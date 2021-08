Saga Cavallin: Ursäkta, var är mobilerna?

Vad händer när fyra 20-åringar bestämmer sig för att flytta ihop i ett kollektiv mitt i Stockholm? Det blir givetvis en hel del kärleksbekymmer, vardagsproblem och festande som sätter vänskapen på prov.

Orden är inte mina, utan hämtade från strömningstjänsten Discovery+ presentation av sin nya satsning ”Skitsamma”, en remake av den framgångsrika danska humorserien ”Sjit happens” (att göra tv om 20-åringar i kollektiv var tydligen för avancerat för att en svensk skulle kunna komma på det själv). Att i serieformat få följa ett gäng 20-någonting personer som ”tampas med vuxenlivets oväntade krav samtidigt som de försöker förlika sig med sina egna identiteter, sina passioner och det förflutna” är, likt ”Skitsammas” uppslag, inte direkt nytt.

Från serien ”Skitsamma” Foto: Discovery+

Namnkunniga internationella förlagor från både då och nu är ”Vänner”, ”Girls”, ”Fleabag” och ”I may destroy you”, för att verkligen hålla sig kort. Men utöver bubblaren ”Boys” har området varit outforskad tv-terräng här i vårt avlånga land – till nu då. Det har nog inte gått någon förbi att svenskproducerade tv-serier upplever en ny vår, och förutom ”Skitsamma” har det under året gjorts två strömningssatsningar till med snarlikt koncept: SVT:s ”Sjukt” och Viaplays ”Thunder in my heart”, vars hisspitch citatet högre upp är taget från.

Trojkan av ”ung vuxen”-serier har inte bara mycket av sitt berättelsestoff gemensamt. Nour El Refais ”Skitsamma”, Lisa Ambjörns ”Sjukt” och Amy Deasismonts ”Thunder in my heart” är alla tre deras debut med tv efter (i alla fall delvis) egen idé och manus. I El Refais och Deasismonts fall gör de även regidebut.

Frågan man ställer sig är: var håller alla lurar, nallar, ja, mobiler hus?

Sina likheter till trots finns en avgörande skillnad mellan de tre produktionerna, och det är tonen. Komikern El Refais alster är nog tänkt att vara lättsam igenkänningshumor, men landar snarare i genant avsaknad av såväl distans som takt och humoristisk tonträff. Ambjörns och Deasismonts verk innehåller däremot en mer eller mindre stor portion mörker.

”Sjukt” följer den 26-åriga Alice som precis tillfrisknat från livmoderhalscancer. Det är inkännande och ofta underhållande skildrat hur Alice navigerar mellan det sorgliga, dråpliga och ljusa i ett liv som överlevare. Mycket tack vare huvudrollsinnehavare Carla Sehn som är Sveriges just nu största skådespelarlöfte tillika ett komiskt geni.

”Thunder in my heart” kretsar kring huvudkaraktären Sigrids, a.k.a Sigges, relation till en narcissistisk, frånvarande och eventuellt våldsam pappa, och till sina två bästisar som tacklas med suicidala/ensamstående föräldrar och djupt olycklig kärlek.

”Skitsamma” blir mest billig buskis, men övriga två är båda finstämda, välgjorda och imponerande debuter. Men efter att sista avsnittet tagit slut lämnas man ändå frågande, och inte främst kring ”vad” som ”händer” i den fantasyvärld där arbetslösa 20-åringar har råd med en femrummare i Gamla stan. Frågan man ställer sig är: Var håller alla lurar, nallar, ja, mobiler hus?

Inramningen av serierna, som ju anstränger sig så för att uppfattas som dagsaktuella, blir i stället märkligt retro.

Visst, ”Sjukt” inkluderar lite pliktskyldigt Tindersvajpande, instagrammande och facetimeande, men det går aldrig till trovärdig överdrift. I första avsnittet av ”Skitsamma” befinner sig två av huvudkaraktärerna på en bar. Bredvid deras ölglas vilar inga Iphones. En av dem går fram till några främmande tjejer för att ragga – ett liggförlopp som nog inträffade sista gången när Nour El Refai själv var 20, det vill säga anno 07.

Vad man ändå får kalla en ny våg av svenska unga vuxna-serier utmärks, sina stora behållningar till trots, av nostalgi och en sorts okritisk sentimentalitet. I frånvaron av mobiler blir inramningen av serierna, som ju anstränger sig så för att uppfattas som dagsaktuella, i stället märkligt retro. Det är som att de utspelar sig i annan tid eller ett alternativt universum där mobilen fortfarande bara är något man ”ringer och smsar med”, inte vad man spenderar 90 procent av sin vakna tid framför, också när man är på fest eller med ett engångsligg.

