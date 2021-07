Saga Cavallin: Kultfilmen ”Ghost world” spökar fortfarande

”Ghost World” börjar där high school-filmerna slutar. I ”Grease” finalscen flyger Sandy och Danny efter sista skolavslutningen iväg mot framtiden i en röd cabriolet, eftertexterna rullar. I inledningen av ”Ghost world” springer Enid (Thora Birch) och Rebecca (Scarlett Johansson) ut på skolgården i akademisk regalia med betygen i högsta hugg, stampar på sina fyrkantiga hattar och vänder tillbaka en sista gång för att peka ett sarkastiskt finger åt den cendréfärgade byggnaden.

I år fyller ”Ghost World” tjugo. Filmen hyllades unisont när det begav sig, och har sedan dess blivit en kultförklarad referenspunkt. Som ett tidigt, lyckat exempel på en filmatisering av ett alternativseriealbum skapad av undergroundserievärldens ikoniske Daniel Clowes (som också skrev filmmanus) var ”Ghost World” en viktig milstolpe slash karriärsprångbräda för flertalet skådespelare.

2001 var Steve Buscemi, som spelar den kufiga vinylsamlaren Seymour, färsk från Quentin Tarantinos långfilmsdebut ”Reservoir dogs” (”De hänsynslösa”). Scarlett Johansson gjorde här sin första vuxna roll efter att ha slagit igenom som barnstjärna i ”Mannen som kunde tala med hästar”. Även Patrick Fischler, Bob Babalan, Illeana Douglas och David Cross gör alla en kortare eller längre entré.

Thora Birch och Steve Buscemi i ”Ghost world”. Foto: Alamy

Men ”Ghost World” utmärker sig kanske framför allt genom sitt jargong- och anspelningsfyllda manus, samt den fulländade kostymen och scenografin. Ungefär tio år efter sin lansering fick en ny generation och publik upp ögonen för ”Ghost world” i och med den numera förlegade bloggsajten Tumblr – ungefär som en kombination av en blogg, Instagram och Twitter där man ”återbloggar” bilder och texter som hamnar på den egendesignade hemsidan. Där spreds skärmdumpar från huvudkaraktären Enids (Thora Birch) perfekt kurerade tonårsrum, proppfullt med punkiga loppisfynd, och hennes dito oefterhärmliga klädstil. Det är sällan man förr eller senare fått nöjet att se en så samtidigt trovärdig, karaktärsnära och superestetisk filmgarderob.

Filmen följer antihjältinnorna Rebecca och Enid, två cyniska outsiders som ironiserar kring allt och alla och vägrar vara konventionella. Men här finns inget präktigt budskap om att ”stå upp för kvinnlig vänskap” – redan från början anas att duon faktiskt inte hade så mycket gemensamt när allt kom omkring. Det var deras självvalda utanförskap och skeptiska attityd som tvingade dem samman. Och varför skulle Rebecca, som ändå egentligen vill flytta hemifrån och skaffa ett jobb, bli en vanlis, fortsätta umgås med Enid som har den högst osympatiska personlighetskombinationen ”obstinat sökare”?

Då finner Enid i stället en själsfrände i den ovan nämnda Seymour, underbart finstämt gestaltad av älsklingen Steve Buscemi. Enid och Rebecca spelar tidigt i filmen ett karaktäristiskt taskigt spratt på Seymour: De låtsats vara en kvinna han eftersökt i en kontaktannons och lurar honom till ett kafé. Till Enids förvåning upplever hon något som liknar medkänsla med den tafflige, koftklädde mannen. Hon söker sig till honom, och det blir början till slutet på Enid och Rebeccas oheliga allians.

Utöver detta triangeldrama bestående av två 19-åriga tuffa tjejer och en eljest övre medelålders man med begränsat socialt umgänge men obegränsat intresse för samlarobjekt, förekommer ett antal parallellhandlingar som med 20 år på nacken upplevs både tidstypiska och uppdaterade. ”Ghost world” lyckas på sina nästan två timmar tackla mången tematik.

Thora Birch som den ”obstinata sökaren” Enid. Foto: Alamy

Serieförlagan refereras till filmen igenom via det ritblock Enid ständigt bär med sig vari hon dokumenterar vardagsbetraktelser. Alla illustrationer i filmen, inklusive Enids, är i själva verket gjorda av upphovsmannen Daniel Clowes och har samma säregna stil som hans alster. Det hela är mycket meta.

