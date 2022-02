Sahara Hotnights: ”Vi har aldrig haft några andra kompisar”

De började mejla med varandra, det var för tre-fyra år sedan. Till en början var det lite trevande. Efter att Sahara Hotnights tog en paus 2011 hade Maria Andersson Lundell och trummisen Josephine Forsman haft ganska sporadisk kontakt. Inte för att de fyra bandmedlemmarna hade brutit helt med varandra – så dramatiskt var det inte. De hade trådar ute, hördes och sågs ibland, under en period försökte Josephine Forsman och Maria Andersson Lundell till exempel starta en bokcirkel för att fylla tomrummet efter bandet.

– Bokcirkeln höll ett tag! Men det, eller, säg, att gå på parmiddag med Johanna, det var inte alls samma grej.

Maria Andersson Lundell skrattar. Jag är hemma hos henne i en söderförort i Stockholm, får kaffe. Sahara Hotnights första album på elva år ska snart släppas.

Foto: Nicklas Thegerström

– Det blir roligare och mer avslappnat att umgås när vi har bandet än när vi inte har det.

Det första fröet till nya skivan såddes i de där mejlen. Inte konkret, men en känsla av att kanske ändå. Till slut frågade Josephine Forsman om Maria Andersson Lundell inte skulle komma och hälsa på henne i USA.

– Först kände jag att det var svårt, säger Josephine Forsman.

Hon och jag pratar över videosamtal några dagar senare, det är tidigt på morgonen i Kalifornien där hon bor med sin familj.

– Att det skulle bli så nära och intimt att ha henne här, att gå från noll till hundra. Å andra sidan kände jag att om det någon gång ska ske, så varför inte här och nu? Så jag bjöd hit henne. Hon sade ja direkt. De första dagarna pratade vi från morgon till kväll, säger Josephine Forsman.

”Relationerna alltid har varit det som byggt bandet. De har kommit först. Sedan kom musiken”

Om allt annat än musik. Om åren som gått. Om när de fyra var barn, om när allt började. Om vad som inte hade funkat med bandet, om vad de saknade. Både hon och Maria Andersson Lundell säger att det var svårt att närma sig ämnet återförening, att de tassade kring det.

Foto: Nicklas Thegerström

– Jag vet inte vad det var som var så svårt. Möjligtvis en rädsla för besvikelse, att den andra inte skulle tycka att det kändes lika kul. Och så tror jag att vi båda behövde reda ut lite grejer, inte bara gå in i allt igen utan att ha pratat om saker som varit svåra. Det är nog signifikant för oss också, att relationerna alltid har varit det som byggt bandet. De har kommit först. Sedan kom musiken. Anledningen till pausen var nog det, att den kärnan försvann. Vårdandet av relationerna, säger Josephine Forsman.

Vad var det som behövde redas ut?

– Precis som i vilken relation som helst där allt går i ett, så hade vi inte haft tid att prata om saker som legat som dåliga samveten, eller som en enorm ilska, eller bara det att vi knappt hunnit ge varandra kärlek. Inget av det hade hunnits med de sista åren innan pausen. Och en del av det går tillbaka ända till barndomen.

Foto: Nicklas Thegerström

Maria Andersson Lundell, Josephine Forsman, och systrarna Jennie och Johanna Asplund bildade Sahara Hotnights i Robertsfors i Västerbotten för trettio år sedan. De var då mellan tio och tolv år gamla, fortfarande småbarn, och hade känt varandra sedan de var i sexårsåldern. Sahara Hotnights – namnet taget nästan slumpmässigt från en galopphäst i en bok de bläddrade i – var mer än ett band, det var ett gemensamt projekt. Något att samlas kring. Något att samla in pengar till, genom att sätta upp små revyer där de drog roliga historier, eller att sälja ett ”Teenage mutant ninja turtles”-fanzine.

– När man står för första gången i en replokal och kopplar in gitarren i en förstärkare... det är man själv som förstärks. Det är något så oerhört mäktigt bara i att det låter, den grejen blir man nästan hög på, säger Maria Andersson Lundell.

Vad betydde det för dig att hitta den kraften när du var så liten?

