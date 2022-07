Saga Cavallin: Vi kom för sent till showen och nu är det för sent, för allt

Oslo, tjugonionde juni 2022. Jag har känslan av att befinna mig samtidigt vid världens rand och mitt i något sorts katastrofalt händelsernas centrum.

Jag är här för att delta på hiphopfestivalen Kadetten, besöket är inplanerat sedan länge. Inte långt från mitt hotell är gatan nu täckt med ett hav av blommor och regnbågsfärgade vimplar – det var här två personer för bara ett par dagar sedan mördades i vad som troligen verkar varit ett homofobt motiverat hatbrott. Det skulle vara Pridevecka under tiden jag är här, nu är det inte det längre. På festivalområdet vajar regnbågsflaggan i vinden från fjorden, och jag påminns om det faktum att politiker i vissa svenska kommuner inte vill hissa den längre.

I Oslos centrum står politien utplacerad på fler ställen än jag antar att de vanligtvis gör, eftersom landets säkerhetspolis höjt terrorhotnivån till den högsta möjliga. Även utanför festivalentrén är en armada av polispiketer och personal stationerad. De gör mig nervös, men verkar inte bekomma festivalens övriga mycket unga och mycket fulla besökare mycket. Jag tänker att många av dem måste varit små barn när Utöya skedde. Att vi människor efter en viss invänjningsperiod tycks kunna finna oss i nästan vilka outhärdliga omständigheter som helst.

Den svenska artisten Yasin spelar på festivalen. Han släpptes i vintras fri från det fängelsestraff han avtjänat för sin inblandning i ett kidnappningsförsök av den sedermera mördade rapparen Einár.

De har båda de senaste åren varit två av Sveriges mest spelade artister på Spotify, men på grund av pandemin haft få tillfällen att möta sin publik. Einár fick aldrig chansen, och Yasin skulle förmodligen ha begränsade möjligheter att uppträda på andra sidan gränsen. Både på grund av sin kontroversiella ställning som artist och för att det gissningsvis är förenat med vissa risker för honom själv. Med sig på scen har han den återkommande samarbetspartnern Jaffar Byn, vars brutala ”Rea” härom veckan framfördes av några mellanstadietjejer på deras skolavslutning. Det är också ett citat av Jaffar Byn som blivit titeln på den aktuella sommarprataren Diamant Salihus hyllade skildring av gängkrigen i Stockholm: ”Tills alla dör”.

När jag väntar på att huvudakten med den amerikanska rapparen Megan Thee Stallion ska börja får jag notisen om att Sverige, för att ges inträde i en kärnvapenallians, skrivit under ett avtal där vi lovar att underordna oss Turkiets repressiva regims krav och att med svensktillverkade vapen understödja deras krig. Med den före detta statsministern som nuvarande generalsekreterare är Norge och Nato närapå synonyma, vilket inte direkt lindrar min upplevelse av vanmakt och förtvivlan.

Megan Thee Stallion kunde på grund av sitt gig i Norge inte närvara vid ”Black entertainment television”, eller ”BET”-galan där hon för andra året i rad tilldelades priset för bästa kvinnliga rappare. Megan har sitt ursprung i Houston, Texas, en delstat som efter det domslut vilket upphävde Roe mot Wade i förra helgen kriminaliserat abort och alla handlingar som hjälper någon att avsluta en graviditet. På tåget mot Norge läste jag ett långt reportage i The New Yorker inifrån Texas största abortklinik, där kvinnorna i väntrummet möttes av beskedet att de inte längre hade den lagliga rätten att kontrollera vad som händer med deras kroppar.

I en ofta citerade replik ur ”Sopranos” pilotavsnitt från 1999 säger antihjälten Tony: ”It’s good to be in something from the ground floor. I came too late for that, I know. But lately, I’m getting the feeling that I came in at the end. The best is over.” Och artikulerar så det kommande millenniets dominerande sinnesstämning. Det är över, finito. Vi kom för sent till showen och nu är det för sent för allt. Men i Oslo, juni 2022 känner jag mig snarare överväldigad av världens uppfordrande, brinnande omedelbarhet.

