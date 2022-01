Saklig, exakt och rytmisk prosa från Södern

Roman. William Gay ”Nattliga nejder” Övers. Theodore Sorel Tristero, 368 sidor Visa mer

Sydstatsgotiken har blivit en internationell populärkulturell genre. Det har i grund och botten med musik att göra, eftersom det är den amerikanska populärmusiken under alla sina etiketter – country, blues, folk, bluegrass – som har spritt bilden av det mytiska amerikanska Södern med sina ruckliga skjul på bomullsfälten, sina alligatorfyllda träsk och sina förfallna och fuktdrypande herrgårdar.

Den låter sig dessutom smältas ihop med andra mytiska amerikanska landskap, den klassiska västern med sina ensamma cowboys avtecknande sig mot präriens horisont och de kringdrivande luffarna i John Steinbecks dammiga depressionslandskap. Allt finns paketerat i den musik som numera går under samlingsnamnet americana, i filmer som ”Den sista färden” och tv-serier som ”True detective”, och låter sig för den delen omplaceras till svenska obygder och filmer som ”Jägarna”.

Men parallellt med musiken finns en spretig litterär genre där namn som William Faulkner, Flannery O’Connor och Cormac McCarthy brukar nämnas. Denna brukar kännetecknas av en grundstämning som väl karakteriseras av de etiketter med vars hjälp det lilla förlaget Tristero profilerar sin sparsmakade utgivning – ”mörk Americana, gothic hillbilly noir”.

William Gay, den senaste författare förlaget nu introducerar på svenska, kvalificerar sig genom en roman som bjuder på genrens obligatoriska kombination av spritmissbruk, morbid religiositet och patologisk våldsbenägenhet (och dessutom genom att ha varit obskyr byggnadsarbetare under största delen av sitt skrivande liv, den sortens cv som efterfrågas i denna värld).

Men en svensk läsare slås nog också av hur nära den mytiska miljön ligger socialrealismen och tänker på Eyvind Johnsons ”Romanen om Olof” när man läser om unge Fleming Bloodworths uppväxt bland hembrännarna, sågverksarbetarna och bibelpredikanterna i ett bortglömt hörn av Tennessee år 1952. Personerna är visserligen, som genren bjuder, grovt tillyxade och med folksagolika drag. Romanens självmytologiserande och självrefererande drag framgår tydligt av att den autodidaktiske huvudpersonens läslista noga redovisas – Thomas Wolfe, J D Salinger, Truman Capote.

Man lyssnar på country från Gran Ole Oprys klassiska radioshow, sjunger på gamla luffarlåtar från genrens fader Jimmie Rodgers, en av huvudpersonerna är en vagabonderande banjospelare som sägs ha spelat in bluesen från vilken Bob Dylan knyckte raden i ”Memphis blues again”: ”all the railroad men just drink up your blood like wine”.

Men det som räddar romanen från det parodiskt stiliserade drag som hotar genrens utövare är prosan: saklig, exakt, rytmisk och åskådlig, kärleksfullt översatt av Theodore Sorel. Här är vad Fleming Bloodworth ser när han vågar sig in till samhället en lördag:

”Unga arrendebönder med sina stoiskt oberörda ansikten och sina barnbrudar med dömande ögon som såg på honom och sedan snabbt tittade bort… Tjejer i armkrok med förundran i blicken. Högljudda horor från delstatsgränsens jukejoints och inställsamma landsorts-Romeos med pomaderat hår och knivar i fickan eller rakknivar gömda under skjortan likt halssmycken i läderremmar.”

Det är en stagnerad värld, besatt av det förflutna, och ”Nattliga nejder” förmedlar både besattheten och längtan efter att befria sig från den: den konkreta verkligheten bakom myten.

