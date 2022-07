Saga Cavallin: Mia Parneviks Sommarprat klarar inte Bechdeltestet

”Detta var min stund, min berättelse”, säger Mia Parnevik mot slutet av sitt Sommarprat. Det är en sanning med modifikation.

2013 började fyra svenska biografer A-märka filmer som passerat Bechdeltestet, alltså där minst två namngivna kvinnliga karaktärer talar om något annat en man. Fanns det en motsvarande certifiering av Sommarprat skulle Mia Parneviks bli utan.

Mia Parnevik är spelarfru, vilket innebär att ”Jesper spelar golf professionellt – och jag håller i allt annat”. ”Allt annat” innefattar exempelvis reseledare, morsa och amatörpsykolog. Och eftersom hela Mia Parneviks liv handlar om Jesper Parnevik, gör hennes Sommarprat också det.

Hon refererar återkommande till makens golfspelande som en gemensam aktivitet. När Mia får en ”obeskrivlig smärta i magen” under en turnering väljer hon att tänka bort det onda och hämta Jespers bortslagna boll, för ”vi har ju en tävling att fokusera på”. Det är behjärtansvärt.

Det är inte riktigt lika behjärtansvärt när Mia Parnevik glatt återger en anekdot om hur hon är ensam hemma med tre småbarn, höggravid med det fjärde, medan Jesper är ute och tävlar. För att överraska honom på alla hjärtans dag vill Mia bjuda på en sexuell tjänst, ett ”strippogram”. Tyvärr är alla strippor uppbokade. Så eventfirman skickar en utklädd gorilla i sexiga underkläder i stället! Vad… kul?

Jag vet fortfarande inte särskilt mycket om Mia Parnevik. Om Jesper Parnevik kan jag nu däremot en hel del

Magsmärtan visar sig vara cystor i livmodern, så hon gör en hysterektomi och hamnar vid 43 års ålder i klimakteriet. Det tidigare proffset på positivt tänkande blir då okaraktäristiskt svartsynt och hon får vredesutbrott för minsta lilla. ”Mina reaktioner på omgivningen var allt annat än rimliga”, säger Mia Parnevik – en hobbyfreudian skulle hävda motsatsen. Tråkigt nog uppmanas den rättfärdigt besvärliga och självömkande Mia av en influgen kristerapeut att ”shut the fuck up and let Jesper speak”.

Innan jag lyssnade på Mia Parneviks Sommarprat visste jag ingenting om henne – eller om hennes man. Jag vet fortfarande inte särskilt mycket om Mia Parnevik. Om Jesper Parnevik kan jag nu däremot en hel del. Så det verkar kanske inte helt berättigat att även ge honom ett Sommarprat, men om han någon gång får ett hoppas jag att jag då kan få tillfälle att lära mig mer om hans hustru. Det är inga höga förhoppningar.

Läs mer om årets Sommarpratare och fler texter av Saga Cavallin