Tre av landets störstaströmningstjänsters satsningar på den unga vuxna publiken förhåller sig ofta till karaktärer och målgrupp på ett sätt som är lika delar klichéartat som utopiskt. Majoriteten av de som är tänkta att kunna relatera till innehållet lever statistiskt sett liv som är totalt väsensskilda från sina fiktiva jämnåriga. I motsats till vad Discovery+ hävdar i den retoriska frågeställningen i textens inledning är det inte på något sätt givet att knullfester i kollektiv är vad som gäller för dagens 20-åringar, som ligger mindre än någonsin, samtidigt som genomsnittsåldern för att flytta hemifrån är på fast kurs uppåt (där finns helt säkert ett samband).

I alla tre serier återkommer troper som verkar finnas med på någon genremässig checklista. Det taffliga ligget som resulterar i en klamydiadiagnos, den stökiga klubbkvällen med dunka dunka-musik och dansscener i slowmotion (där i alla fall två av serierna verkar ha begagnat sig av samma generiska studiomiljö med de krystat ”nere med kidsen”-inslagen graffiti och plastskynken), ölning med vännerna där ingen någonsin så mycket som sneglar mot sin skärm. Vad som är tänkt att vara ”i tiden” och troget verkligheten blir ibland nostalgisk verklighetsflykt.

Ett fan tycker att 'Vänner' är bra eftersom Ross, Chandler och gänget 'umgås på riktigt' och inte 'tittar ner i sina mobiler hela tiden'

Ovan nämnda ”Vänner” (”en smart och sofistikerad humorserie som utforskar ett kompisgäng i New Yorks hjärtan och sinnen” – HBO) har de senaste åren slagit flera strömningsrekord. 2015 köpte Netflix strömningsrättigheterna för svindlande 100 miljoner dollar, men får ändå sägas ha gjort en god affär eftersom de i juni förra året sålde dem vidare till HBO för fem gånger pengarna. HBO, som ju vill kräma ut så mycket som möjligt från sitt storförvärv, producerade nyligen ett omdiskuterat återföreningsavsnitt.

Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo

Trots att ”Vänner” (tillfälligt) gick i graven 2004 har serien uppnått det högst eftertraktade målet att locka den unga publiken från Tiktok, eller vad det nu är Netflix och HBO konkurrerar med. Många 80-talist-tyckare har ställt sig helt frågande till varför en kulturprodukt som är äldre än fem minuter nått så stor popularitet hos en yngre publik (trots att de själva förmodligen såg Seinfeld rätt långt efter premiären). Hur som helst. ”Vänners” popularitet behöver tydligen analyseras och analysen brukar oftast vara att de seglivade framgångarna beror på seriens avsaknad av mobiltelefoner. I ett BBC-inslag om fenomenet från 2019 ska ett ”Vänner”-fan som föddes först när det redan hunnit gå ett par säsonger förklara vad hon får ut av sitt tittande. Hon tycker att ”Vänner” är bra eftersom Ross, Chandler och gänget ”umgås på riktigt” och inte ”tittar ner i sina mobiler hela tiden”.

Men ”Vänner” är långtifrån det enda du kan se på valfri skärm som uppfyller det här lågt ställda kravet. Mobilernas mystiska försvinnande ur seriekaraktärernas liv är nämligen inte bara en barnsjukdom som drabbat genrens svenska genomslag. För ungefär ett år sedan skrev Annie Lord positivt i The Independent om hur Michaela Coel, skapare av hyllade ”I may destroy you”, utöver mycket annat också lyckats med konststycket att sömlöst inkludera mobilens ständiga pockande på uppmärksamheten, och dess funktion som bruksvara, i seriens dramaturgi.

Lord tar upp några andra föredömliga exempel, men menar att fenomenet med begränsad skärmtid för nuvarande serie- och filmkaraktärer är anmärkningsvärt utbrett. Enligt henne är det inte enbart en konsekvens av konstnärliga och estetiska val. Bristen på teknologi i majoriteten av alla kulturella produkter ”shows how society has lost its ability to confront and interrogate the logic of contemporary existence”, skriver hon. Film- och serieskapare väljer hellre att helt undvika problematiken genom att förlägga handlingen pre-smartphones.

Lord citerar Greta Gerwig som valde att låta sitt coming of age-drama ”Ladybird” från 2017 utspela sig år 2002 med motiveringen ”för att göra en film om tonåringar nu, så behöver du filma en massa mobiltelefoner … Deras liv sker online och jag tycker inte att det är särskilt cinematiskt”.

När Blackberrys, och senare smarta telefoner, under det sena 2000- och tidiga 2010-talet blev en allt vanligare syn plockade även rollfigurerna i många folkkära humor- och dramaserier upp sina nya telefoner och reflekterade över deras betydelse på bästa sändningstid.

