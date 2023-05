Saga Cavallin: Keshas historia går aldrig ur mode – att som kvinnlig artist bli kontrollerad och utnyttjad av sin producent

”Wake up in the morning, feeling like P Diddy, got my glasses, I’m out the door, i’m gonna hit this city.” Med de numera odödliga raderna inleder en 22-åriga Kesha megahiten ”Tik Tok” från 2009, och debutalbumet ”Animal” som släpptes i januari året efter definierade på ett sätt en era. Kesha, som då med en inte helt uppenbar ironi stavade sitt namn med ett dollartecken i stället för ett s, fångade den infantila dekadensen hos en generation som präglats av finanskrisen 2008, överexponerade digitalkamerabilder och det tidiga internets fartblinda självutlämnande.

Men med ena foten fastkedjad i det tidiga tiotalets kortlivade högkultur bestående av obegriplig glamrocknostalgi, atonala EDM-plågor och en klichéartad idé om ”party”, hade Kesha andra foten rotad i något som aldrig går ur mode: att som kvinnlig artist bli kontrollerad och utnyttjad av sin producent.

I ett motdrag som kommit att bli deprimerande standardförfarande stämde Dr Luke i sin tur Kesha för utpressning och förtal

Från Ronnie Spector, via Aaliyah till Britney Spears – listan på kvinnor i pophistorien som av en närstående man fått sina liv och sitt skapande kringskuret kan göras lång. 2014 hävdade Kesha att producenten Dr Luke, som hon skrev ett extensivt skivkontrakt med när hon var arton år och som enligt uppgift styrt hennes karriär med järnhand, våldtagit, kontrollerat och psykiskt misshandlat henne. Hon ville säga upp kontraktet och avbryta allt samarbete med honom. I ett motdrag som kommit att bli deprimerande standardförfarande stämde Dr Luke, eller Lukasz Gottwald som han egentligen heter, i sin tur Kesha och hennes mamma i flera olika domstolar för utpressning och förtal.

Så inleddes Keshas plågsamt utdragna juridiska tragedi, ett metoo före hashtaggens solidaritetsskapande, som inte lyckats generera samma rättsliga eller mediala upprättelse som andra fall, utan snarare fungerat som ett varnande exempel på hur illa det kan gå när du hänger ut din förövare. Innan #freebritney fanns #freekesha, men medan Britney vann sin frihet är Kesha fortfarande fången.

Precis som för kvinnorna före henne, med liknande öden, har det oundvikligen kommit att definiera Keshas karriär.

Det ska här sägas att Dr Luke inte är dömd för något och att Keshas stämningsansökan gått ut på att bli befriad från alla juridiska bindningar till honom, inte att han ska dömas för de brott hon hävdar att han begått mot henne men vilka hon aldrig anmälde. Rättstvisten pågår fortfarande, Kesha är ännu bunden till sitt bolag och hennes forna producent får royalty på all musik hon släpper. Precis som för kvinnorna före henne, med liknande öden, har det oundvikligen kommit att definiera hennes karriär.

2012 års ”Warrior” följdes inte upp förrän 2017 med det revanschistiska ”Rainbow”. Fem år utanför topplistorna är i princip lika med nådastöten för en popartist, och Kesha har haft svårt att hitta tillbaka till lyssnarna.

Nu, fredagen den 19 maj, kom hennes tredje album sedan tvisten startade. Det bär talande nog titeln ”Gag order” och omslaget föreställer den nu 36-åriga Kesha i halvfigur framför en vit vägg med en plastpåse över huvudet; hon ser ut att ha svårt att få luft.

Keshas album ”Gag order”

Det känns på något sätt otidsenligt att en kvinnlig artist mot sin vilja hålls kvar på ett bolag startat av den man hon anklagat för olika former av kvinnofridskränkning. Tyvärr förefaller Kesha vara ur led med tiden även på andra sätt. Hennes aktuella album är ett ojämnt, inkonsekvent hopplock av den populärmusik som präglade andra halvan av tiotalet, då den genre hon själv var med och skapade hade hunnit bli passé. Elektrometallen på Kanye Wests ”Yeezus”, Billie Eilish nedskalade genreexperiment, Frank Oceans drömska lager-på-lager-pop, Beyoncés sydstatsinfluerade gospelcountry – men utan dessas känsla för språk eller arrangemang.

Kesha har aldrig varit en särskilt begåvad textförfattare – hennes talang ligger snarare i med vilken trovärdighet hon kan framföra det genant banala – men det finns också något olustigt i hur ett album som utger sig för att vara totalt uppriktigt är begränsat av själva de händelser som det vill avslöja sanningen om. Glappet mellan ”den fullkomliga ärligheten och en påtvingad tystnad”, det faktum att jurister tvingats gå igenom samtliga låtar innan släpp, skapar en ”dissociativ känsla” som The Guardian skriver i en intervju med artisten.

I juli inleds till slut rättegången i Dr Lukes förtalsmål, och eventuellt har Kesha med sitt munkavlealbum ironiskt nog uppfyllt sina skyldigheter mot bolaget – med ”Gag order” kanske vi faktiskt ser början till slutet på denna tio år långa sedelärande judiciella historia. Men det är inga muntra lärdomar, och inget lyckligt slut.

”Det känns på något sätt otidsenligt att en kvinnlig artist mot sin vilja hålls kvar på ett bolag startat av den man hon anklagat för olika former av kvinnofridskränkning.” Foto: Chris Pizzello/AP

Läs mer om musik