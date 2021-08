Saga Cavallin: Reklamen är fortfarande livsfarlig

”Det är något djupt egendomligt med ett samhälle, vars sätt att leva och tänka ofta inte är något annat än en biprodukt av företagens ansträngningar att öka sin försäljning.”

Så skriver Sven Lindqvist i förordet till den ceriserosa nyutgåva av pamfletten ”Reklamen är livsfarlig”, som publicerades för tjugo år sedan. Nina Björk konstaterade då i sitt för-förord att den kändes som ”något av det mest relevanta som skrivits om det svenska nuet”.

Men när boken kom ut första gången, 1957, ledde den till att tidningen du nu läser befriade Lindqvist från alla sina skribentuppdrag. Det var, visade det sig, för farligt att som journalist rikta pennudden mot annonsavdelningen.

Numera har annonsörerna dragit vidare till bördigare, mer lättoptimerade jordmåner. ”Branded content”, eller ”native”, och dess potentiella inverkan på journalistiken var en stor snackis under början av 2010-talet. Kanske peakade det hela 2014 med Mia Skäringers antidietkrönika som publicerades samtidigt som hon inledde ett samarbete med ett juiceföretag. Den statistiskt analyserande jakten på läsare handlar i dag inte lika mycket om klick (som genererar annonspengar), utan mer om den goda journalistiken som ”konverterar” snålåkare till hederligt betalande prenumeranter.

Medan de stora dagstidningarna gått mot en allt större självständighet ifråga om annonsörer, har de fåtal magasin som fortfarande stretar på, eller för ovanlighetens skull startats upp, gått åt motsatt håll.

Sven Lindqvist (1932-2019) skrev dryga trettiotalet böcker, bland de mer kända kan nämnas romanen ”En älskares dagbok” (1981) och ”Utrota varenda jävel” (1992), om kolonialism, rasism och andra världskriget. Foto: Janerik Henriksson/TT

Det äldsta kulturmagasinet i gamet, Nöjesguiden, har hållit på sedan 1982 och varit plantskola för otaliga personer inom Sveriges medieelit. Sedan ett antal nummer tillbaka förhåller sig lejonparten av magasinets innehåll till ett tema, ofta något högst långsökt som ”Mat och dryck”, ”Sverige” eller ”Mode”.

Ett Nöjesguidennummer från senare år skulle lätt kunna förväxlas med Icatidningen Buffé, så stor del av tidningen består av livsmedelsrelaterad produktplacering. Det kan ju knappast vara idealt för en publikation som beskriver sig själv som att den ”tror på den goda smaken”. Någon har uppenbarligen behövt kompromissa med något.

Utöver Nöjesguiden finns i samma genre fortfarande Bon som sätter hoppet till sin webbupplaga, efter att pappersupplagan upphörde för några år sedan. Hemsidan består till största del av omarbetade pressutskick från exempelvis Zalando.

Nöjesguiden och Bon, som tidigare kunde drista sig till att stundtals bli riktigt subversiva, verkar helt ha betvingats av sloganlingots klämkäcka humorlöshet.

Även Bon firar i år tjugoårsjubileum och gav dagen till ära ut en coffeetablebok. Där kan man, utöver modereportage, läsa otaliga omständliga snömosingresser i stil med ”every person is an individual that has the right to dream and develop their life as they see fit”.

”Reklamen är livsfarlig” utkom första gången 1957, 2001 gav bokförlaget Tranan ut en nyutgåva med ett förord av Nina Björk. Illustration: Pocky

Samtidigt som ”Reklamen är livsfarlig” gavs ut på nytt svepte den stora magasindöden över Sverige. Men på senare tid har två uppstickare försökt slå sig fram i denna utsiktslösa bransch: The Forumist som startade 2014 och Nuda som lanserades 2016.

The Forumist är en svensk-tysk gratistidning på engelska, med fokus på mode, musik och fotografi. Nuda har tagit sig olika uttryck men är sedan 2018 en coffeetablebok som utkommer två gånger om året och består av essäer, intervjuer och modereportage. Vad båda publikationer har gemensamt är att gränsen mellan betalt och övrigt innehåll är minst sagt luddig.

I Nudas senaste utgåva som (också den) har tema mat finns bland annat en intervju med artisten och konstnären Nadia Tehran i samarbete med Puma och en matlagningsguide sponsrad av Antonia ”Axfood” Johnsons lågprismärke Eldorado.

I inledningen av intervjun får vi veta att ”som en del av ’She moves us’-kampanjen bad Puma Nuda att ’bring forward a woman in culture that inspires us’ ”.

Och i ett nummer av Forumist gick nyligen att läsa ”But with human ingenuity and resillience, the awareness of the dangers facing us on the part of the younger people everywhere, and with the right political decisions, there are plenty of reasons for hope”. Precis intill en annons/reportage för bilmärket Mini vars moderbolag är det dieselmätarfuskande BMW.

Om det i Nudas och Forumists spalter formuleras något slagkraftigt är det som regel riktningslöst, slag i luften inlindade i pr-universumets slätstrukna Google translate-engelska.

Sven Lindqvist menar att eftersom reklamen inte kan skapa intresse för sig själv, parasiterar den på allt det vi mest intresserar oss för: ”Ingen vill läsa reklamtryck, men annonsörerna köper plats i tidningar vi vill läsa.” Frågan är vem som vill läsa de tidningar där allt mer spaltplats ockuperas av copywriterkulturens nyspråk, så cyniskt tomt att det nästan övergår i någon typ av dadaistisk poesi.

Det är kulturmagasinens moment 22 – konst och journalistik ”måste få kosta”, men betalar sig bara genom att uppgå i marknadsföringsapparaten och sluta vara läsvärd.

Det mest oroväckande är att det inte längre finns någon bred kritik mot reklamen att hämta kraft från för den som inte vill sälja sina ord till högstbjudande, eller vem som helst som kan tänka sig att betala. Ingen ställer sig frågande till att reklamens raison d’être är att ”de flesta varor inte är särskilt bra”, som det står att läsa i ”Reklamen är livsfarlig”.

Den samtida tillväxtkritiken i spåren av klimatrörelsen befattar sig sällan med varken den märkta eller omärkta annonseringen som invaderat inte bara kulturtidskrifternas sidor utan alla delar av det offentliga och digitala rummet.

I stället är det konsumentens eget ansvar för avhållsamhet som diskuteras. Som om det vore lätt att avstå från att konsumera när vi ständigt frestas av manipulativa budskap och (Sven Lindqvist igen) ”hjärnorna tvättas med syntetiska reklamtvättmedel” som utger sig för att vara till klimatets nytta.

Det är som att sätta en heroinist på avgiftning i en opiumhåla.

”Både de omdömen tidningen betalar för och de omdömen tidningen får betalt för bör betraktas som tidningens egna”, skriver Lindqvist. Han hoppades förmodligen att ett sådant förhållningssätt skulle försvåra annonsering, men de svenska kulturmagasinen har alla i stället valt att ta honom på orden.

De flesta som vill livnära sig på sitt skrivande tvingas välja mellan att leva på knäckebröd och författa säljande rotvälska. Att det tycks ha blivit en självklarhet att välja det senare är inget mindre än en modern tragedi. För, som Sven Lindqvist formulerar det mot slutet av sin stridsskrift, ”liksom kotknackaren och ögondiagnostikern är hinder för bättre sjukvård, är reklammannens varuvidskepelse hinder för ett bättre samhälle”.

