Sam Levinson: ”Jag ville att filmen skulle vara en verbal tungviktsfajt”

Sam Levinson hade just skrivit klart manuset till den andra säsongen av HBO-serien ”Euphoria” när coronapandemin bröt ut med full kraft. När serien sköts upp öppnade sig ett slukhål i Levinsons schema samtidigt som hans medarbetare var utan jobb. Efter att ha konsulterat sin nya musa, Zendaya, bestämde han sig för att spela in en långfilm inom ramen för vad pandemin tillät. Han fastnade för idén att göra ett känslointensivt kammarspel om två personer i ett hus och samtidigt hylla filmen som konstform.

– Jag tycker att denna enkla idé fungerade som ett slags metafor för var vi alla befinner oss nu – instängda hemma i relationer där vi också tvingas hantera kärlek och sorg, men också glädje. Jag utgick från en fråga: vad är en riktigt hemsk sak som en person kan göra mot sin partner? berättar regissören och manusförfattaren Sam Levinson på ett Zoom-möte tillsammans med sina skådespelare Zendaya och John David Washington.

När regissören började rannsaka sig själv bubblade gamla skamkänslor upp från galapremiären av hans svarta kriminalkomedi ”Assassination nation” (2018) upp. Under sitt tacktal glömde han att nämna sin fru och kreativa partner Ash Levinson som hade svettats med filmen i klipprummet.

– Det var en brutalt svår klippning, så hon var mycket upprörd och jag fick enormt dåligt samvete. Jag använde all mina ångestkänslor och samvetskval från detta tillfälle som en katalysator för att utforska maktbalanser i ett förhållande, vem som får ta plats och hur viktigt det är att bli erkända av våra partners, berättar Levinson och tillägger:

– Samtidigt är filmen ett slags kärleksbrev till filmskapande och ett försök att skildra en frustration över hur själva filmindustrin fungerar.

”Malcolm & Marie” börjar med att en regissör och hans tolv år yngre musa till flickvän återvänder hem till sin spatiösa bungalow efter en ovanligt lyckad galapremiär. I bakgrunden spelas James Browns vibrerande ”Down and out in New York City”. Bäddat för en intim efterfest. Ändå dröjer det inte särskilt länge förrän grälet börjar och deras relation utsätts för tidernas stresstest i ett slags modern uppdatering av grälsjuka klassiker som ”Vem är rädd för Virginia Woolf? och ”Scener ur ett äktenskap”.

– Jag ville att filmen det skulle kännas som en verbal tungviktsfajt mellan Joe Frazier och Muhammad Ali, förklarar Sam Levinson som skrev filmen i rekordfart i slutet av april förra året.

Filmen spelades in under två veckor i Carmel som var det enda stället i Kalifornien som tillät filminspelningar på privat mark under pandemin. För att coronasäkra inspelningen fick det lilla teamet på drygt 20 personer rätta sig efter rigorösa regler. Ändå blev det en upplevelse som de inblandade liknat vid ett ”socialt distanserat sommarläger”. Ovanligt var också att alla inblandade fick vara med och dela på eventuella vinster.

Däribland Zendaya som också står som producent. Under de senaste åren har hon utvecklat en nära vänskap med Levinson som kallar henne för en ”kreativ fyr i karantänen” Under arbetet med manuset pratade de i ändlösa timmar på telefon.

– Som svart kvinna i filmbranschen är jag inte bortskämd med att någon lyssnar på mina åsikter. Därför är jag otroligt tacksam över samarbetet med Sam där jag vågar lägga fram idéer oavsett om de är dåliga, säger Zendaya.

Förra året vann hon en Emmy för sin roll som den traumatiserade Rue Bennett i HBO-serien ”Euphoria” som kretsar kring sex, droger och våld i tonårsvärlden. I ”Malcolm & Marie” har hon hunnit ikapp sin egen ålder i en roll som är ett slags förlängning av Rue som blivit lite klokare och mer vuxen.

– Eftersom Zendaya gillar utmaningar så jag började tänka på vilken typ av roller jag inte hade sett henne göra. Jag insåg att jag aldrig hade sett henne spela en rollfigur som speglar hennes verkliga personlighet: en smart, självsäker och rolig kvinna med fighterinstinkt, säger Sam Levinson.

Hennes sparringpartner i filmen blev John David Washington som just hade spelat huvudrollen i Christopher Nolans storfilm ”Tenet”. Omställningen till ett intensivt kammarspel i svartvitt passade honom som handen i handsken. Trots att han fick spela mot sin egen personlighet älskade han att göra den konfliktdrivna regissören Malcolm som pendlar mellan storhetsvansinne och mindervärdeskomplex.

– Jag befinner mig just nu ute i det okända där jag försöker att utforska mig själv. I manuset fanns all den sårbarhet och mångtydighet som jag längtat efter. Ett otroligt vackert och välskrivet manus om en man full av motsättningar som kan blossa upp som en tornado, säger John David Washington, som slog igenom som polis med afrofrisyr som infiltrerade Ku klux klan i Spike Lees politiskt laddade komedi ”Blackkklansman”.

I ”Malcolm & Marie” håller hans lönnaggressiva rollfigur en lång, allt mer animerad monolog om ”den vita kvinnan på LA Times” som får bli symbol för filmkritiker som är fast i invanda tolkningsmodeller. Som en vit regissör som skriver för två svarta skådespelare, var det delvis en självironisk kommentar.

– Jag gillade att leka med föreställningar om vad man får säga och göra. Det var ett sätt att reflektera över hur vi analyserar film och till vilken grad som politik, identitet och etnicitet spelar en roll, säger Sam Levinson som inte alls är lika kritisk mot recensenter som Malcolm.

– Man kan inte älska film utan att älska filmkritik, bra filmkritiker har lika mycket ansvar för att driva konstformen framåt som filmskaparna, säger han.