– Replokalen blir en isolerad plats där det plötsligt ryms jättemycket självförtroende. Som kanske inte alls finns där när man kliver ut från den platsen och gemenskapen. Men det att man förstärker sig själv och varandra, man skapar något av inget – först var det bara luft, sedan blev det en låt, säger Maria Andersson Lundell.

– Och det som sker när man gör sina första spelningar är att: Vi hörs, ni är tysta. Man äger ett rum. Man är på en högre platå.

Som femtonåringar vann de en studioinspelning i en musiktävling och släppte sin första ep. De hoppade av gymnasiet, flyttade till Stockholm. 1999 kom debutalbumet ”C’mon let’s pretend”, singeln ”Drive dead slow” låg tvåa på Trackslistan, Sahara Hotnights blev dubbelt Grammisnominerade – de fyra bandmedlemmarna var fortfarande tonåringar. När Aftonbladet summerade 1999 i ett panelsamtal med årets fyra största stjärnor löd ingressen: ”Robinson-Jesus. Charlotte Nilsson. Ken. Och Sahara Hotnights-Maria. 1999 var deras år.” Jag är ungefär lika gammal som de och minns deras genombrott som något oerhört. De levde plötsligt livet alla vi småungar med popband i landsortshålor hade drömt om.

”Att ha en plattform är viktigt för alla, och det här blev min och vår”

Senare frågar jag Josephine Forsman samma sak som jag frågat Maria Andersson Lundell, vad det hade för påverkan på hennes liv att få den upplevelsen som så ung. Hon säger att det fanns en tillfredsställelse i det rent fysiska med att sitta bakom trummorna, att det var ett utlopp.

Foto: Nicklas Thegerström

Sahara Hotnights Bildades 1992 i Robertsfors av barndomsvännerna Maria Andersson Lundell, Josephine Forsman, och systrarna Jennie och Johanna Asplund, som var mellan 10 och 12 år gamla. Debuterade 1997 med ep:n ”Suits anyone fine” som de gjorde efter att ha vunnit en studioinspelning i talangtävlingen Norrans popfest. Albumet ”C’mon let’s pretend” kom 1999 och blev bandets stora genombrott. Skivan sålde guld och nominerades till två Grammis. Singeln ”Drive dead slow” låg tvåa på Trackslistan. Totalt gjorde bandet sex album och turnerade världen över. Efter skivan ”Sahara Hotnights” som kom 2011 tog bandet en paus på obestämd framtid. I februari 2022 släpptes singeln ”Reverie” – den första nya musiken från bandet på 12 år. Den 6 maj kommer albumet ”Love in times of low expectations”. Visa mer

– Jag har nog hela tiden känt att jag blivit hörd. Att ha en plattform är viktigt för alla, och det här blev min och vår. Den kunde inte tas ifrån oss. Att ha det från tidig ålder ger en trygghet. Sedan har vi haft svårigheter på andra sätt, men jag har åtminstone alltid känt att livet är väldigt meningsfullt. Det har helt klart gjort något med en. Och det var väl därför det var väldigt svårt att ha pausen. Helt plötsligt drogs något undan, och det var nog ingen av oss som riktigt förstod att det skulle kännas så. Alla krisade på olika sätt, säger Josephine Forsman.

Sahara Hotnights släppte totalt sex album från slutet av 1990-talet fram till 2011 med två eller tre års mellanrum. De var ett av Sveriges största rockband, och tillvaron var en konstant cykel av inspelning–skivsläpp–promotion–turné. De levde tätt inpå varandra, fick sitt levebröd från bandet.

Att slå igenom ung, det kan väl bli på två sätt. Antingen får man jättelånga tonår, eller så förlorar man sina tonår och växer upp snabbt.

– När andra pluggat, fått sina första jobb, allt det där, så har man levt i en parallell värld. Vi var också så sammanflätade i vår konstellation, och det gjorde att vi inte stöttes så mycket mot en yttre verklighet, säger Maria Andersson Lundell.

– På vissa områden hade vi gjort saker som andra kanske inte gör på ett helt liv. På andra områden var vi helt gröna. Så kan jag beskriva det, säger Josephine Forsman.

