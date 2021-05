Saga Cavallin: Vill man se en ung människa exploatera sig själv är reality-tv inte längre formatet

Väntrummet är inrett som ett japanskt spa. På väggen mittemot de två fåtöljerna sitter en abstrakt målning: en svart bläckplump mot vit bakgrund. De halvgenomskinliga skjutdörrarna leder in till ännu ett rum i rustik japandi-stil.

I den amerikanska dokuserien ”Couples Therapy” följer vi parterapeuten Orna Guralniks och hennes patienter när de slår sig ner i hennes mottagningsrum för att tillsammans försöka lösa äktenskapliga besvär. Det är Lauren och Sarah som inte kan bestämma om de ska skaffa barn, eftersom Lauren precis genomgått en könstransition. Elaine som tycker att DeSean är undvikande, medan DeSean tycker att Elaine är för klängig. Och Annie som upplever att något drastiskt behöver förändras i relationen med Mau, som inte anser att han behöver ändra något alls.

”Couples Therapy” liknar kultserien ”In Treatment”, fast är på riktigt. De deltagande paren har valts ut bland över tusen sökande, med noggranna överväganden om paren faktiskt kan ta till sig terapeutisk behandling och är tillräckligt stabila för att programformatet inte ska bli mer skadligt än läkande. Ungefär som ”Gift vid första ögonkastet”, fast tvärtom. Konceptet kan låta torrt, men serien – producerad av amerikanska kanalen Showtime – är klarsynt, berörande, rolig och djupt fängslande tv. Den är något av det mest nyskapande och intresseväckande som (något omständligt) går att streama just nu.

Som en Fågel Fenix ur Paradise hotels aska ska förstås en ny, vuxen och snäll generation reality uppstå

För vi har nått peak reality. Det kanske inte ser ut så nu när långkörare som ”Robinson”, ”Big Brother” och ”Paradise hotel” vägrar dö utan återuppstår igen och igen som i en läskig zombiefilm och dessutom fortplantar sig i B spinoff-varianter som ”Ex on the Beach” och ”Love island”. Men när den nya säsongen av PH nu bokstavligen blivit canceled för sin programidé – alltså att supa ner personer som precis gått ut gymnasiet för att tittarna ska kunna gotta sig åt när de går över precis de gränser de inför kameror formulerat fyra timmar tidigare – ”Keeping up with the Kardashians” har gått i graven och ”Robinson” tvingats byta inspelningsplats från Fiji till Haparanda, är det rätt uppenbart att reality i sin urform är totalt passé. Visst, nya säsonger av ovan nämnda produktioner kommer fortsätta generera hätska diskussioner i fikarummen, men för kändistörstande 19-åringar finns det så mycket mer effektiva och tilltalande tillvägagångssätt än att ha fyllesex framför Mastiffs kameror. Men som en Fågel Fenix ur Paradise hotels aska ska förstås en ny, vuxen och snäll generation reality uppstå, en reality för 2020-talet.

SVT:s ”Första dejten” – realitygenrens motsvarighet till slow-tv – är ett föregångsexempel på just det. Där har airen av brutalt, socialt experiment helt utan etikprövning bytts mot det första mötets eller det tjuogtre år långa förhållandets lågintensiva, inkännande dramaturgi. Det är pirrigt, lite tafatt, avslöjande och skört. Både i ”Första dejten” och i ”Couples Therapy” får vi, istället för en hårt redigerad och iscensatt ”verklighet”, en improviserad dokumentär inblick i helt vanliga människors skandal-lösa liv. Det är inte ett tillrättalagt urval som i sociala medier, utan autentiskt och vardagsnära. Och istället för den lite sötsliskiga, skamfyllda mättnaden som kommer av att sträcktitta tre timmar PH i veckan och som liknar den känsla man får efter att ha hällt i sig lika många liter cola zero, är tillfredsställelsen från ett avsnitt ”Couples Therapy” mer som den efter ett rejält mål nylagad mat. Man får sitt lystmäte av voyeurism utan det dåliga samvetets eftersmak.

Det går att sörja att vi nått slutet på en era. Men för den som av någon anledning vill se unga, sårbara personer exploatera sig själv i ett flyktigt rampljus är Youtube, Tiktok och Onlyfans ett regelrätt ymnighetshorn. Själv undrar jag stilla när ”Couples Therapy” kommer till SVT play.

