Sagan om ringen-serie har äntligen fått ett namn

Produktionen för Amazon Prime-serien har beskrivits som världens hittills dyraste. Första säsongen kostade 465 miljoner dollar, motsvarande 3,9 miljarder kronor, att spela in. Inspelningen i Nya Zeeland avslutades i augusti förra året och två av avsnitten regisseras av svenska Charlotte Brändström.

Serien utspelar sig flera tusen år före händelserna i J R R Tolkiens fantasyromaner. I ett uttalande säger producenterna J D Payne och Patrick McKay att serien kommer att förena ”alla stora berättelser från Midgårds andra tidsålder, inklusive skapandet av ringarna, mörkrets herre Saurons ursprung, berättelsen om Numenor och den sista alliansen av alver och män”.

Charlotte Brändström regisserar två av seriens avsnitt. Foto: Ben Rothstein

Amazon köpte tv-rättigheterna till Sagan om ringen i november 2017 och redan nu är det klart att tv-serien kommer att få en andra säsong. ”The lord of the rings: The rings of power” får premiär den 2 september i 140 länder. Därefter släpps ett avsnitt per vecka.