”Det finns väl något uttryck som är 'toxisk vänskap'? Det är typ så, haha”

Tillsammans skapade de fyra en egen liten värld, på gott och ont.

– Vi har aldrig haft några andra kompisar, säger Maria Andersson Lundell.

– Bara den grejen var ju lite speciell. Det fanns folk vi kände, så klart, men... vi var upptagna av oss själva och bandet och var i den här superlilla världen.

Blev det problem om någon skaffade en ny kompis?

– Nja, men det var en massa svartsjuka kring det, det var ganska laddat om det kom in en ny person. Alla såg till att omedelbart lära känna den personen, annars skulle det bli obalans. Alltså, det blir ju som en sekt! Jag pratade med Jennie senast nu i veckan, om att så som vi var mot varandra och fortfarande är i dag, hur jobbiga vi kan vara, den bitvis sjukt dåliga energin som kan finnas – man hade aldrig tolererat det i någon annan umgängeskrets. Man hade sprungit skrikande därifrån för att det tar så mycket kraft. Det finns väl något uttryck som är ”toxisk vänskap”? Det är typ så, haha. Lite grand.

Det låter ju helt hemskt?

– Ja, men det är väldigt kul också! Man mår väldigt dåligt men också svinbra i det!

Jag har inga vänner kvar från när jag var liten. Det är ju tråkigt på vissa sätt, att ingen har följt med genom åren, men jag tyckte alltid att det var underbart när man fick börja ny skola eller klass. Bli en ny version av sig själv. Det måste ha varit omöjligt för er?

– Ja, det är det man blir galen på. Man känner självförakt, man ser sig som att man är helt oföränderlig och stöpt i en form, blir hela tiden påmind om att man är den personen som aldrig får förändras. Vi skulle nog alla fyra vilja slå oss för bröstet och säga att vi är väldigt öppna och bejakar varandras förändring – men det är inte det som sker i stunden. Det är avigsidan med alltihop, klaustrofobin, säger Maria Andersson Lundell.

– Eh, japp. Det var svårt med personlig utveckling. Helt klart. Hundra procent, säger Josephine Forsman från sitt hus i USA.

”Vi kommer alltid att ha våra olika roller”

– Det var en blandning av tryggheten i att någon sett en från så ung ålder, och begränsningarna som kommer med det. Jag tror att det kommer att hänga kvar, det är som med syskon, min storasyster kommer aldrig att se mig som riktigt vuxen. Det är samma med bandet, vi kommer alltid att ha våra olika roller.

Kanske fanns det en mening med det, säger Josephine Forsman – kanske var det tvunget att vara så, en superisolerad sfär, för att Sahara Hotnights skulle kunna komma så långt de gjorde. Ett oerhört fokus inåt, på bandet.

– Psykologiskt blir saker som kommer utifrån ett hot, helt enkelt. I efterhand kan man tycka att det gick lite till överdrift, vi fick ju ofta bra input från andra människor, det hade nog varit bra med nytt blod då och då, säger Josephine Forsman.

Men dynamiken tillät inte det?

– Det var viktigt att visa lojalitet med varandra. Det var en blandning mellan att visa hänsyn, och att vi nog faktiskt också var rätt så nöjda med att vara vi fyra.

Sahara Hotnights sade aldrig offentligt att de lade ned bandet. Det blev ingen avskedsturné, det slogs inte på några stora trummor. Efter 2011 slutade det bara komma skivor.

– Vi har säkert olika minnen av hur det var, men mina känslor kring sista plattan var att det här kan jag inte göra igen. Inte på det här sättet, säger Josephine Forsman.

”95 procent av alla band som lägger ner kommer tillbaka”

– Jag tror att vi alla var överens om att vi behövde ta en paus. Och vi var också överens om att det skulle kännas fel att basunera ut ett avsked, dra ut på turné ...

Vrida det sista ur trasan?

