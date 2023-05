Sam Smith förvandlar Avicii arena till en diskokula

Logga in

Konsert Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. Sam Smith Scen: Avicii arena, Stockholm. Visa mer Visa mindre

När den brittiska megastjärnan Sam Smith i vintras släppte sin fjärde skiva fick den relativt svalt mottagande i pressen. Ändå har hen abonnerat på rubrikerna sedan dess. När hen kommer till Stockholm gör hen så inte bara efter att ha gjort spektakulär galaentré på Brit awards iförd ett plagg ur Barbapappas bdsm-garderob. Hen har också vid flera tillfällen beskyllts för att vara utsänd av satan.

Sedan Smith 2019 kom ut som icke-binär har hen flyttat gränserna för hur hen uttrycker sig. Musiken blinkar oftare till hbtq-historiens mest ikoniska aktörer, medan hens stylist kastat ut kostymerna till förmån för utstyrslar varken Elton John eller Lady Gaga hade skämts för. Konsekvensen? Böghat, transhat, fetthat … Alla samtidsmänniskans fulaste reflexer på en gång.

Med sig till Avicii arena har Smith band, kör och en enorm, förgylld staty av kärleksgudinnan Afrodite. Hon ligger avklädd, draperad över scenen som ett landskap i vilket berättelsen utspelar sig. Starten är kaxig. Största hiten ”Stay with me” dundrar i gång, med Smith i skjorta, slips, guldkorsett och den biffiga tenoren i högform. Därefter följer drygt en timme av mestadels material ur katalogens balladlåda. Klädbytena är förvisso ljuvliga. Den lila kimonon med puffiga ärmar är en höjdpunkt. Men när dansarna till sist kommer in i ”Love does” förstår man att man befunnit sig på en transportsträcka.

För då vecklar föreställningen ut sig. Med stöd av houserytmerna i ”Gimme”, ”Promises” och ”I’m not here to make friends” förvandlas den gamla isladan till en diskokula. I en suggestiv tolkning av Donna Summers ”I feel love” når firandet av det på samma gång skeva och sköra sin topp då Smith kränger av sig tröjan och låter strålkastarna träffa den bara överkroppen. När hen sedan dyker upp iförd full burleskmundering och med en treudd i näven i finalen ”Unholy” känns den sentimentala soulpopstjärnan från karriärens första decennium långt borta. Sam Smith på sitt bästa humör i dag är en divig, queer festgeneral redo att döda mobbarna med vänlighet.

