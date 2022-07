Saga Cavallin: Kanske började näthatet med subkulturen fangirls

I incel-experten Stefan Krakowskis Sommarprat från onsdagen (20/7) målas bilden av internet som en chauvinistisk, könsseparatistisk sumpmark där manlig självömkan och aggressivitet ges fritt spelrum. Det är en bild vi känner igen.

Men i en nyutkommen bok av den amerikanska journalisten Kaitlyn Tiffany tecknas en motbild.

Tiffany menar nämligen att den territoriella, och stundtals konspiratoriska, hetsighet som utmärker internets förhatliga tonläge och vanligtvis betraktas ha sina mörka rötter i mansdominerade diskussionsforum i själva verket har sitt ursprung i unga kvinnliga popfans engagemang online. Och då framför allt i en specifik subkultur av fangirls: anhängare av det brittiska pojkbandet One Direction.

De sociala plattformarnas själva dynamik är som klippt och skuren för att höja insatsnivån i dispyterna ytterligare

I ”Everything I need I get from you: How fangirls created the internet as we know it” driver Tiffany tesen att fandoms, subkulturer skapade av företrädelsevis kvinnliga superfans, är orättfärdigt outforskade som kulturella och politiska maktfaktorer. Tiffany går så långt att hon menar att den polariserade, obstinata ton som kommit att känneteckna samtalet på framför allt Twitter går att direkt härleda till det höga tonläge som präglar protektionistiska konflikter inom och mellan fandoms.

De sociala plattformarnas själva dynamik är som klippt och skuren för att höja insatsnivån i dispyterna ytterligare – och fangrupperingarna har lärt sig allt mer effektiva metoder för att använda plattformarnas utformning till att fullständigt dominera i alla kanaler.

Ergo: Baldarry.

DN:s Hanna Fahl skriver i sin senaste krönika (16/7) om denna färska ”konspirationsteori”, som går ut på att den före detta One Direction-medlemmen Harry Styles i själva verket är skallig men döljer detta med diverse håratrapper. Teorin har snabbt fått enorm spridning på sociala medier och tagit stora delar av flödet i besittning de senaste veckorna.

Fahl frågar sig varför teorin är ”så populär, och så rolig”, och kommer fram till att det handlar om ”glädjen i det oproblematiska”. ”Man brukar ju tala om en mörk spegelbild av något”, skriver Fahl, ”men här är en faktiskt ljus och bara korkat rolig spegelbild av verkliga konspirationsteorier och sant mörker.”

Men Kaitlyn Tiffany hävdar alltså raka motsatsen: Att det går att betrakta allt från den obscena besattheten av Minioner till Donald Trumps kepsbärande fanbase, den spektakulära hatkampanjen mot Amber Heard och möjligen även Qanon-härdsmältan som en mörk spegelbild av, exempelvis, ”Larry Stylinson” – den eviga konspirationsteorin, halvt på skämt och halvt på blodigt allvar, om att Harry Styles on 1D-kollegan Louis Tomlinson i hemlighet är älskare.



Läs fler texter av Saga Cavallin.