– Ja, mjölka ur det här, samtidigt som alla vet att man förmodligen kommer tillbaka. 95 procent av alla band som lägger ner kommer tillbaka. Och vi kände nog alla att det här bandet är så mycket mer än musiken. Det skulle vara jättekonstigt att klippa en massa band. Det var bara att vi var tvungna att bryta den onda cirkeln, säger Josephine Forsman.

– Det var nog oundvikligt att vi till slut inte kunde umgås och spela på samma högintensiva sätt längre, vi var tvungna att testa vilka vi blir om vi tar ett steg åt sidan och är med i ett nytt sammanhang, säger Maria Andersson Lundell.

– Vi behövde visa för oss själva att vi kunde klara livet utan varandra. Vi kan få tacka ja utan att behöva kolla med de andra tre, vi kan planera våra liv utan att de övriga behöver planera det på samma sätt, säger Josephine Forsman.

Det senaste decenniet har de fyra gjort andra saker. Maria Andersson Lundell släppte soloalbumet ”Succession” 2016. Josephine Forsman har spelat i andra konstellationer som till exempel bandet Casablanca, varit programledare för ”Låtarna som förändrade musiken” i SVT, startat musikutbildningsprogrammet Loud Sweden.

”Vi har blivit bättre instrumentalister med åren, men det finns något ganska rått och bonnigt i sättet som vi gör musik tillsammans”

Men så hälsade Maria Andersson Lundell på Josephine Forsman i Topanga Canyon i Kalifornien, och till slut vågade de prata om bandet. Maria Andersson Lundell hade med sig några demos, ett gäng låtar hon jobbat på som hon spelade upp. Det ena ledde till det andra, till slut stod de fyra i studion igen.

– Det var så klart sjukt yxigt och trevande och ovant först, men man hittar fort tillbaka till den musikaliska identiteten, det finns en kärna där, säger Maria Andersson Lundell.

Foto: Nicklas Thegerström

Vad är den kärnan?

– Vi har blivit bättre instrumentalister med åren, men det finns något ganska rått och bonnigt i sättet som vi gör musik tillsammans. Det är ingen som går in i replokalen och ska briljera eller hävda sig på sitt instrument. Det blir ganska smakfullt på det sättet. Bonnigt smakfullt.

Ljudbilden på nya skivan är så otroligt ljus. Lätt. Luftig. På ett sätt som är nytt för er.

– Ja. Den sportsliga utmaningen var att hålla tillbaka på den där viljan att flexa musklerna, att i stället göra det mer finstilt och minimalistiskt. Att med små medel göra det mycket större. Det har också känns ovant och nervöst. Framför allt är det trixigt när man ska spela det live, för mig är det enkla att vara ganska mycket, ta stor plats. De svåra är att vara dämpad, cool, säger Maria Andersson Lundell.

Jag frågar Josephine Forsman vad hon hade saknat med bandet. Vad hon längtade efter, som fick henne att bjuda över Maria Andersson Lundell till USA. Hon säger att hon nog inte fattat vad det var hon hade i Sahara Hotnights, vad det var som var speciellt.

”Hahaha! Vi har bannat oss själva så många gånger för att vi har behållit det där namnet”

– Jag hade inte förstått att det inte bara är att hoppa in i andra konstellationer och tro att det ska kännas bra. Jag började inse att för mig måste det vara något mer än att bara spela ihop. Jag saknade den interna humorn, jag saknade scenen, jag kände att om jag ska dit igen så är det i det här sammanhanget. Det är där det är roligast. Det är där jag blir bra, säger Josephine Forsman.

Det är något så otroligt, förlåt om det låter förminskande, gulligt med att ni har kvar ett bandnamn ni bestämde när ni var barn och att det är en häst.

– Hahaha! Vi har bannat oss själva så många gånger för att vi har behållit det där namnet. Och sen har det gått varvet runt, nu är det omöjligt att göra sig av med det. Det är lite rörande. Jag vet precis var vi satt i vår lilla stuga i Robertsfors ute på gården och letade i en bok och hittade det här namnet, säger Josephine Forsman.

Maria Andersson Lundell säger att hon först på senare år på riktigt börjat sympatisera med den unga personen hon en gång var, med det band Sahara Hotnights var när de började.

