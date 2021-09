Sältan i Kacey Musgraves texter är hjärtskärande

Countrypop Kacey Musgraves ”Star-crossed” (Universal) Visa mer

På pappret bygger ”Star-crossed” på en svårförenlig kombination. Å ena sidan är Texassångerskan Kacey Musgraves sjätte album den naturliga slutpunkten på hennes resa mot en position bland de allra största popstjärnorna, å andra sidan en djupt personlig berättelse om skilsmässa.

Efter att ”Same trailer different park” och ”Golden hour” gett den, för countryn, ovanligt öppensinnade Musgraves ett välförtjänt bredare genombrott rusar hon nu rätt in i ett popland där subtila lån från Chris de Burghs ”Lady in red”, mjuka akustiska gitarrer och sockrade autotune-refränger ska ge henne chansen att utmana Taylor och de andra om tronen.

Det är alltså den ena sidan av ”Star-crossed”. Och den måste man nog vara lite mer ”poptimistiskt” lagd än undertecknad för att uppskatta fullt ut.

Den andra är tårsältan i texterna, där Musgraves använder hela sin ypperliga låtskrivarkapacitet för att skildra uppbrottet från countrysångaren Ruston Kelly. Hon bearbetar minnen. Visar hur mycket hon satsade och hoppades, ältar händelser och beslut. Allt med sedvanlig skärpa och briljans.

Ibland är det öppenhjärtiga textinnehållet direkt hjärtskärande, men ofta tar den musikaliska världserövringsambitionen överhanden. Och eftersom Musgraves vill nå nästa nivå med ganska beprövade, nästan utslitna, medel blir skivan onödigt anonym.

Bästa spår: ”Camera roll”