Trots Enids teckningsintresse och uppenbara talang visar det sig att hon kuggat bild och behöver gå i sommarskola. Bildlärare är performance/videokonstnären Roberta Allsworth, spelad med fullkomlig komisk tonträff av Illeana Douglas i hennafärgat hårspret och batikkjolar. Här passar Clowes på att kommentera vad han verkar mena vara den prestigefulla, ”fina” konstens nedlåtande blick på simpla serietecknare. En konfliktlinje som kanske fortfarande har viss bäring, men känns rätt utspelad såhär två decennier senare.

Det sena 90-talets feminism finns representerad genom en streberkaraktär i Enids klass som gör pretentiösa parodier på ”modern konst”, som en obegriplig ståltrådskonstruktion med galgar på temat aborträtt eller ett ”found object” bestående av en tampong i en tekopp som ska behandla ”förtryckt femininitet”. Roberta Allsworth är givetvis begeistrad, och Enid är ju just så infantil och narcissistisk att hon vill bräcka den obegåvade feministen i bildsalen. Hon var inte så punkigt obrydd som hon gav sken av, hon vill också bara att någon ska säga att hon ritar fint.

Rebecca (Scarlett Johansson) och Enid (Thora Birch) i Terry Zwigoffs "Ghost world". Foto: Alamy

Bihandlingen utmynnar i att Enid bland Seymours samlarobjekt hittar rasistisk marknadsföring för en för filmen påhittad snabbmatskedja. Seymour förklarar att när kedjan uppstod under Jim Crow-tiden gick hela företagskonceptet ut på explicit rasism i form av ett ”black face” som logga och ett rasistiskt epitet i namnet, som sedermera byttes mot en vit figur och ett mer neutralt namn.

Enid bestämmer sig för att göra sitt eget ”found object” och tar med en skiss av den tidigare loggan till bildlektionen. Pressad av Roberta Allsworth krystar den annars helt apolitiska men skarpa Enid fram en analys om att rasismen tidigare skedde i öppen dager och därmed var lättare att identifiera, men att den nu är skyld och förställd. Symboler för explicit rasism blir mer provocerande än själva rasismen i sig, med den logiska följden att det blir symbolerna som bör bekämpas. I och med förra årets bokstavliga utraderande av avsnitt med ”black face”-skämt i diverse humorserier känns den här sidohandlingen om möjligt än mer aktuell nu än då.

”Ghost World” hinner också med att på ett intelligent sätt behandla kulturell appropriering, innan det över huvud taget var ett spritt koncept. Bluesentusiasten Seymour ska i Enids sällskap se en obskyr genrelegend, en äldre afroamerikansk man, uppträda på en lokal bar. Förnedrande nog får artisten inskränka sig till att agera förband åt ”Blues Hammer” bestående av fyra vita snorungar med elgitarr som spelar ”äkta deltablues” om hur de ”plockat bomull hela dagen”.

”Ghost World” är packad med mångbottnade referenser och internskämt, rollbesättningen fullspäckad med skådisar av högsta kaliber. Rätt ovanligt för att vara en film om två 19-åriga tjejer som försöker hitta sin plats i världen efter att ha gått ut skolan. Tjugo år senare känns den faktiskt betydligt fräschare än många av de senaste årens indiegulliga men rätt själlösa uppväxtskildringar som ”Lady Bird” eller ”Call me by your name”. ”Ghost World” tar med sitt sardoniska, undertext-tunga manus sina hjältinnor och sin publik på största allvar. Det är en film att se eller se om, ta till sitt hjärta och gör till sin egen, från början ända till den gåtfulla slutscenen.

”Ghost world” Amerikansk indiefilm som hade urpremiär i USA den 16 juni 2001. Svensk biopremiär 12 juli 2002. Manus: Daniel Clowes efter sitt eget seriealbum med samma namn. Regi: Terry Zwigoff. I rollerna: Scarlett Johansson, Thora Birch, Steve Buscemi, Brad Renfro, Illeana Douglas med flera. ”Ghost world” blev den första filmen någonsin baserad på ett seriealbum som att nomineras till en Oscar för bästa manus efter förlaga. Thora Birch och Steve Buscemi nominerades till varsin Golden Globe för sina skådespelarprestationer. Visa mer

