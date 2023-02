Salman Rushdie marknadsför inte ny roman

Hans agent Andrew Wylie berättar att Rushdies återhämtning går framåt, men att han inte kommer att tala inför publik i samband med att nya romanen ges ut, skriver The Guardian. ”Segerstaden” som kommer på svenska i april var färdigskriven innan Rushdie blev knivhuggen under ett framträdande på Chautauqua institution i delstaten New York. Efter attentatet har Salman Rushdie förlorat synen på ett öga och kan inte längre använda en hand.

”Victory city”, som romanen heter på engelska, publiceras den 9 februari. I samband med utgivningen medverkar författarna Margaret Atwood och Neil Gaiman vid ett gratis onlineevent som arrangeras tillsammans med Amerikanska Pen, Kanadensiska Pen och Engelska Pen.

Även om Rushdie inte kan göra några offentliga framträdanden är han tillbaka på Twitter där han bland annat stöttat sin kollega, författaren Hanif Kureishi, som genomgått en ryggradsoperation efter att ha fallit illa under ett besök i Rom. Även han twittrar:

”Min vän Salman Rushdie, en av de modigaste män jag vet.... skriver till mig varje dag och uppmuntrar mig att ha tålamod. Han borde veta. Han ger mig mod.”