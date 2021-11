”Sagan om ringen”-regissören ger den osminkade bilden av Beatles

Sagan om Peter Jacksons nya Beatles-serie börjar i slutet av 1960-talet. Under tre veckor i januari 1969 pågick bandets legendariska ”Get back sessions” som brukar räknas som ett av pophistoriens mest centrala ögonblick. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr hade tagit på sig ett kamikazeuppdrag – att på 21 dagar skriva, repetera och spela in 14 låtar till det som skulle bli deras sista album, ”Let it be”, och en tv-konsert. Med kniven på strupen genomgick de tidernas stresstest både vad gäller deras kreativa förmåga och kamratskapet. Ett slags desperat försök att återfå energin och glöden från de tidiga spelningarna i Hamburg och på The Cavern Club hemma i Liverpool.

Denna korsning av skapelseprocess och begynnande skilsmässodrama filmades av regissören Michael Lindsay. Resultatet blev den 80 minuter långa dokumentären ”Let it be” som hade premiär i maj 1970, i samma veva som albumet släpptes. Filmen fick ett övervägande negativt mottagande som var starkt färgat av att det tre veckor tidigare hade blivit officiellt att världens största popgrupp hade splittrats.

Detta var en av anledningarna till att Peter Jackson var tveksam när han för fyra år sedan fick frågan om han ville ta sig an materialet igen. Toppcheferna på Beatles-förlaget Apple Corps var imponerade av dokumentären ”They shall not grow old” där Peter Jackson hade lyckats göra första världskriget levande genom att färg- och ljudlägga gamla nyrestaurerade journalfilmer. De ville att Jackson skulle trolla på samma sätt med det som fanns i Beatles privata arkiv som hade samlat damm i ett kassaskåp i ett halvt sekel.

Här fanns Michael Lindsay-Hoggs råmaterial från ”Get back sessions” – nära 60 timmar filmat material och cirka 150 timmar med ljudupptagningar. Precis som många andra associerade Jackson materialet till den deppstämplade filmen ”Let it be” och trodde att allt skulle vara ”monokromt och dystert”. Som gammalt Beatles-fan ville han inte vara inblandad i någon ”skilsmässofilm”, men gick med på att ta en titt. Det dröjde inte länge innan han var lika besatt av sin popskatt som Gollum är av ringen – ”my precious!”...

– Jag blev fullständigt golvad! Och efter att ha suttit och stirrat på detta material under fyra år så är jag fortfarande helt knockad över att det ens existerar. Det är första gången som de också visar upp sin smutstvätt, första gången man får se vad som gömmer sig bakom fasaden, säger Peter Jackson när han möter världspressen med lila skjorta och rufsig grå frisyr via zoom sent på måndagskvällen.

– Jag tror inte att det finns någon annan treveckorsperiod i Beatles historia som var mer produktiv eller frenetisk. Snarare än att betrakta det som en miserabel uppbrottsfilm så är det ett band som står höjden av sin kreativa förmåga, säger Peter Jackson.

Att se ”The Beatles: Get back” är som att slungas tillbaka till ett av pophistoriens mest centrala ögonblick. Ett naket, rått, ärligt och närgånget porträtt av pophistoriens största band någonsin. En korsning av arbetsplatsreportage, familjefilm och en humoristisk liten film om halvvuxna män som gör saker tillsammans. De röker cigaretter, plinkar på sina gitarrer, småsnackar, svär och skojar med varandra. Samtidigt är det uppenbart att det är ett band med slitningar som inte riktigt vet var de är på väg. George försvinner under några dagar, John Lennon och Paul McCartney har enskilda samtal om bandets framtid ungefär på samma sätt som ett långvarigt förhållande.

– Ibland har jag har känt mig som en CIA-agent som tjuvlyssnat på samtal från 50 år tillbaka. Och eftersom jag är ett Beatles-fan så förstår jag nyanserna och betydelsen i de små sakerna som de pratar om. Jag tror att man måste vara ett fan för att kunna dechiffrera vissa av de här referenserna de gör i sina samtal, säger Peter Jackson.

Han föddes 1961, året efter att Beatles bildades, men köpte inte sina första Beatles-album förrän i början av 1970-talet. Två dubbelsamlingar så var han fast.

En historia med inbyggd kamp mot deadline som berättar sig själv. I kronologisk ordning genom att pricka av en almanacka som bandet satt upp inför spelningen – som skulle bli en tv-spelning. Han ser ”Beatles: Get back” som en syskonfilm till Michael Lindsay-Hoggs ”Let it be”.

– En av nyckelhistorierna i min film är historien om Michael Lindsay-Hogg som försöker att göra en film av de här sessionerna. Han kunde ju själv inte berätta denna historia eftersom han skulle vara som en osynlig fluga på väggen. Men jag har nästan gjort honom som en rollfigur som mot alla odds försöker att få alla att dra åt samma håll, säger Peter Jackson.

Han är mycket road av katt-och-råtta-leken som pågår mellan regissören och bandet. För att fånga så mycket material som möjligt är Lindsay Hogg fast besluten att smygfilma bandet så mycket som möjligt. Bland annat placerade han ut dolda mikrofoner och lät han kameramännen rigga upp en kamera, tejpa för den röda lampan, låta kameran gå för att sedan gå iväg och ta en kopp te.

