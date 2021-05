Saga Cavallin: Så blev tidningen Hemslöjd nya Vogue

Någon gång i mitten av 00-talet, när jag var i cirka mellanstadieålder, råkade jag se ett inslag på vad jag förmodar var Barnkanalen. Det handlade om en tjej i min ålder som visade hur man kunde leva hållbart (som det ju inte hette då, det hette väl kanske miljömedvetet). Det gick ungefär ut på något så uppseendeväckande som att handla kläder på Myrorna och vara vegetarian, vilket hon demonstrerade genom att laga en kikärtsgryta. Hon visade också hur man genom att laga och sy sina kläder själv kunde skapa sig en helt unik stil. Programmet avrundades med att en mängd slipsar fick nytt liv som i form av ett slags bastkjol. Jag, som hade rosa hår och själv var aspirerande vegetarian, lyssnade uppmärksamt fram till att resultatet visades. Slips-kjolen var det absolut fulaste jag sett.

Det här var ett genomgående mantra under syslöjdslektionerna; att man kunde ”piffa upp” gamla plagg med en cool virkad applikation – eller varför inte lite textilfärg? – i stället för att köpa nya. Bara fantasin och färdigheterna satte gränserna, som ju tyvärr sträckte sig rätt långt utanför det estetiskt acceptabla. Broderade blommönster på ett par dåligt sittande jeans från H&M kanske dög som modeinnovation för en trött syslöjdslärare, men knappast utanför slöjdsalens väggar.

Klipp till nutid, och stickat, virkat, hemsytt och ”uppiffat”, eller ”upcycled”, har blivit modeavantgardets ledmotiv. Kreationer från klädskapare som Louise Lyngh Bjerregaard och Eckhaus Lattas ser ut som medvetet slarviga syslöjdsprojekt, utförda med perfekt handlag, passform och prislappar därefter. På onlinebutiker som 50M, Hi-Bye och Café Forgot kan man köpa handsydda kläder i pyttesmå upplagor gjorda av designers som jobbar småskaligt i begagnade material. Det är slarvigt, sjavigt, fulsnyggt, hemmagjort, som en sorts anti-couture. Plaggen har synliga sömmar, trassliga trådar och omaka mönster- och materialkombinationer. Det är på samma gång hantverks- och amatörmässigt.

I stället för att köpa dyra plagg från favoritdesigners tillverkar man dem själv hemma vid köksbordet – och säljer till en mindre krets av invigda fans – det märks ju ingen skillnad

Hos ovan nämnda Café Forgot kan man bland annat köpa korsetter sydda av avlagda ballerinaskor och broderade stolsdynor, eller byxor från The New Projekt bestående av hopfogade lappar med en bakficka från ett par Levi's på låret och en framficka på knät, för 2500 kronor. I Sverige har vi lyxdesignern Rave Review som syr stilfulla kappor av 70-talsplädar och återvunnet läder. Men också uppkomlingen Iggy Jeans som bokstavligen följer min gamla hemslöjdlärares uppmaning och målar med neonfärger på second hand-jeans.

Samtidigt som så kallade fast fashion-butiker som NA-KD, Bershka, Missguided och Fashion Nova poppar upp som svampar i skogen och övergöder garderober med identiska kläder av plast som går sönder efter en vecka, pågår i det tysta en omvälvning av hela modebranschen. Personerna bakom Iggy Jeans, Imaskopi och många av ovan nämnda onlinebutikers kreatörer är unga och oskolade med en symaskin och ett klädintresse.

På köp och sälj-sajten Plick finns hundratals tonåringar som själva trycker, virkar, syr och säljer. Tack vare att det blivit enklare att marknadsföra och tjäna pengar på sina egna skapelser via olika appar och lätthanterliga hemsidor har en förändring skett inom modevärlden på ungefär samma sätt som inom musikbranschen vid lanseringen av Myspace. I stället för att köpa dyra plagg från favoritdesigners tillverkar man dem själv hemma vid köksbordet – och säljer till en mindre krets av invigda fans – för det märks ju ingen skillnad. Det är punkigt, gulligt och kul, till skillnad från retailjättarnas och de stora modehusens massproducerade och snarkframkallande kollektioner. Så blev tidningen Hemslöjd nya Vogue.

