykologiska typer” från 1921, där introvert/extrovert och olika variationer av dessa typer lanserades, gjorde Jung tydligt att kategorierna aldrig var tänkta att förstås som fasta eller absoluta. Men efter att boken 1923 översattes till engelska dröjde det inte länge innan amatörpsykologerna Isabel Myers och Katharine C Briggs förvrängde dess innehåll till det bokstavskombinerande Myers-Briggs-, eller MBTI-testet. Och på den vägen är det – för den som är hugad finns en googling bort otaliga hemsidor som erbjuder testet.

Jag är extrovert, personlighetstyp ENTP, skorpion med lejon i ascendenten, pansexuell cis-kvinna, blå med drag av röd, högkänslig, Gryffindor, kroppspositiv queerfeminist med högfungerande autismspektrumdiagnos und so weiter

För den som däremot börjar utforska Jungs idévärld vidare blir det snart uppenbart att hans mest centrala idé är att för varje sanning, är motsatsen lika sann; det är aldrig antingen-eller, alltid både-och. Du är extrovert lika mycket som introvert, vilket läge som har överhanden skiftar livet igenom. Det kompensatoriska tänkandet – att psyket eftersträvar balans, försöker uppväga ensidighet i det medvetna med ett kompenserande motsatsförhållande i det omedvetna – är något han ständigt återkommer till.

Men trots att Jung är på modet lider vår tid akut brist på just det här flexibla, diplomatiska förhållningssättet. Jungs tankegods används i dag i stället för att ge teoretisk backning åt uppfattningen om individens absoluta statiskhet och essentialism. Jung skriver: ”fanatism är inget annat än överkompenserat tvivel”. Och med tanke på med vilken fanatism alla i dag vill befästa sin karaktär genom att dela in den i en oändlig mängd kategorier – jag är extrovert, personlighetstyp ENTP, skorpion med lejon i ascendenten, pansexuell cis-kvinna, blå med drag av röd, högkänslig, Gryffindor, kroppspositiv queerfeminist med högfungerande autismspektrumdiagnos und so weiter – kan man utifrån Jung ställa diagnosen att samtiden verkar lida av en alarmerande grad av självtvivel.

”Vi tror kanske att vi har oss själva under kontroll, men en vän kan lätt berätta saker om oss som vi själva är okunniga om” skriver Jung i ”Människan och hennes symboler”. Innebörden i det då helt harmlösa påståendet framstår nu som mycket kontroversiellt, nästan radikalt. Det är i dag helt fastslaget att själv är bäste dräng när det kommer till tolkningar av jaget. Ett exempel på hur pass uppseendeväckande Jungs syn på identiteten blivit återfinns i en ofta citerad passage ur David Kirkpatricks bok ”The Facebook Effect” från 2010. Mark Zuckerberg uttalar sig där negativt om att ha en växlande personlighet, exempelvis att anpassa sitt bemötande beroende på om man umgås med kollegor, familj eller barndomsvänner. ”Det tyder på en bristande integritet” menar han. Och ett uttalat syfte med Facebook var just att strömlinjeforma personligheten, att en gång för alla fastslå vilka vi egentligen är.

Nästan allt nu levande människor tar sig för kräver någon typ av redogörelse av den egna personen, det gäller för jobbansökningar, dejtande och sociala medier. Och för att kunna få hjälp och stöd av vården eller skolan krävs oftast en avgjord diagnos efter standardiserade, kategoriska formulär. Den här typen av personliga programförklaringar gör ånger eller förändring av identiteten i princip omöjlig – att erkänna tvivlet blir på sätt och vis att erkänna ett nederlag. Jaså, du hade inte ”hittat dig själv” som det så kryptiskt heter, du hade hittat någon annan. Men vem är du då? Svara!

Jung står alltså mitt i samtidens strålkastarljus, men där hans idéer skulle behövas som mest lyser de med sin frånvaro. För som Jung själv menade uppvägs alltid ett ensidigt förhållningssätt av sin motsats i extrem. Nås ingen jämvikt, tar motsatsen till slut över. Jag tror ingen är särskilt sugen på att behöva deala med det som gömmer sig i vårt samhälles mörkaste vrår. Kanske är det dags att lyssna lite mer på dina vänner.

