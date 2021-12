Saga Cavallin: ”Perfetti sconosciuti” är filmen som slår världsrekord och avtäcker det fördolda

Det är inte ofta man känner sig manad att citera Josef Stalin. Men när det kommer till den film som innehar Guinness world record-titeln för flest antal nyversioner någonsin måste man ändå medge att kvantitet är en kvalitet i sig.

Filmen i fråga finns i dag i tjugo upplagor, originalet inräknat, och på nästan lika många olika språk. Bland dem kan nämnas en mexikansk, en rysk, en kinesisk, en turkisk, en indisk, en israelisk och en arabemiratisk-egyptisk-libanesisk edition. Och minst tre till är i görningen.

När det beklagas över hur vi under 2000-talet tvingats genomlida ett helvete av remakes, reboots och revamps, brukar det vanligtvis handla om äldre filmer där språkdräkten och ensemblens mångfald (enligt vissa) kräver en uppdatering. Eller så kan ett lämpligt antal år ha passerat för att en ikonisk karaktär eller älskad barndomsfavorit ska kunna göra en, om inte efterlängtad så åtminstone lönsam, återkomst.

Men nu talar vi om en film som kom 2016. Vad är det då som nödgat uppemot tjugo olika regissörer att de senaste fem åren skrida till verket? Vad är det för magiskt berättarstoff som förenar människor över kontinent-, språk- och religionsgränserna och får dem att i samlad tropp bege sig till biograferna?

Parmiddagar och mobiltelefoner.

Är ”Perfetti sconosciuti” 2000-talets svar på världsutställningar?

Nyckelfrasen i den italienska regissören Paolo Genoveses skapelse ”Perfetti sconosciuti”– ”totala främlingar”, men på svenska biografer blev filmtiteln ”Vad döljer du för mig?” – lyder: ”Det här är de svarta lådorna i våra liv. Hur många förhållanden skulle överleva om vi tittade i varandras mobiler?” Premissen för hans film är lika enkel som genial, eller om man så vill, banal: under en månförmörkelse samlas ett gäng manliga barndomsvänner och deras respektive för att äta trerätters och beundra det ovanliga astronomiska fenomenet. Det ena leder till det andra och plötsligt ligger allas smarta telefoner i öppen dager, varje telefonsamtal och meddelande som inkommer under kvällen ska offentliggöras.

Resultatet blir givetvis melodram av högsta kaliber. Filmen tycks utgå från någon för mig okänd statistik om att otrohet förekommer i tre av tre heterosexuella förhållanden. De avslöjade överträdelserna förvärras i takt med att primi övergår till secondi. Lagom till tiramisun uppdagas det utomäktenskapliga barnet.

I somras undrade jag i en text (DN 8/8) var mobilerna höll hus i nytt, svenskt ung vuxen-drama och i film och på tv överlag. Jag var då övertygad om att ”ett förbehållslöst konfronterande av smarta telefoners effekter på våra relationer, interaktioner, ja, allt vi tar oss för” skulle kunna bli ”otroligt intressant konst”. Jag menade också att konfronterandet är nödvändigt för filmskapare som på allvar vill konkurrera om blickfånget ”med Twitter- och Instagramflöden”.

”Perfetti sconosciuti” är en global megapubliksuccé. Då filmen upptogs i Guinness rekordbok 2019 hade de då arton nyversionerna dragit in sammanlagt 500 miljoner euro. Paolo Genovese kommenterade rekordet med att ”det finns vackrare filmer, men att ’Perfetti sconosciuti’ har lyckats fånga upp ett socialt fenomen som alla kan identifiera sig med”.

Mer trovärdigt – men sämre dramaturgiskt – vore om alla i stället fått läsa högt från sin chatthistorik

Och det stämmer. Varken originalet, eller någon av nyversionerna, är särskilt bildsköna eller ”otroligt intressant konst”, för den delen. De är snarare övertydligt didaktiska. Regissören ska ha inspirerats av Gabriel García Márquez: ”Everyone has three lives: a public life, a private life, and a secret life.” Ett citat som förefaller särskilt missriktat för filmen han och många med honom gjort.

För sociala medier har upplöst den konventionella gränsen mellan offentlighet och privatliv. De stora techföretagen kan övervaka våra liv in i intimaste vrå, vilket luckrat upp gränsen också mellan det privata och det hemliga. Dessutom är, som jag även påpekade i min text från i somras, det inte främst det förlegade ringandet och sms:andet som fyller den ”svarta lådan” med innehåll. Så många röjande sms och telefonsamtal får man inte på en kväll. Mer trovärdigt – men sämre dramaturgiskt – vore om alla i stället fått läsa högt från sin chatthistorik.

Nåväl. Vallfärdandet till biograferna och huggsexan om produktionsrättigheterna visar att Genovese helt uppenbart satt fingret på något. Frågan är bara vad. Är det verkligen, som han och hans medupphovsmän vill tro, mobilerna som gör filmen? Är observationen om våra ”svarta lådor” så himla träffsäker? Eller älskar vi bara ett kittlande kammarspel?

Mobilerna framställs som filmens unique selling point, inramningen ska mest betraktas som en neutral fasad och kan därmed varieras efter regionala särdrag. Människor från väst till öst, nord till syd kan givetvis identifiera sig med att ringa, sms:a och chatta. Men det finns helt klart mer som är likt än olikt vad gäller den globala tjänstemannaklassens absoluta favoritnöje: borgerlig middagsbjudning.

Ur den israeliska versionen ”Zarim Mushlamim”, regiserad av Lior Ashkenazi. Foto: LightStream Israel

Mannen i värdparet står bakom spisen. I originalet bjuder han på friterade zucchiniblommor och gnocchi. I den franska versionen (”The game” på engelska, från 2018) är värdens misslyckade fine dining-inspirerade experiment tänkta att utgöra comic relief. Han serverar anklever kokad i mjölk med broccolipuré, gästerna äter suckande av brödet och viskar att de måste göra ett post-middagsstopp på McDonald's.

I den israeliska versionen ”Zarim Mushlamim”, som kom i höstas, bjuds det på kebab och lamm tillagat på pappans avancerade nya grill. De modifikationer som gjorts för att anpassa filmen efter en regional publik går från omärkliga till att som i den kinesiska versionen (”Kill mobile”, 2018) helt upphäva originalfilmens grundpremiss – av censurskäl.

Det görs alltså nyversioner av ”Perfetti sconosciuti” på ett nästan tvångsmässigt sätt. Som en kapprustning. Varje land ska ha en flagga, en nationalsång och ett lokalproducerat smarttelefon-kammarspel. I stället för en nordisk samproduktion ska Island, Norge, och – ryktas det nu – Sverige spela in var sin film. Är ”Perfetti sconosciuti” 2000-talets svar på världsutställningar? Pekar detta sällsynta cineastiska fenomen mot en ökad kulturell protektionism, eller är det en reaktion mot Hollywoods envälde?

För det rekordstora antalet nyfilmatiseringar är sannolikt i hög grad en konsekvens av att det inte gjorts någon engelskspråkig, internationellt lanserad version. Givetvis var ett amerikanskt filmbolag först på bollen med att sno åt sig rättigheterna. Tyvärr råkade detta filmbolag heta The Weinstein Company, och den amerikanska produktionslicensen har fram till nyligen suttit fast i bolagets konkursbo.

En film om vad som händer när det fördolda kommer upp i ljuset har alltså slagit världsrekord för att, ja ..., ni fattar. Så även fast filmen ”Perfetti sconosciuti” inte är otroligt intressant konst, kan man med lite god vilja se den som ett helt okej pågående verk.

