Världen har blivit för stor, alldeles för stor för att vi ska kunna berätta historier om den. Det enda vi har kvar är sloganer och skrän och lösryckta fragment på stötfångardekaler.

Det ansåg i alla fall den bilklistermärkeshatande karaktären Dag i Douglas Couplands trettio år gamla självutnämnda generationsroman ”Generation X”. Utöver Dag följer den de livströtta 20-nånting-åringarna Andy och Claire som gett upp allt vad karriär heter och flytt för att leva ett hippieangränsande liv i Kalifornien. De har enkla servicejobb utan framtidsutsikter och tillbringar sin fritid med att berätta improviserade sagor för varandra. Douglas Coupland ville fånga en tid och samtidigt avgränsa sin åldersgrupp mot den så tydliga och hanterbara boomergenerationen, döpta efter den ”boom” med stigande födslotal som märktes över hela västvärlden i efterkrigstiden.

Dag hade onekligen en poäng, men det finns trots allt en historia om världen kvar som vi gärna berättar, om och om igen: den om generationer. Douglas Couplands debut var relativt ensam i genren om att överleva sin tid, men han var inte direkt ensam om att ”prata om sin generation” under det tidiga 90-talet. Då producerades en överväldigande mängd böcker, krönikor och essäer som ville förklara för alla att (väst)världens nära förestående cyniska kollaps, historiens slutgiltiga slut, inte berodde på att X:arna till sin natur var lata och odugliga – vilket boomarna gärna ville få det till.

Den nya förlorade generationen hade, av förklarliga skäl, behov av att hävda sig. Och försvaret blev en offensiv: allt var i själva verket boomarnas fel! En av Dags sagostunder handlar om en ung man inte helt olik honom själv som ger sin hippie-till-yuppie-chef en riktig avhyvling med orden: ”Tror du vi gillar att höra dig berätta om ditt splitternya miljondollarshus när vi knappt har råd att äta Kraft Dinner-­mackor i våra mögliga små skokartonger och snart ska fylla trettio? Ett hus som du vann i ett genetiskt lotteri bara på grund av att du råkade födas vid rätt tillfälle i historien?”

Det är ett av ”Generation X” mest flitigt citerade partier och förekommer så också i boken ”13th gen. Abort, retry, ignore, fail?” från 1993. Ett av otaliga försvarstal för X:arnas sak och av en recensent beskriven som ”en sakprosa-version av ’Generation X’”. Författarna Neil Howe och William Strauss redogör där i essäistisk stil, ackompanjerat av de på 90-talet så hippa inslagen sloganer och lösryckta fragment i marginalerna (dessa inkluderar allt från New York Times-enrutingar till långa inlägg från internetforum och demografiska grafer) för varför generation X inte var skyldiga till allt som boomarna beskyllde dem för. Författarna ansåg även att ”generation X” – en term som faktiskt också använts för att beteckna boomarna när de var unga – var en missvisande titulering. De ville hellre kalla den här åldersgruppen ”den trettonde generationen” eftersom den var det i ordningen efter att USA blev en nation; därav bokens titel.

"Generation X" Douglas Couplands debutroman ”Generation X” gavs ut 1991. Den handlar om tre unga vänner i Kalifornien. Boken populariserade termen generation X, som brukar användas för att beteckna människor födda mellan ungefär 1965 och 1980. Ett annat ord som Coupland myntade i boken är McJob – ett lågavlönat jobb som kräver få förkunskaper och inte erbjuder några karriärutsikter. Boken kom i svensk nyutgåva 2017. Visa mer

De två amatörhistorikerna Howe och Strauss samarbete inleddes i början av 90-talet med att utforska den i deras ögon positiva comebacken av konservativa värderingar hos generation X. De övergick snart i att hemsnickra ett fullskaligt men skrangligt teoretiskt bygge där generations-cykler angavs som den primära kraft som styrt historien mot födelsen av den amerikanska nationen och därutöver den historiska riktningen för hela mänskligheten. En teori som, bör tilläggas, den före detta amerikanska presidenten Donald Trumps före detta strategiska rådgivare Steve Bannon är en hängiven anhängare av.

