Saga Cavallin: Vuxna ”tonåringar” är ett pinsamt förlegat grepp i film- och tv-världen

För några veckor sedan gick jag på bio för att se Isabel Anderssons dokumentär ”Lena”. Innan filmen visades i vanlig ordning reklam för kommande premiärer. Och det var i synnerhet en trailer vilken orsakade mig och mitt biosällskap att ömsom gapskratta, ömsom sitta gapandes.

Filmen ifråga verkade, vad vi kunde förstå, vara en sorts hjältesaga som gick ut på att en medelålders man klär ut sig till tonåring och för att sedan lura en hel skola att han var god vän med en ”jämnårig” skolkamrat som begått självmord. Huvudkaraktärens bisarra utseende, den brutala handlingen och det melodramatiska anslaget lämnade oss båda mållösa. När bioreklamen övergick till nästa ”kommer snart på bio” enades vi i ett unisont: ”Vad fan var det där?”

Det var ”Dear Evan Hansen”, vars premiss är exakt så hårresande som beskriven ovan, undantaget att det faktiskt är meningen att den stackars vid tiden för inspelning 27-åriga huvudrollsinnehavaren Ben Platt ska framstå som en tafatt osäker sjuttonåring. Varför ens rollbesätta honom som det? Undrar kanske ni. Jo, filmen som skulle ha haft svensk biopremiär den femte november är baserad på en Broadwaysuccé (Tony- och Grammybelönad) där Platt har gjort en hyllad huvudrollsinsats.

Märk väl: Skulle ha haft biopremiär. När jag inför att skriva den här texten försöker få till en pressvisning av ”Dear Evan Hansen” får jag veta att den svenska biopremiären för vad som ser ut att bli årets dunderkalkon, motsvarande 2019 års ”Cats”, har ställts in.

”Dear Evan Hansen” Foto: Photo Credit: Erika Doss/Universal Pictures

Min och biosällskapets reaktion var nämligen inte unik. Den samlade internationella kritikerkåren har knappast varit nådig mot ”Dear Evan Hansen”, regisserad av Steve Chbosky, och dess olycksaliga maskörer/kostymörer. ”Det obehagliga med ’Dear Evan Hansen’”, skriver den amerikanska kulturtidskriften Vulture, världsmästare på dräpande sarkasmer, ”är inte bara att det inte är trovärdigt att 27-åriga Platt skulle vara tio år yngre än vad han är. Det är att alla filmens ansträngningar att förvandla honom till en sannolik tonåring har den motsatta effekten i att det får karaktären Evan att verka vara i fyrtioårsåldern”.

Det är just på den här avgörande punkten ”Dear Evan Hansen” skiljer sig från andra filmer där en erfaren skådespelare i sina bästa år ska föreställa vara i skolåldern. I en desperat ansträngning att föryngra Platt har man gett honom ett porlöst vaxansikte och en krullig frisyr som påminner om en peruk från åttiotalet. Med sitt åldersdissonanta utseende och pantomimartade skådespeleri faller Platt så handlöst ner i den famösa ”kusliga dalen”, från engelskans ”uncanny valley”. Han liknar mer en dåligt konstruerad simulerande hubot än en juvenil av kött och blod, med allt vad det innebär i form av anstöt.

Det har länge funnits en filmvärldens oskrivna regel som säger att prepubertala barn ska rollbesättas av sina likar, medan pubertala unga ska spelas av någon post-post-post-puberteten. Filmens high school-värld är som ett alternativt universum vilken befolkas enbart av uppenbara vuxna.

I majoriteten av alla high school-produktioner liknar kontraktet med publiken det i Kalle Ankas julafton: vi vet att det är helt irrationellt att Kalle Anka blir generad inför två icke-antropomorfa småfåglar när han sitter i badet och är precis lika byxlös som vanligt, men den ologiska grundpremissen är själva förutsättningen för att kunna njuta av husvagnsdramat. Ingen försökte liksom få den tjugosjuåriga två meter långa heroinmissbrukaren Cory Monteith som spelar Finn i tv-serien ”Glee” att framstå som sjutton med ytterligare medel än att han hade ett av naturen givet baby face.

Bild 1 av 5 Keira Knightley i ”Love actually”. Foto: Allstar Picture Library Ltd. / Alamy Stock Photo Bild 2 av 5 ”Young royals” Foto: Netflix Bild 3 av 5 ”Skam” Bild 4 av 5 ”Spider-man” Foto: Allstar Picture Library Ltd. / Alamy Stock Photo Bild 5 av 5 ”Grease” Foto: Alamy Bildspel

Några av filmhistoriens mest kända tonårsdrömmar är faktiskt uppseendeväckande vuxna. När man väl börjar tänka på det hamnar plötsligt tidigare härliga filmminnen i ett mycket oroväckande, ”Dear Evan Hansen”-bistert ljus. Det är något med high school-seniorer, dessa sjuttonåringar i gränslandet mellan barndomen och vuxenvärlden, som manat filmskapare i alla tider att skruva upp skådespelarnas åldersvolym med minst ett decennium. Sissy Spacek var 29 när hon gestaltade tonårs(mar)drömmen Carrie i ”Carrie” (1976). Olivia Newton-John likaså i rollen som Sandy i ”Grease”.

Det är dock ingenting mot hennes motspelare Stockard Channing, Rizzo, som var 33. Under 2000-talet har först en 26-årig Tobey Maguire och sedan en 27-årig Andrew Garfield uppträtt som, du gissade rätt, den sjuttonåriga Peter Parker, mer känd under sitt superhjältealias Spiderman.