Avsnittet ”Mystery vs history” från sitcomen ”How I met your mothers” sjunde säsong behandlar exempelvis huvudkaraktären Teds sörjande av ”bardebatter”. Där förekommer ett montage från före och efter populariserandet av den smarta telefonen. I före-scenen argumenterar kompisgänget passionerat kring något meningslöst på sin stammisbar, i efter-scenen sitter de alla tysta med gamnacke och stirrar ner i sina skärmar. Om man är oense om fakta är det ju numera bara att googla fram svaret, blir Teds vemodiga poäng.

Parallellt med att mobilerna stjäl alltmer av kulturens uppmärksamhet har kulturen exponentiellt drabbats av mobilmässig beröringsskräck

Finalavsnittet av Larry Davids ”Curb your enthusiasms” sjunde säsong, som sändes 2009, innehåller en fiktiv Seinfeldåterförening där Jerry skäller ut Elaine för att hon mitt i ett samtal tar upp sin Blackberry och börjar läsa sms. Jerry har en karaktäristisk utläggning om hur hennes beteende ses som fullt normalt och socialt accepterat, vilket inte skulle vara fallet om han helt plötsligt drog fram en tidning eller bok. Elaine har det där signifikativt frågande, frånvarande uttrycket som kommer av några sekunders digital utcheckning från världen när hon ser upp från sin Blackberry och svarar: ”Va?”

Foto: Discovery+

För att inte tala om ”Gossip girl” som sändes mellan 2007 och 2012 och kretsar kring mobilen och internets avgörande betydelse för gymnasieelevers sociala liv. De ökade möjligheterna till skvaller, svek, rygghugg och social kontroll.

En studie som Facebook lät göra 2017 visade att 94 procent av deltagarna hade en smart telefon i närheten medan de såg på tv, vilket gör mobilen till en ”nästan lika vanlig tv-accessoar som fjärrkontrollen”. Dessutom visade studien att tittarna bara fokuserade på tv-skärmen 53 procent av tiden. Huvudskälet till att de vände bort blicken var för att titta på sina mobiler. Men när vi till hälften tittar på tv vill vi helst antingen avnjuta eskapism som utspelar sig i en värld där mobiler inte finns, eller förfasa oss över hur de förstör våra liv. Parallellt med att mobilerna stjäl alltmer av kulturens uppmärksamhet har kulturen exponentiellt drabbats av mobilmässig beröringsskräck. De mobila telefonernas enorma inverkan på i princip alla delar av samhället märks nästan bara i dystopier som ”Black mirror”, där smarta telefoner och sociala medier framställs överdrivet diaboliskt.

Hur kul skulle det egentligen vara att på sin skärm titta på någon som själv sitter klistrad framför en skärm? Ganska kul, om man får fråga det astronomiska antal människor som varje dag följer Twitchs och Youtubes tv-spels-liveströmningar.

Nåväl. Uppenbarligen tycks den helt nya typ av interaktion som kommer ur inpassen i scrollpauserna för de flesta tv-makare framstå som en oöverstiglig gestaltningsmässig utmaning. Det är tydligen för avskräckande att prova att skildra sådant som den unika form av trygghet mobilen gett upphov till i socialt utlämnande situationer och obekväma tystnader, det att man alltid kan se upptagen/social ut fast man i själva verket bara scrollar slött på Instagram. Eller att återge hur man framställer en medio­ker utekväll som mer spännande genom manipulativt poserande, där man inte vet om det är följarna eller sig själv man försöker lura. Eller behovet att dokumentera allt. Eller den avgrundsdjupa ensamhetskänsla som kommer ur upptäckten att man är uträknad från sina vänners umgänge.

Det är synd. I motsats till vad upphovspersoner som Greta Gerwig verkar tro, tror jag att ett förbehållslöst konfronterande av smarta telefoners effekter på våra relationer, interaktioner, ja, allt vi tar oss för, i själva verket skulle kunna bli otroligt intressant konst. Komiskt, vardagsnära, smärtsamt. Och, i rätt händer, cinematiskt.

Framför allt är det nödvändigt för att de tv-serier som vill gestalta vardagsmässig realism inte bara ska upplevas som en måndag-hela-veckan-tappning av ”Vänner”. Om tv-mediet ska kunna hålla sig ajour, på allvar konkurrera om vårt blickfång med Twitter- och Instagramflöden, tvingas det till sist också tackla det som ofrånkomligen hör samtiden till. Allt annat framstår som fegt och verklighetsfrånvänt.

Det var hög tid för en av de globalt dominerande tv-genrerna att slutligen nå även Sverige. Nu behöver den bara ta sig in i 2020-talet också.

Tre svenska teknikbefriade serier ”Skitsamma” av Nour El Refais. Discovery+ ”Sjukt” av Lisa Ambjörn. SVT Play ”Thunder in my heart” av Amy Deasismont. Viaplay Visa mer