William Strauss och Neil Howe är för de flesta inga välbekanta namn. Men trots att de mestadels verkat i det fördolda, har deras flippade, allomfattande teori förmodligen påverkat vår bild av generationer mer än vad vi känner till – eller vill kännas vid. 2017, när Steve Bannon var som absolut mest i rampljusets blåsväder, skrev Neil Howe en text i New York Times med titeln: ”Varifrån fick Steve Bannon sin världsåskådning? Från min bok”. Rubriken skulle lika gärna kunna varit: ”Varifrån fick du din världsåskådning? Från min bok”.

Sedan Coupland gav namn åt de namnlösa för trettio år sedan, och Strauss och Howe gav dem ett nytt namn för tjugoåtta år sedan, har idén om generationers inneboende likheter och dramatiska skillnader sinsemellan blivit råvaran som driver en global multimiljardindustri – en industri inom vilken Neil Howe verkar och tjänar storkovan. Reklamare och företagskonsulter vill helst arbeta utifrån ”data” och ”konkreta siffror” indelade i precis de behändiga, enkelt kommunicerade kategorier hans teori erbjuder.

Illustration: Helena Davidsson Neppelberg

”Boomer” är numer den mest populära glosan för att med lagom självdistans kokettera med att vara ”lite efter” (exempel ur mitt eget liv: jag är en sådan boomer, jag har inte ens Tiktok). Det avfärdande ”Ok, boomer” hörs också ljuda som svar på tal från det Nya Zeeländska parlamentet och som ett stridsrop från klimataktivister som fördömer tidigare generationers ignoranta slösaktighet. Inte helt olikt Couplands protagonister alltså.

”Millennials”, en beteckning Strauss och Howe förresten gärna tar åt sig äran för, har fått ge namn både åt en stilsäker nyans av rosa och en särskilt sorts nostalgi över ett oskyldigt, för-digitaliserat 90-tal. En tid generation Z (födda sisådär mellan 1997–2010) romantiserar på samma sätt som X-generationen (vilka föddes ungefär mellan 1961 och 1981) under samma 90-tal romantiserade ett 60-tal de i bästa fall bara upplevt från vaggan.

Strauss och Howes historiesyn tycks kanske inte helt tagen ur luften vid första anblick. De menar att ett visst historiskt skeende (ta andra världskriget) formar hur en generations barndom och ungdom ter sig. Senare i livet blir dessa av historien formade barn och ungdomar själva föräldrar och ledare, formar därefter samhället och ger upphov till nya historiska skeenden. Så långt mest självklarheter.

Vad Strauss och Howe främst kritiserats för av riktiga historiker är att deras teori är så långtgående att den övergår i det långsökta, när precis allt anges som bevis för den kompromisslösa bokstavligen fyrkantiga världsbilden. Historien kan enligt duon delas upp i ”saeculum”, tidsperioder på runt 80–100 år. Varje saeculum består i sin tur av fyra ”vändningar”, framkallade av de fyra generationer som föds under perioden. Vändningarna delas kronologiskt in i ”high” (ungefär rus, topp), ”uppvaknande”, ”sönderfall” och ”kris”. Dessa vändningar framkallas av fyra återkommande generations-”arketyper”: profeten, nomaden, hjälten och konstnären. Historiens förlopp är således inbyggd i vår biologi, lika förutbestämt och orubbligt som årstidernas växlingar.

Systemet, och den allmänna fixeringen vid generationer över huvud taget, har vid flera tillfällen jämförts med att läsa historien som ett horoskop. Arketyperna är gemensam nämnare för både astrologin och Howe-Strauss-teorin. Urtyper som hjälten, modern, fadern, filosofen, är endimensionella och lätthanterliga. Men de åberopar samtidigt myten, det att vara del av något större, en berättelse om gott och ont som innefattar världsalltet. När man bygger sin identitet kring att vara en millennial eller zoomer, ett lejon eller en kräfta, tar man arketypen som universell metafor, allmänmänsklig allegori, och gör den bokstavlig och personlig.

