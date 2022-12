Saga Cavallin: Varför problematiserar SVT bara ”Ex on the beach”-deltagares pattjobb?

Efter Erik Gallis uppmärksammade dokumentärserie ”Under kniven” och P1-dokumentären ”Operationsresorna”, om en svensk kvinna som avled i sviterna av sin rumpförstoring i Turkiet, kan man fråga sig om det finns någon större efterfrågan på ännu en dokumentärserie om skönhetsingrepp i allmänhet och ”brazilian buttlifts” i synnerhet. Men SVT, och nöjesreportern Frida Söderlund, brassar nu ändå på med ytterligare tre timmar ”granskning” där ambitionen är att undersöka riskerna med samtidens vådliga skönhetsideal.

”Priset vi betalar”, som består av tre sextiominutersavsnitt varav det sista sändes på måndagskvällen följer ett antal sociala medieprofiler av varierande kändisskap som antingen genomfört eller erbjudits att genomföra skönhetsingrepp i utbyte mot marknadsföring. Serien återfaller snart i ett vid det här laget välbeprövat mönster av fritt spånande kring eventuella orsakssamband mellan skönhetsideal och sociala mediers skadeverkningar, där fokus ligger på det privata och moraliska till förmån för det strukturella. En sorts virrig rundgång där resonemangen aldrig sträcker sig längre än till om skuldbördan för ”ekosystemet av ideal och operationer” ska placeras hos följare eller enskilda influerare. Vem som tjänar pengar på vem och hur dessa pengar genereras blir sekundärt trots att det är vad allt egentligen handlar om. Skönhetsindustrin är ju en tillväxtmarknad i en tid där knappt några sådana finns kvar; och influerarna delar ut rabattkoder där det inte sällan är chansen att utnyttja rabatten som föranleder köpet av, exempelvis, bikinin eller näsoperationen.

Influerare beskrivs ofta slentrianmässigt som ”de nya makthavarna”, något jag återkommande ifrågasatt. Så också i SVT-serien ”Priset vi betalar”, och som vanligt görs det utan att vare sig ”de gamla makthavarna” eller själva maktövertagandet specificeras. Det blir också tydligt hur trubbiga de gängse analysverktygen är när programledaren Söderlund förgäves famlar efter hur hon ska utröna motsägelserna i det egna materialet.

Den eftersträvansvärda kroppen har blivit den kropp som är möjlig att framställa kirurgiskt

Ett av Söderlunds gräv går ut på att granska de sponsoravtal influerare undertecknar i utbyte mot gratis kirurgi. Fast i kontrakt med hårda tystnadsklausuler tvingas influerarna att tala väl om och marknadsföra kliniker som gjort dem missnöjda eller direkt skadat dem. Influeraren Nicole redogör för hur hon blev övervakad av klinikens personal och tvingades att under deras översikt spela in en typ av ”gisslanvideo” där hon ljuger om sina operationsresultat. Gentemot vem befinner hon sig i en maktposition?

”Det kan låta motsägelsefullt, men det verkar som att influencers själva är fångar i de ideal som de själva har varit en del i att skapa”, konstaterar Frida Söderlund förvirrat, och här blir det också glasklart vad som går förlorat när alla kallar sig feminister men ingen längre minns vilken praktik och teori epitetet ursprungligen åsyftade. ”Priset vi betalar” beskriver hur unga kvinnor riskerar sina liv för att så billigt och snabbt som möjligt bota sitt djupa självhat, och/eller göra sina kroppar till en mer tilltalande reklamyta för att skapa köpincitament hos andra tjejer. Därefter skuldbeläggs de för att ge sina följare komplex. Den här mekaniken blir, som citatet ovan illustrerar, helt obegriplig om man saknar det mycket basala feministiska analysverktyget dubbelbestraffning.

Söderlund beklagar sig över hur ingreppen blir allt mer ”extrema”, men det hade varit välbehövligt med en reflektion kring vilken ”normalitet” värdeomdömet ”extremt” i det här fallet står i relation till. Varför är det huvudsakligen de visuellt övertydliga ingreppen som problematiseras? Inte överklasskvinnans diskreta ögonlyft, utan den unga ”Ex on the beach”-deltagarens pattjobb? Men om före-efter-bilderna är allt för snarlika, blir ju ingreppet också svårt att sälja in – och för en utomstående att identifiera och fördöma.

”Nu kan du titta på exakt vem som helst och bestämma att du vill se ut som den personen”, hävdar Frida Söderlund – men stämmer det verkligen? Varför är i så fall det spontanshoppade utseenden så homogent? Orsakssambandet brukar förutsättas vara just sådant att det är ”idealen” som föder efterfrågan, som föder uppkomsten av nya ingrepp. Men kanske förhåller det sig på motsatt vis. Den eftersträvansvärda kroppen har blivit den kropp som är möjlig att framställa kirurgiskt.

