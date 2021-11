Säkerhetsexperten om Astroworld: ”I stora folkmassor är kvävning ofta dödsorsaken”

Under Travis Scotts konsert på fredagen omkom åtta personer och ett stort antal skadades när människor trängdes samman i folkhavet. Exakt vad som orsakat dödsfallen är ännu oklart och händelsen utreds av lokala myndigheter i Houston.

Petter Säterhed arbetar med säkerhetsfrågor för evenemang på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och har lång erfarenhet från branschen.

Trots att det är tidigt i utredningsfasen ser han tre områden där risker kan ha uppstått under kvällen. Han lyfter först rapporterna om att personer olovligen tagit sig in på området. Samtidigt har polisen uppgett att man snabbt fick kontroll på stormningen.

– Hur mycket folk var där? Det finns flera filmer där folk springer in på området, hundratals eller kanske tusentals, gjorde det att fler än beräknat var på festivalområdet?

En annan faktor är hur mycket säkerhetspersonal som var på festivalen. Det har i rapporteringen om dödsolyckan framkommit flera olika uppgifter, men på en presskonferens under lördagen sade Houstons polischef Troy Finner att 367 poliser och 241 säkerhetsvakter var på området före det att olyckan inträffade.

– Siffran 241 låter väldigt lite för ett sådant evenemang, säger Petter Säterhed.

Sörjande vid en minnesplats för offren i olyckan på Astroworld. Foto: Thomas Shea/AFP

Den tredje faktorn är hur själva scenstaketet var uppbyggt. På de bilder som Petter Säterhed sett uppfattar han det som att man kan ha förändrat upplägget från hur det vanligtvis ser ut för stor publik.

– Normalt sett delar man upp publiken i olika hagar, som skiljs åt med staket. Då finns det alltid en del av hagen som är utanför siktlinjen, står du där ser du inte artisten eller scenen. Det innebär att ingen vill använda den ytan och att man kan gå dit om man mår dåligt eller behöver utrymme. I det här fallet ser det ut som att man har flyttat hagarna, så att hela området är i siktlinjen.

Petter Säterhed har sedan mitten av 90-talet arbetat med säkerhet på stora arrangemang, som festivalerna Peace & love och Way out west. För MSB har han varit med och tagit fram en säkerhetsguide som kan användas vid planeringen av stora evenemang, men samtidigt säger han att det inte finns någon exakt mall som alltid kan användas. Planeringen är väldigt beroende av förutsättningarna vid varje enskilt tillfälle. Det gäller även frågan om hur många människor som kan släppas in på ett område.

– Jag har hört lite olika siffror men det är väldigt vanskligt att säga något specifikt. Det är jättestor skillnad på en dansbandskväll med Vikingarna och Travis Scott. Det är helt olika förutsättningar och därför är det viktigt att man bygger organisationen utefter publiken.

I Houston där Astroworld ägde rum finns inget speciellt publikantal för olika områden. I Sverige anger arrangörer i tillståndsansökan till polisen hur stor publik de planerar på en konsert eller festival och vad de har för säkerhetsåtgärder.

Om en krissituation uppstår är tiden den absolut viktigaste faktorn för att hindra att människor skadas eller i värsta fall dör.

– I sådana stora folkmassor är kvävning ofta dödsorsaken. Människor klarar sig bara utan luft i någon minut – sedan är det klippt.

Petter Säterhed arbetar med säkerhetsfrågor för evenemang på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Foto: MSB

Petter Säterhed ställer sig också frågande till varför konserten inte bröts när det kom indikationer på att människor inte mådde bra. På filmer ses bland annat hur en ambulans står still i publikhavet och besökare har också klättrat upp till en kamera och skrikit efter hjälp.

– När det gäller publikflöden med så här hög densitet utvecklas det väldigt snabbt till en situation som är svår att lösa. Det bästa är att så snabbt som möjligt pausa konserten och lösa situationen, men går det inte att få ordning kanske man får fatta beslutet att avbryta konserten. I princip alla professionella arrangörer har en show stop-rutin vid incidenter.

Kan något liknande hända i Sverige?

– Det skulle det kunna göra, men man ska vara medveten om att det är väldigt, väldigt ovanligt att sånt här inträffar. Många arrangörer har bra säkerhet men det finns också de som kan göra mer, säger Petter Säterhed.

Han tror att den tragiska dödsolyckan kan leda till att evenemangsbranschen i stort förbättrar säkerhetsrutinerna.

– Det hoppas jag. Tyvärr är utvecklingen händelsedriven. Det finns några som arbetar hårt med utveckling, men oftast behöver det inträffa något för att lagstiftning och bransch ska agera. Den stora utvecklingen i Sverige startade först efter dödsolyckorna på Roskilde och Hultsfred. Det är väldigt tragiskt.