– När man är medveten om att det är en kamera som filmar så börjar vi alla uppträda på olika sätt. Så det blev en kamp mellan honom och bandet. Han försökte smygfilma dem och bandet försökte att ha privata samtal bakom ljudväggar av gitarrer. Men med modern teknik har vi kunnat plocka bort gitarrljudet för att lyfta fram vad de säger. Det är lite styggt, ler Peter Jackson och håller ett litet försvarstal:

– Hjärtat och motorn i filmen är ju Beatles-medlemmarnas egna samtal. Så min uppgift var att komma över så mycket dialog som möjligt med hjälp av modern AI-teknik.

Från början hade han tänkt göra en långfilm på cirka 2,5 timmar. Men pandemin gav honom plötsligt oceaner av tid. Filmen förvandlades till en dokumentärserie i 3 delar som totalt är uppe i långt över 7 timmar. Varje bildruta har dessutom restaureras och tvättats från damm och smuts.

Det gäller dock inte svordomar och stundtals ”moget språk”, som Disney varnar lite ängsligt för i pressmaterialet. Disney ville klippa bort svordomarna från filmen men fick nobben av de enda två levande Beatles-medlemmarna Paul McCartney och Ringo Starr.

– Paul sa till mig att filmen bitvis var rå, men att den var sanningen, att den visade det precis som det var. Varken han eller Ringo ville skönmåla verkligheten eller städa bort saker, berättar Jackson.

När Michael Lindsay-Hogg klippte ”Let it be” hade framför allt Lennon och McCartney hela tiden synpunkter på filmen. Peter Jackson förberedde sig för att ta emot en mängd synpunkter från ett band som är känt för att kontrollera sin egen image.

– De bryr sig inte längre om bilden av Beatles, det är som om allt har förpassats till historien. Jag har inte fått en enda anmärkning trots att de sa att filmen var en av deras livs mest påfrestande upplevelser. Så även om de vill ha mer sanning så är de ändå lite nervösa nu, säger Peter Jackson.

Han har kommit sina popidoler närmare efter att ha tillbringat fyra år i klipprummet.

– Vi tror alla att vi känner Beatles eftersom vi har sett filmer som ”A hard day's night” och ”Help”, sett dem uppträda på Shea Stadium och sett dem spexa på presskonferenser och göra charmiga intervjuer. Så vad denna film gör är att få det 100 procent äkta när de inte tror eller tänker på att de blir filmade. Detta ger en riktig inblick i The Beatles. Och finns det något bättre sätt att lära sig om människors karaktärer och personligheter än att se dem i kriser och hantera problem, frågar Peter Jackson retoriskt.

– Det som slog mig att de verkligen är som folk är mest, anständiga killar från Liverpool - och inga primdonnor. Vi tänker ändå på dem som en enhet, den här kommersialiserade bilden av ”The fab 4” i sina ”mop top”-frisyrer som hade lite olika roller inom vissa gränser. I filmen framträder i stället som fyra helt olika individer, säger Jackson som

– Ofta kan man bli besviken när man drar bort draperiet bakom idol eller myten, men för mig detta det bara till att jag respekterade dem ännu mer - jag ser på bandet på ett annat sätt nu. Jag tänker på dem som vanliga människor.

Samtidigt har han invändningar.

– Att kritisera Beatles finns egentligen inte i min DNA men om jag – Gud förbjude (skrattar) – skulle vara kritisk så slog det mig hur märkligt det är att de är så illa organiserade och har så liten organisation bakom sig. Även om de ofta gjorde saker i sista minuten så var de ovanligt dåligt förberedda inför ”Get back sessions” - de kom direkt från semester och julledighet.

”The Beatles: Get back” tecknar en bild av ett gäng deadlineknarkande kaospiloter som ändå alltid lyckas landa på fötterna. Planerna på en tv-konsert i Twickenham Studios förvandlas till storslagna planer på att chartra ett plan med fans och flyga till en amfiteater i Libyen, bara för att kraschlanda på fötterna med en improviserad konsert för vänner och kollegor på ett iskallt och blåsigt hustak på Savile Row. I tredje delen av serien visas också den 42 minuter långa konserten för första gången i sin helhet - inklusive det komiska ingripandet från ett par poliser som hade fått ta emot klagomål och John Lennons ironiska kommentar efter konserten:

”Å gruppens vägnar hoppas jag att vi klarat provspelningen”.

Återstår att se hur världen tar emot Peter Jacksons dokumentärserie som har premiär nästa vecka.

– Jag har i alla fall inte utelämnat något viktigt. Beatlesälskaren inom mig tog över. Jag kände ett ansvar eftersom jag var rädd för att det jag utelämnade skulle hamna i ett kassaskåp i ytterligare 50 år. Jag tänkte hela tiden: ”Folk måste få se det här!”

"The Beatles: Get back" Dokumentärserie i 3 avsnitt på drygt 2 timmar som har premiär på strömningstjänsten Disney+ den 25, 26 och 27 november. Regi: Peter Jackson ("Sagan om ringen"-trilogin, "King kong", "They shall not grow old") Med: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr. "The Beatles: Get back" är ett samarbete mellan The Beatles och Peter Jackson och bygger på de cirka 60 timmar råmaterial som spelades in av regissören Michael Lindsay-Hogg i Twickenham Studios i sydöstra London, januari 1969. Filmen "Let it be" hade premiär i Storbritannien den 13 maj, fem dagar efter det att albumet släpptes.

