Salo och Jöback blir Judas och Jesus

Peter Jöback

Född 1971 i Stockholm.

Fick sitt stora genombrott i ”Kristina från Duvemåla” 1995. Låten ”Guldet blev till sand”, från musikalens studioalbum toppade Svensktoppen i 110 veckor.

Har spelat huvudrollen i ”The Phantom of the opera” i Londons West End och på Broadway. Har medverkat i musikaler som ”Cabaret”, ”Sweeney Todd” och ”The witches of Eastwick”.

Har tävlat i Melodifestivalen vid två tillfällen, senast 2010 med ”Hollow”.

Aktuell som Jesus i nyuppsättningen av ”Jesus Christ Superstar” som väntas ha premiär 2022.