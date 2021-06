Saga Cavallin: Klädjättarna har lärt sig att det är ”coolt” att låtsats stå på de köpstarkas sida

Häromveckan skulle rapparen Tupac Shakur ha fyllt 50 år. Det gjorde han inte, som bekant mördades han under ouppklarade omständigheter den 13 september 1996. Frid över hans minne.

I år firar också ”Tupactröjgate” nioårsdag. Ni vet, incidenten där en luvtröja som pryddes av den hädangångna rapparen blev ”ansiktet utåt” för näthat mot kvinnor i Sverige.

Året var 2012 och det var en mer oskyldig tid. Det kan låta helt otroligt såhär ett knappt decennium senare, men multinationella företag som H&M hade alltså ännu inte räknat ut hur man bäst skulle kapitalisera på postfeminismen. Det skulle dröja hela fyra år innan reklamfilmen ”She's a Lady” – som kan sägas höra hemma i profitcynismens hall of fame – skulle avkräva oss en minut och tolv sekunder av våra liv varje gång vi gick på bio eller försökte buffra valfri Youtubevideo.

Åter till ämnet. Hösten 2012 postar en 21-årig kvinna ett inlägg på H&M:s Facebooksida. Det gör hon både för att komma i kontakt med företaget och för att hon vill att fler ska reagera på vad hon upplever som en problematisk tröja som säljs i klädjättens butiker. Inlägget är långt, hon skriver bland annat: ” I går spatserade jag på H&M och upptäckte att ni har tryckt en tröja med motivet av en dömd våldtäktsman, och marknadsför det som något coolt. Jag tycker att det är väldigt respektlöst mot den kvinnan som blev gruppvåldtagen av bland andra rapparen Tupac Shakur, och respektlöst mot alla våldtäktsoffer världen över”. Och så jämför hon med att ha en tröja med ett tryck föreställande Hagamannen.

Vad som sedan skedde är ju internethistoria, men också ett tidigt och extra uppseendeväckande exempel på den sociala mediecykel som sedan dess blivit vardagsmat. Inlägget bombarderades med hot om grovt våld och övergrepp. Gissningsvis inte så mycket av inbitna Tupacfans som av kvinnohatare som ständigt söker nya jaktmarker. Den unga kvinnan blev därefter föremål för ett uppmärksammat ”Uppdrag granskning”-avsnitt där hon vann allmänhetens sympatier. Förnedring och upprättelse i ett kretslopp som snurrar allt snabbare.

Inte konstigt att man drömmer sig tillbaka nio år i tiden, när multinationella klädföretag befann sig där de hörde hemma på den politiska skalan. Alltså inte alls

Moderering av kommentarstrådar på sociala medier har i mångt och mycket gått från att utföras av enskilda sidmoderatorer, till att mer och mer ha blivit en fråga för sociala medieföretag. De har ett intresse av att rensa bort skiten så snabbt som möjligt för att inte riskera lagstiftning där företagen blir ansvariga utgivare för allt som läggs upp på deras sidor. Därav de sweatshopliknande fabriker i exempelvis Indien där mikroarbetare manuellt rensar bland våldsamma Instagram- och Facebookinlägg.

Samtidigt visar Tupactröjgate på en rätt otrolig naivitet (eller oängslighet) från H&M:s håll. Post metoo låter det som ett skämt att H&M:s moderatorer lät kommentarer med våldtäktshot postade på deras Facebooksida ligga kvar i flera månader. Det är också svårt att se att en tröja med Tupactryck skulle passera riskkalkylen efter hösten 2017.

Nu har ju H&M och alla andra företag lärt sig att det inte är ”coolt” med våldtäktsmän, utan det ”coola” är att låtsats stå på de köpstarkas sida, bli sin egen rättrådiga politiska rörelse och sedan förmå kvinnor att köpa in sig i den. Modeföretaget Zalando bedriver just nu kampanjen ”Activists of optimism” där de enligt sin hemsida bjudit in ”elva positiva aktivister från hela Europa, som den nederländska influeraren och modellen Rianne Meijer och franska dansaren Salif Gueye, som är kända för sin optimistiska contentproduktion.”

Samtidigt kämpar anställda på Zalandos lager i norra Stockholm för att få till ett eget lokalt kollektivavtal. De har tidigare tillkämpat sig fler toaletter, mikroraster och rätten att få tala sitt eget modersmål på arbetsplatsen, vilket Zalando tidigare förbjöd. Ironiskt, javisst. Inte konstigt att man drömmer sig tillbaka nio år i tiden, när multinationella klädföretag befann sig där de hörde hemma på den politiska skalan. Alltså inte alls.

Tupac då? Apropå verk och person-debatten är fallet Tupac något av en gordisk knut. Här har vi alltså en son till en Black Panther som gjorde antirasistisk musik och lyfte kvinnors situation i det amerikanska gettot, och sedan dömdes för våldtäkt. Faller han mellan hashtagssymbolernas plankor?

2012 tog H&M tröjan ur sitt sortiment, men hur skulle BLM och metoo vägas mot varandra i dag? Den 16 juni lade P3:s Musikguiden upp en bild på sin Instagram apropå Tupacs födelsedag. ”När fyller Hagamannen?” hade någon kommenterat. Hen fick inga svar.

