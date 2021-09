Saint Etienne skapar en vacker väv av det bortglömda

Pop Saint Etienne ”I’ve been trying to tell you” (Heavenly/PIAS) Visa mer

”Go with the flow, find what has been forgotten, put it together in a new way” skrev författaren Jon Savage i omslagstexten till Saint Etiennes debutalbum ”Foxbase Alpha”.

Trettio år senare aktualiserar Pete Wiggs, Bob Stanley och Sarah Cracknell än en gång den attityden till sitt eget musikskapande, genom att applicera den på det 90-tal de i skymundan själva formade.

På ytan bygger ”I’ve been trying to tell you” på samma blandning av väna flickpopmelodier, dansmusikens rytmik och dubreggaens ekoeffekter som tidigare. Men byggmaterialet är hämtat från andra och mer oväntade håll.

I stället för att rakt av influeras av det tidiga 90-talet, och gå ”tillbaka till rötterna” för att tala gubbrockiska, använder de samplingar av det sena 90-talets radiopop. Musik som i sin tur inspirerats av, och sedan kommersialiserat, triphoppens beats och ”Ambient dub”-samlingarnas luftiga ljudbild.

Det kan tyckas vara en hårfin skillnad mellan de båda, men Saint Etiennes revolutioner har alltid handlat om subtilitet, om små fasförskjutningar.

Nya albumet kommer inte omkullkasta allt. Men 30 år in i karriären är det en skiva av en grupp som fortfarande tänker kring och känner mer för den slitna gamla popmusiken än de flesta. Och som just därför också lyckas skapa en bedårande, vacker – och ny – väv av det man tills bara alldeles nyligen trodde var bortglömt.

Bästa spår: ”Pond house”, ”Little K”

