Saga Cavallin: Med Kim och Kanyes uppbrott har ännu en fast punkt i tillvaron upplösts

Kimye har återgått till Kim Kardashian och Kanye West. Skilsmässan som det spekulerats om i flera år blev i dagarna officiell. Att därmed utfärda ”slutet av en era” är obligatoriskt. Kanske får Kim och Kanyes relation i framtiden utgöra start- och slutpunkt för ”det långa 2010-talet”.

I likhet med Britney Spears, som jag nyligen skrev om på dessa sidor, har Kanye alltid varit den perfekt förkroppsligade tidsandan. Men till skillnad från Britney, som till viss del blev ett passivt offer för samtidens omständigheter, har Kanye varit ett subjekt som format mycket av sin tids mode- och musikklimat. Med en utsökt fingertoppskänsla har han plockat upp trender som fortfarande befunnit sig i sin linda och utgjort katalysator för mycket av det som definierat 10-talets populärkulturella och estetiska ideal i allmänhet, och Kardashian-klanen i synnerhet.

Det stod dem båda fritt att använda relationen för att ge bränsle åt sina respektive livsverk

2008 släpper Kanye West albumet ”808s & Heartbreak”. Här inleds den period av kaos och konstnärlig perfektion som föreningen Kim+Kanye är en sorts symbol för. 2010 kommer albumet ”My beautiful dark twisted fantasy”. Kanye har träffat Kim, blivit kär, och återuppfinner hiphopgenren. Under 2010-talet ska han skapa några av decenniets absolut bästa och viktigaste musikaliska verk, samtidigt som det som varit hans framgångsrecept – sammanblandningen av liv, konst och galenskap – till slut imploderar.

Kim och Kanye var på vissa sätt ett klassiskt konstnärspar. Det stod dem båda fritt att använda relationen för att ge bränsle åt sina respektive livsverk – pionjärig populärmusik respektive ett Instagramimperium – och för en utomstående är det omöjligt att säga var gränserna gick mellan pr, fiktion och verklighet. Förmodligen för att de inblandade själva tycktes ha passerat den gräns där distinktionen inte längre har något värde. Kanyes dokumenterade bipolaritet och offentliga sammanbrott gav publicitet åt Kardashian-klanens dokusåpaserie, samtidigt som relationen med Kim gav Kanye inspiration till musiken, som gav upphov till det kändisskap som drev honom längre in i sjukdomen, och så vidare.

Nu har ”Keeping up with the Kardashians” lagts ner. Kanye West har gått från politiskt intelligent hyperestet och poet till att göra välproducerad men obegriplig kristen gospel, Kim lanserar märke efter märke med kläder och smink som efterhärmar den stil Kanye tilldelade henne när de blev ihop. På egen hand kommer de båda förmodligen få det svårt att ens keep up med samtiden, allra minst definiera den.

Kanske hade Kimye till slut blivit otidsenliga därför att de som enhet helt enkelt var för bestående. Och nu när det sista – men absolut inte minsta – powerparet gått i graven, finns det ingen som kan ta deras plats. Ännu en fast punkt att orientera sig i tillvaron efter har upplösts. Det var kanske ett sista ryck av trendkänslighet.

