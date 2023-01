Saga Cavallin: Krogbranschen måste skärpa sig, men tack för allt Noma

”Why have there been no great worker-owned restaurants?” Med en referens till Linda Nochlins kända essä ”Why have there been no great women artists?” frågade sig det nischade matmagasinet Mold detta i en rubrik från förra våren.

I reportaget undersökte skribenten hur det kommer sig att allt fler inrättningar med självrespekt kan redogöra för exakt på vilken åker det puffade bovetet är biodynamiskt odlad, eller vad den ekologiskt gräsuppfödda tuppen som bovetet toppar hette, men inte garantera att servitören som delger denna information arbetar under drägliga villkor. Vad ”hållbarheten” anbelangar stannar den allt som oftast på tallriken, vid det ekologiska.

Den här konflikten har varit avgörande för att Noma, Köpenhamnsrestaurangen ansedd som världens bästa i ett decennium, stänger sina dörrar nästa år – sannolikt för gott. Fine dining har blivit ”ohållbart” säger grundaren René Redzepi till New York Times. Han menar att ”vi måste ompröva branschen helt”.

Fine dining gör, när den är som bäst, för mat vad poesi gör för språket

Apropå stängningen rapporterar SvD om en liknande trend i hela restaurangvärlden, i Sverige såväl som utomlands. Medan de senaste 30 åren varit en ”guldålder för fine dining”, har både de ökande kraven på bättre arbetsvillkor för fotfolket och en allt mer ansträngd världsekonomi lett till att fler och fler restauranger i den högre prisklassen nu viker in hovarna.

Med visst fog går givetvis konceptet ”avsmakningsmeny med vinpaket” att betrakta som det översta steget på behovstrappan, som lätt kan kapas när mer grundläggande behov – som att ha råd med el och vardagsmat – upphör att vara självklart täckta. Och under de senaste 30 åren har ”fine dining” inte sällan förståtts som just en urspårad dekadens, ett kännetecken för något motsvarande Roms sista dagar. Brutala hierarkier och lågavlönade ”långpannor” har fungerat som avstjälpningsplats för en tjänstemannaklass som inte vet vad de ska göra av alla sina pengar, och gärna lämpar över dem i famnen på en utstuderat pretentiös kock.

Nomas grundare René Redzepi. Foto: Ingvar Andersson

Men det är bara att se till Nomas gärning för att förstå att den här analysen är ungefär lika raffinerad som när Andrea Sachs i en ikonisk scen i ”Djävulen bär Prada” (2006) hånfnyser åt moderedaktören Miranda Priestlys, spelad av en Meryl Streep i högform, svårigheter med att välja mellan två närmast identiska skärp. I den följande uppsträckningen – det så kallade ”blue sweater speech” – (dum)förklarar redaktören på ett ljuvligt snorkigt sätt hur Andrea som i valet av sin fula, blåa tröja tror sig ha ställt sig utanför modesystemet själv blir det största trendoffret av alla.

För fine dining gör, när den är som bäst, för mat vad poesi gör för språket. Även fast de mer avancerade formerna kräver en viss förförståelse av genren (och ekonomiska resurser), omformulerar, breddar och förskjuter dessa raffinerade versioner grundläggande vardagsinslag – språket vi talar och maten vi äter – för alla. Vad som betraktas som modern, rimlig och god mat har gått från importerade, sorgliga kopior av sydligare breddgraders kök till något inlagt som odlats i Skåne. Och jag är evigt tacksam för att det inte är Frantzéns otidsenliga influgna vaktlar, utan en mjölksyrad rotfrukt, som anses vara den största delikatessen när krigsvintern kommer. Med hopp om bot och bättring för hela industrin: tack för allt, Noma.