– Jag har en lite mer förlåtande blick nu på hur vi var och hur vi lät. Det har tagit otroligt lång tid att sluta skämmas för saker. När man är liten är man hela tiden på väg framåt, bort. Att vara 18 handlade ju om att vilja springa bort från 14-åringen man var. Men nu är det som att jag kan omfamna hela paketet.

”Att vi spelar ihop igen beror inte på att vi inte kan motstå ett fett erbjudande på nån företagsspelning”

I dag kan Josephine Forsman se vad det är som gör att Sahara Hotnights funkade, fortfarande funkar. Att det är unikt att lyckas gå från vänskap till arbete, att lita på varandra, att göra den sortens karriär de gjorde.

–Det krävs något särskilt av en grupp för att klara det, och nu, efter att ha varit i andra bandkonstellationer, kan jag se det. Men vi var nog alla ganska blinda för det i slutet, säger Josephine Forsman.

– Att vi spelar ihop igen beror inte på att vi inte kan motstå ett fett erbjudande på nån företagsspelning. Vi träffas igen för att vi vill göra ny musik tillsammans. Vi vill skapa något i stället för att återskapa, säger Maria Andersson Lundell.

På skivans andra spår, ”Avalanche”, sjunger hon i den allra första textraden:

I know my weaknesses, I know them so well

– Men ja, man blir ju varse snabbt att det gamla hänger i. Man hamnar i luven på varandra, allt det där som kommer på köpet. Vi är alla lite brända barn, vi reagerar väldigt snabbt när vi märker att vi är så där som vi inte ska vara mot varandra. Ingen accepterar de villkoren längre. Det måste byggas på andra grunder, så som det var när vi startade bandet. Att det är lugn och ro. Att man väljer glädjen, som Kay Pollak säger, haha. Än så länge går det helt okej.

Jennie Asplund. Foto: Nicklas Thegerström

Jennie Asplund, gitarr Vad är det mest avgörande som hänt dig under de senaste tio åren? – Generellt hela grejen att spottas ut ur sitt sammanhang och behöva stå på egna ben. För mig lades musiken på hyllan helt och känslan av frihet infann sig på något sätt. Kändes som om hela världen låg för mina fötter. Den enskilt största händelsen är nog att köpa gård och flytta ut på landet – jag känner mig helt i mitt rätta element här! Beskriv känslan att stå i studion tillsammans igen? – Så otroligt bekant. Noll startsträcka. Det kändes som om tiden hade stått still faktiskt. Vilken låt på albumet känner du starkast för? – Tveklöst ”Leander”. Kände det redan i replokalen när vi spelade den första gången. Det finns något magiskt över den låten för mig. Visa mer

Maria Andersson Lundell Foto: Nicklas Thegerström

Maria Andersson Lundell, sång och gitarr Vad är det mest avgörande som hänt dig under de senaste tio åren? – Att bli mamma. Beskriv känslan att stå i studion tillsammans igen? – Varierande grader av panik. Vilken låt på albumet känner du starkast för? – ”Predictable” skrevs för en massa år sen och har inte hittat sin form och sammanhang förrän nu. En udda fågel på skivan som förtjänar lite extra kärlek. Visa mer

Josephine Forsman. Foto: Nicklas Thegerström

Josephine Forsman, trummor Vad är det mest avgörande som hänt dig under de senaste tio åren? – Flytten till USA. Moderskapet. Uppbyggnaden av Loud i Sverige och USA, musikprogrammet för unga med fokus på bandgemenskap. Beskriv känslan att stå i studion tillsammans igen? – Som att falla tillbaka in i en trygg varm famn, mixat med att vara så nära det mest spännande och oskrivna blad som man kan. En känsla av att det inte finns något vi kan bättre än just det här. Vilken låt på albumet känner du starkast för? – ”Leander”. Stor igenkänning textmässigt, men också sättet vi spelade in den på i stunden utan att ha allting förutbestämt, meditativt, pågående. Det är obeskrivligt mäktigt som trummis att kunna bestämma exakt hur lång en låt ska vara och känna hur de andra hakar på. Visa mer

Johanna Asplund. Foto: Nicklas Thegerström