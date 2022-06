Saga Cavallin: Passfotot är självrepresentationens heliga graal

Passexpeditionistens klagan har ljudit över Sverige åtminstone sedan i februari, och visar inga tecken på att avta inom en överskådlig framtid. I söndags (19/6) rapporterade DN om hur Sveriges samlade passhandläggare närmar sig bristningsgränsen – delvis till följd av de expedierades, turisternas, missljud.

Jag är inte bättre än två miljoner andra svenskar. Även jag upptäckte till min fasa ungefär när tjälen gick ur marken att mitt pass, samt mitt nationella id-kort, nått bäst före-datum och tvingades surfa in på polisens antikvariska tidsbokningstjänst. Men då jag – hett tips – max planerat att sträcka mitt resande till EU/Schengens yttre gränser dög gott och väl ett nationellt id-kort, vilket alltså har en tillverkningstid på ungefär en vecka.

Därmed kunde jag ägna dagarna före min utsatta tid åt viktigare saker än att sova på ett liggunderlag i Sigtuna. Som att fundera på hur jag på bästa sätt skulle undvika den överväldigande fulhet som jag behövt utsätta diverse dörrvakter och postutdelare för de gångna fem åren.

För någonstans där, mellan den havererade finska passmaskinen, den sluga handeln med tidsbokningar och åtminstone 72 timmars tältande på Tullvägen, glömde vi bort något. Vad det här med resehandlingar egentligen handlar om.

Att bli snygg på sitt passfoto.

I en annan tid, när den underbemannade svenska polisen inte missade att ta höjd för en hundraprocentig ökning av nya passutfärdanden, var jag knappast ensam om att gå i dessa tankar. När historieprofessorn Craig Robertson 2013 intervjuades i Boston Globe om sin bok ”The passport in America. The history of a document” undrade journalisten givetvis om han i sin forskning, där han gått igenom hundratals historiska och nutida pass, hittat ett enda bra passfoto? ”Det uppriktiga svaret måste vara nej”, sa Robertson. ”De allra flesta var mycket osmickrande bilder, folk såg helt förstelnade ut och var uppenbart mycket obekväma med att bli fotograferade”.

För när de portabla digitalkameror som finns i var mans, kvinnas och barns byxficka gjort oss vana vid oräkneliga omtagningar, obegränsade möjligheter till självporträttering efter eget huvud, utgör passfotograferingen en märklig anomali av kontrollförlust.

Hela fotosituationen går ut på att underordna sig ett antal, och för ovanlighetens skull mycket ofördelaktiga, krav. Man måste exponera den kroppsdel kring vilken det torde råda mest komplex, ansiktet, på minst förskönande vis med inga som helst förmildrande omständigheter – rakt framifrån, i skarpt ljus, med ”neutral” min. Samtidigt är passfotot som få andra bilder i dag permanent, och dessutom något du återkommande måste uppvisa för totala främlingar. Som en sorts analog profilbild du inte får byta ut på fem år.

Att trots det anstränga sig för att se ut som sitt bästa jag kan därför te sig fåfängt – i dubbel bemärkelse. Och kanske kan passfotot just av den anledningen uppfattas som självrepresentationens heliga graal, fotoposerandets final boss. If I can make it here, alltså i polisens fotobås, I’ll make it anywhere. Och är inte de medfödda gracerna till din fördel, kan du göra som den brittiska makeupartisten Georgia Barratt.

Barratt blev under våren viral på Tiktok efter att hon publicerat en bild på sitt osannolikt snygga passfoto, och därefter en mycket efterfrågad ”gör det själv”–guide.

Men hur gick det för mig? När expediten barskt och retoriskt frågade om jag ”kände mig nöjd”, kunde jag ärligt svara: ja. Om de som avkrävts nödåtgärder av typen ”raggardusch i Arlandapolisens bajamajor” inför fotostunden kunnat säga detsamma, är mer tveksamt.

Tur då, att det bara är tillfälligt!

