Saga Cavallin: När skönheten kom till byn

Härom veckan pågick en minidebatt på GP där kritik riktades mot att samtiden präglas av en ”fillerskultur”. Nästan reflexmässigt beskrevs det som att samhällets ideal, vilka är omöjliga att uppnå, skadar kvinnor livet igenom. Vi har hört den förut, exempelvis för 21 år sedan i förordet till den epokgörande antologin Fittstim. 1999 skriver skriver redaktörerna Belinda Olsson, Brita Zilg och Linda Skugge att tjejer hela livet bär på ”ouppnåeliga ideal och kämpar med sin dåliga självkänsla”.

2019 sammanfattar essäisten Jia Tolentino 10-talet i New Yorker med en text betitlad ”The age of Instagram face”. Tolentino utforskar fenomenet att kvinnor som har sitt yttre som profession under 10-talet rört sig i riktning mot ett singulärt ”cyborgianskt utseende” framställt på artificiell väg. Ett utseende Tolentino beskriver som ”ungt, med porlös hy och fylliga, höga kindben, kattlika ögon med serieteckningsögonfransar och liten, nätt näsa.” Eller också som en ”sexig tigerbebis”.

När Jia Tolentino tjugo år efter ”Fittstim” skriver om Instagramansiktet, är det något drastiskt som skett. Idealen, i alla fall de som gäller karaktäristika, har på grund av just fillers och andra icke-kirurgiska ingrepp blivit uppnåeliga. Problemformuleringen förlorar mycket av sin bäring när sambandet mellan vad vi betraktar som ett vackert ansikte och vad som går att skapa på konstgjord väg överensstämmer nästan perfekt. Den som önskar sig ett Instagramansikte har också alla möjligheter att få sin önskan uppfylld utan att det kostar särskilt mycket tid eller pengar.

Antologin ”Fittstim” väckte stor uppståndelse när den kom 1999. Foto: Jack Mikrut

Inom det som trängs under det allomfattande paraplyet ”feminism” har det alltid uppstått infekterade konflikter där det medfödda, biologiska och sunda ställts mot det skapade, kulturella och påtvingade. Debatten löper som en trasslig röd tråd nästan hela vägen tillbaka till den moderna kvinnorörelsens rötter. Korsetter, arsenikpuder, fotlindning, bantningstjack, vaxning, silikonbröst och dödliga rumplyft – skönhetshistoriens brokighet och brutalitet går hand i hand med övriga samhällets fasor och förändringar.

Men det finns ett undantag från det historiskt regelmässiga tuktandet av människans yttre. Ansiktets symmetri har delvis betraktats som predestinerat. Läpparnas storlek, kindernas fyllighet, ögonens form och näsans rundning har varit modifierbara bara till en viss gräns och för ett fåtal.

Dagens största fotomodeller och it-girls är som Tolentino skriver nästan identiska, för de väljer alla från samma meny av temporära kosmetiska ingrepp (Juvéderm och trådlyft försvinner efter sex till tolv månader). Kylie Jenner, Ariana Grande och Bella Hadid med flera har efter okej grundförutsättningar skulpterat fram sina fejs med utfyllnader och kirurgtrådar. Förändringar av ansiktsdragen som tidigare utfördes under sövning med knivar för stora summor och med ofta undermåliga resultat, går nu att göra omärkbart och elegant för en spottstyver. En injektion behöver inte kosta mer än en tur till en dyrare frisörsalong. Det produceras hela tiden nya influeraraspiranter som investerat i ett nytt ansikte och väntar sig avkastning från selfieindustrin.

Vi står inte ut med att skönhet som så mycket annat ofta är förljugen och småaktig

En konstant i den eviga dragkampen mellan naturligt/onaturligt är just viljan att få det senare att framstå som det förra. Kylie Jenner, vars anlete är Instagramansiktets själva gyllene snitt, ljög länge om sina fillers och hävdade att hennes plötsliga utseendeförändring berodde på att hon blivit bra på att sminka sig (alltså helt ”naturligt” enligt den här dikotomin). Instagramkonton som Celebface med över en miljon följare har tagit sig an att exponera det drastiska och förljugna i subtila ansiktsbearbetningar som skett över tid.

Vad är så lockande med den ”naturliga” – alltså genetiska – skönheten? Varför verkar idealet som säger att skönhet bör vara given av naturen alltid trumfa hur väl man lyckas uppnå idealet i sig? Kanske är det viljan att vara en av de lyckliga få, en unik naturens vinnare. Är man som Jenner rik och förväntar sig tillgång till allt det som andra begär och alltid omges av avundsjuka, tycks det framstå som en stor orättvisa att inte också få tillgång till det mest eftertraktade: att ha fötts i en vacker kropp.

Författaren och journalisten Jia Tolentino. Foto: Allison Michael Orenstein

För alla oss andra är det nog bara så enkelt som att kvinnokroppen är förtrollningens sista utpost. Vi står inte ut med att skönhet som så mycket annat ofta är förljugen och småaktig. Den ska vara ren och ödesbestämd.

När man i kampen för ett samhälle fritt från föreställningar om snygg och ful vänder sig emot intrång i naturens vilja, bidrar man till upprätthållandet av ett minst lika starkt ideal: det om exklusivitet. Samtidigt skyddar hyckleriet illusionen om att det går att ha ett Instagramansikte utan att först lägga sig under nålen. Den ökande offentliga öppenhjärtigheten kring ingrepp känns därför rätt uppfriskande.

