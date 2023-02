Saga Cavallin: Kittlande men fåfänga försök att konservera klubbkulturen

På en skylt utanför de nybyggda husen vid det gamla Finnbodavarvet i Stockholm finns ett stycke nutidshistoria nedtecknad. Den ökända 90-talsklubben Docklands som huserade på platsen har blivit symbol för det sena 1900-talets svenska rejvvåg. Plaketten är ett blygsamt försök att bevara minnet av denna partyform och institutionens historia sammanfattas ungefär så här: ”Rejvkommissionen, knark, Gudrun Schyman.”

Ett betydligt mer ambitiöst försök gjordes på Scenkonstmuseet i Stockholm i helgen, där det under lördagen och söndagen anordnades en tillfällig och interaktiv utställning. Rubriken var ”Tillbaka till underjorden” och utställningen inkluderade även en releasefest för en nyutkommen bok med samma namn.

Författarna Anna Gavanas och Anna Öström är väl bevandrade i ämnet. Förutom att vara dj-partner och driva klubbar har de samskrivit böckerna ”DJ-liv” (2016), ”Från diskofeber till rejvhysteri” (2020), och figurerat i en mängd sammanhang som experter på klubbandets teori och praktik.

Arrangemanget ”Tillbaka till underjorden” på Scenkonstmuseet. Foto: Thomas Karlsson

Nu är de alltså aktuella med en ny titel tillkommen ur en vilja att dokumentera den varierade och livskraftiga flora som var svensk klubb- och festkultur, men som ofta reducerats till just Docklands, Rejvkommissionen och knarkliberaler. Under de fem år de arbetat med boken har runt hundra personer, som på olika sätt varit tongivande i klubbsfären, intervjuats.

Bokens bärande idé är att svensk klubbkultur måste börja uppskattas för vad den var, det vill säga en nations- och tidsspecifik, mångfasetterad motkulturrörelse som uppstod ur en serie krockar när anarkister mötte entreprenörer, folkhemmet mötte nyliberalism och svenskt föreningsliv kombinerades med globaliserad experimentlusta. Gavanas och Öström beskriver hur olika geografiska förutsättningar i Sveriges tre största städer skapat lokala ekosystem av inriktningar och arrangörer. Men uppmärksammar även hur ”invandrarföreningar” spelat en avgörande roll för importen av musikaliska influenser som sedan kom att inlemmas i den svenska populärkulturen.

”Tillbaka till underjorden” av Anna Gavanas och Anna Öström.

Den förbehållslösa do it yourself-anda som var en huvudingrediens i denna klubbkultur märks också i utställningen. Och, dessvärre, även i boken, som är full av korrfel, slarv och mindre lyckade, otidsenliga ordval. Det är begripligt att intervjupersonernas spektakulära berättelser bär innehållet, men jag hade gärna sett att författarna varit mer närvarande, sammanfattat och kontextualiserat. Det blir väl uppradande och de fina privata bilderna saknar inte sällan hänvisning och sammanhang. Men ansatsen är lovvärd, och inspirerande.

På Scenkonstmuseet visades ett antal artefakter som utgjort underlag för boken, som en fantastisk samling unika evenemangsflygblad och meterhöga backdrops handmålade i neonfärg varav vissa dekorerat Docklands. Plus andra nutidshistoriska föremål ur amatörsamlingar med påtagligt affektionsvärde, som tidstypiskt pixligt videomaterial från dansgolv, kassettband med dj-mixar och fanzine. Visningen sätter en stolthet i att representera de olika genrer som varit av störst betydelse för det underjordiska nätverk av butiker, festfixare, producenter och konstnärer som utgjorde klubbkulturens struktur – jungle, goatrance, techno samt mods- och northern soul-avantgardet.

I samband med arrangemanget på Scenkonstmuseet överlämnade antropologen, tillika värdinnan för den legendariska göteborgsklubben Draupner, Elisabeth Tegner sin privata samling fältanteckningar från tidiga svenska rejv till Svenskt visarkiv. Det digra materialet har samlat damm sedan Docklands stängdes 1995 och allt som associerades med rejv blev till paria.

Artefakter från svensk klubbhistoria. Foto: Thomas Karlsson

Under kvällen iscensattes också ett performance där två Stockholmska klubbkids galore, Anja och Kotten, delade ut gratis chai-te – precis som de emellanåt gjort på utomhusrejv och industrifester. Besökarna kunde även gästa ett tidstypiskt ”chillrum”, en essentiell plats på danstillställningar som sträcker sig över flera dygn, samt delge sina egna minnen från tiden i ett så kallat vittnesbås.

Dessutom höll museet under lördagen öppet till tre på morgonen, och dj:s som var betydelsefulla under den alternativa högkulturens glansdagar snurrade plattor på dansgolvet. Bland dem märktes Maria Lindén, en centralgestalt för 80-talets rikstäckande mods-revival, och DJ Krazy som under mitten av 90-talet drev jungle-klubben ”Fastfood” i en Sibyllakiosk i Stockholm. Båda figurerar i Gavanas och Öströms bok.

Det finns något kittlande paradoxalt i det oundvikligen fåfänga att försöka konservera vad som till sin natur är flyktigt och förgängligt. Fest är ju som bekant bäst när en viss kombination av faktorer lyckas med att skapa närvaro i nuet. På så sätt belyste arrangemanget den lätt desperata aspekten av allt samlande och arkiverande. Men det är ingen tvekan om att författarna Gavanas och Öström har rätt när de beskriver svensk klubbscen som ett kulturarv med högt bevarandevärde. Referatet på skylten i Nacka avslöjar föga om den mångfald, skaparglädje och grandiosa hängivelse till konst, musik och gemenskap som under två decennier tog kulturhus, övergivna lagerlokaler och källare med rivningskontrakt landet över i besittning.

Läs fler texter av Saga Cavallin.