Vad som gör ”Dear Evan Hansen” särskilt tveksam är dock inte bara huvudrollsinnehavarens ålderstigna ålder, utan att hela greppet känns förlegat. För på senare år har kraven ökat på naturalism hos filmskapare som skildrar tonåringar. Där har det norska tv-fenomenet ”Skam” varit branschledande. De krossade glastaket, fick ungdomar världen över att komma till insikt om att det var möjligt att någon som ska skildra dem på ett verklighetsnära sätt inte är deras seniorer med tio år till godo. För en sjuttonåring ser faktiskt inte ut som en 28-åring, hur mycket dessa anti-acne, babyhullshatande och moppemuschefobiska Hollywoodregissörer än vill få oss att tro det.

Den handfull internationella versioner som gjorts av ”Skam” hedrade också originalet genom att gå i dess rollsättningsfotspår. Ett amerikanskt originalexempel är indiepärlan ”Eight grade” från 2018 som följer den högst plausibelt fumliga, lagom finniga trettonåringen Kayla Day. När hon inte orienterar sig i högstadiedjungeln hänger hon mest på sin mobil, gör några naiva ansatser till youtuberkarriär eller tittar på ”Rick and Morty”. Hela filmens ensemble utgörs av mycket sannolika tonåringar. Men till skillnad från ”indiexploitation”-rullar som till exempel Harmony Korines ”Kids” från 1995 är ”Eight grade” inkännande och varsam med sina unga huvudkaraktärer och de som gestaltar dem.

Här i Sverige har flera hajpade sentida tv-produktioner som ”Eagles”, ”Young royals” eller ”Vinterviken” varit föredömliga – Elsa Öhrn som spelar Elisabeth i ”Vinterviken” går till och med på samma skola som sin rollfigur.

”Dear Evan Hansen” är alltså en nutida anomali på flera sätt. Men det är definitivt inte första gången en vuxen spelar ett barn – eller vice versa. Det finns en Hollywoodkliché som säger att vid samma ålder som kvinnliga skådespelare ser sina karriärer dö upplever deras manliga kollegor sina yrkesliv vara mer vitala än någonsin förr. Magasinet Time gjorde 2015 en undersökning på över 6 000 skådespelarkarriärer som placerade kulmen för kvinnliga skådisar vid åldern 30 och för manliga vid 46.

På en graf där Sandra Bullocks och George Clooneys karriärer jämförs syns Sandra Bullocks rollantal nå en skarp sluttning, en ättestupa, vid 30-sträcket. George Clooneys rolltilldelning över tid antar i stället formen av en mjuk kulle, där 46-snåret lagt sig tillrätta precis på toppen. Titelrollen i ”Dear Evan Hansen” hade med fördel kunnat spelas av en tidigare oprövad, arbetssugen yngling. Samtidigt har det sexistiska Hollywood länge haft den dåliga ovanan att låta tonåringar gestalta kvinnor mitt i livet.

Titelrollen i ”Dear Evan Hansen” hade med fördel kunnat spelas av en tidigare oprövad, arbetssugen yngling. Samtidigt har det sexistiska Hollywood länge haft den dåliga ovanan att låta tonåringar gestalta kvinnor mitt i livet.

Kiera Knightley, Scarlett Johansson och Jennifer Lawrence har utöver att vara några av filmvärldens största och mest eftersökta skådespelerskor också gemensamt att de alla spelat kvinnor tjugoplus när de fortfarande var tjugo minus – eller iallafall låg på precis på åldersgränsen.

Johansson hade den blygsamma åldern sjutton år när hon gjorde rollen som den 22-åriga universitetsstudenten Charlotte i Sofia Coppolas ”Lost in translation”. Knightley var blott arton när hon i ”Love actually” från 2003 gifte sig med den då 26-åriga skådespelaren Chiwetel Ejiofor. Och regissören David O Russell har vid ett flertal tillfällen låtit Jennifer Lawrence, född 1990, och motspelare Bradley Cooper, född 1975, föreställa till synes jämnåriga rollfigurer – i ”Joy” från 2015, ”American hustle” från 2014 och ”Silver Linings Playbook” från 2012.

Scarlett Johansson och Bill Murray i ”Lost in translation”. Foto: AF archive / Alamy Stock Photo

Att samtliga tre aktriser anses som världens vackraste beror såklart på att de är ursnygga, men de synvillor som varit deras respektive genombrottsroller kanske också kan ha något med saken att göra. De har alla spelat tjugo-till-trettio samtidigt som de åtnjutit en viss je ne sais quoi reserverad för någon på höjden av sin ungdom.

Om kvinnor får dåligt självförtroende av Kardashianklanens dyrt framskulpterade ansikten, är det ju ingenting mot att på allvar tro att en mentalpatient i sina sena tjugoår kan uppnå J-Laws ”youthful glow” i ”Silver linings playbook” – då Jennifer Lawrence var blott 21.

Filmindustrin har i stort sett helt lagt av med den rasistiska nidbildifiering som oftast blir konsekvensen när vita spelar roller som inte är vita, vilket både är politiskt viktigt och ett kvalitetslyft. Samma sak med den realistiska vändningen för ungdomsskildringar: det blir helt enkelt bättre konst.

Men det samtida kravet på att skådespelare helst ska dela identitet eller sexualitet med sina rollfigurer missar mestadels hela poängen med just konst – alltså att det är iscensättning. Skådespeleri går ofrånkomligen ut på att förställa sig, att gå in i att vara någon man per definition inte är. Fast det får givetvis inte ske på bekostnad av verket, och ”Dear Evan Hansen” kommer med allt sitt spott och spe förhoppningsvis gå till historien som avskräckande exempel.

Biografdistributören UIP jobbar med möjligheten till skolbio för ”Dear Evan Hansen” i stället för ordinarie biopremiär.

Läs fler texter av Saga Cavallin här