Strauss och Howe – med Bannon – tror att saeculum:et vi nu befinner oss i är nära sitt slut och alltså att en stor kris är i antågande. Det är de definitivt inte ensamma om.

Är inte att säga att allt är boomarnas fel att stänga dörren till förändring?

Så hur kommer det sig att den stora historiska ramberättelsen om generationernas kamp framstår som legitim när andra historiska predestinationsläror, säg, den marxistiska eller nationalistiska, förefaller högst osexiga? För även Bannons strängaste belackare tycks skriva under på mycket av det som i en rubrik i magasinet Quartz från 2017 kallas ”den pseudovetenskap som förberedde Amerika för Steve Bannons apokalyptiska budskap”. När memen ”Ok boomer” lanserades 2019 framstod det snart som ett mycket användbart slagord för den unga klimatrörelsen, som drivs av en vilja att göra politisk skillnad. Men generationsbeteckningarna är till sin natur apolitiska – eller direkt konservativa.

Som DN:s Greta Thurfjell för fyra år sedan sammanfattade det i en text om ”Generation X” svenska nyutgåva: ”hur beskrivs generation X i 'Generation X' om inte som en grupp ironiska, desillusionerade slackers, i rak motsats till de aktiva, lyckliga och lyckade livspusslare forskare beskriver dem som i dag? Och ser jag inte fler och fler av mina tidigare så av arbets- och bostadsbrist cyniska jämnåriga låna sig in på bostadsmarknaden, nöja sig med ett habilt jobb, försiktigt hoppfullt sätta en ny generation till världen? Kan det inte konstateras, vid det här laget, att det är svårt att vara ung och lite mindre svårt att vara gammal och att det är allt?”

Det är förbryllande med vilken iver ”generation Greta Thunberg” anammat den här livsåskådningen. De drar sig inte för självidentifikation med generationella förtecken och går så villigt i sina generation x- eller millennialföräldrars fotspår, ja, faktiskt i boomarnas – den första generation X – fotspår. Är inte att säga att allt är boomarnas fel att stänga dörren till förändring, som en Tiktokvariant av hippierörelsens credo ”lita inte på någon över 30” – en slogan som mestadels användes av personer över trettio.

I somras släppte Douglas Coupland en ny bok med titeln ”The extreme self. Age of you”. I samband med släppet skrev han i The Independent att generationssmutskastning egentligen är evigt mänskligt – ”vi har bara aldrig tidigare levt tillräckligt länge för att se hur beteendet återkommer”. Han fortsätter med att fråga sig ”hur mycket av vad vi kallar en generation som endast handlar om varje åldersgrupps exponering för teknik under pre-pubertetens neurologiska utveckling – plus exponering för finansiella cykler”. Mannen som populariserade generationen verkar nu helst av allt vilja avsäga sig sitt ansvar.

Texten avslutas med utdrag från den nya boken, bestående av samma sorts pekorala före-sociala medier-mem vilka strösslade marginalerna i ”Generation X” (”McJobb: Ett jobb inom servicesektorn med låg lön, låg prestige, låg värdighet, låga förmåner och ingen fram­tid”). 1991 var de nästan träffande, nu är de mer så här: ”Kränkthetskriget: Dessa dagar är alla förargade över allt, även när de inte är ett dugg förargade. Det är mestadels fejkad vrede, den emotionella motsvarigheten till light-Cola. Kanske kommer vi en dag behandla extremvänstern och extremhögern som rasistiska äldre släktingar du bara möter någon gång om året. Vad du än gör, ta inte upp Greta Thunberg eller vaccin.”

För trettio år sedan vred Douglas Coupland sin egen generation ur köttbergets demografiska järngrepp, befriade dem genom att definiera dem: ni är inte boomare, ni är något annat. Nu har han, tidigare känd för att vara bäst i världen på insiktsfulla samtidsanalyser och förutspå trender ingen kunde se komma, blivit lite efter. En boomer. Ok.

