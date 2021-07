Saga Cavallin: Louvren avböjer bestämt inviten från Pornhub

Porrsajten Pornhub, den åttonde mest besökta webbplatsen i världen enligt statista.com, försöker sig märkligt nog ständigt på nya tilltag för att framstå mer rumsrena. Trots att det alltså, så att alla är med, är en hemsida som ägnar sig åt digital prostitution när den är som bäst och uppladdningar av övergrepp på minderåriga och hämndporr när den är som sämst.

Det slogs nyligen larm om just förekomsten av sådant material, vilket ledde till en upprensning där en stor del av sidans innehåll försvann.

Pornhub har tidigare samlat in pengar till förmån för bröstcancerforskning (som ingen ville ta emot) och förlänats den populärkulturella kvalitetsstämpeln Kanye West – han agerade konferencier och creative director på ”Pornhub awards” 2018.

Paul Cezannes ”De stora baderskorna”. Foto: Eileen Tweedy/TT

Nu har de sjösatt projektet ”Show me the nudes” som består av en hemsida och app. På hemsidan som är stilfullt designad i klassisk millennialmanér, det vill säga avskalad med stora, högupplösta bilder och sirliga sans-serifer, kan du utforska det ”erotiska utbudet” på några av världens mest högaktade konstinstitutioner – bland annat Louvren, Uffizierna, Pradomuséet och The Metropolitan.

Pornhub uppger själva att de velat locka tillbaka besökare som på grund av pandemin flytt fältet genom att demonstrera runkvänligheten i ”Venus från Urbino”, ”Brunetten Odalisque” eller Cezannes ”De stora baderskorna” för att ta några exempel. Bilder på verken kompletteras med att en tjej av betydligt mer anorektiskt snitt ”återskapar” motiven i videoform.

Museerna har i sin tur ovänligt men bestämt avböjt stödinsatserna. Både Uffizierna och Louvren har hotat med att stämma Pornhub för otillåten användning av deras samlingar.

Fram till för några år sedan diskuterades ”porrifieringen” av samhället flitigt. Detta numera passé begrepp syftade oftast på att utseendet kvinnorna i porren hade – sillisar, brasilianskt hårlösa underliv och utfyllt putande läppar – blivit kutym bland unga kvinnor i allmänhet, samtidigt som sexualiseringen av kvinnor i reklam och media blev alltmer explicit. Att kulturen över huvud taget kan ”porrifieras” förutsätter en dikotomi som Jenny Westerstrand, ordförande för Roks, även gav uttryck för i DN i våras när hon sa att ”gränserna mellan porr och mainstreamkultur är på väg suddas ut”.

Kvinnor måste fortfarande vara nakna för att ta sig in på The Met – och överallt annars

Men inflytande går ju inte från porren till övriga samhället, utan tvärt om. Porrens roll är snarare att vara slaskhink för mainstreamsamhällets lägsta begär, estetiska ideal, aggressivitet och sadism som förvisas till vissa separata platser i en extrem, hypervisualiserad form. Men kulturens ”det” sipprade ändå genom dammvallarna, tills de till slut brast och vi översvämmades.

”Do women have to be naked to get into the Met. Museum?” undrade Guerilla Girls 1989. Då var mindre än fem procent av de samtida konstnärerna på Metropolitan Museum i New York kvinnor, medan nakenmålningarna föreställde kvinnor till 85 procent. I år har vi i stället serverats ett ode till den manliga objektifieringens historia signerad miljardären Bernd Bergmair, den mystiska majoritetsägaren i Mindgeek, i sin tur ägare av Pornhub och nästan alla andra porrsidor.

På Met-fronten är nästan intet nytt. 2019 rapporterade New York Times att bara 11 procent av den konst de stora amerikanska museerna köpte mellan 2008 och 2018 hade kvinnliga upphovspersoner. Kvinnor måste fortfarande vara nakna för att ta sig in på The Met – och överallt annars. Ingen verkar längre kunna föreställa sig någonting annat.

