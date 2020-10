Sam Smith: Jag har hittat verktygen som får mig att må bättre

Sam Smith

Född 1992 i London.

Slog igenom i Disclosures låt ”Latch” 2012. Två år senare släppte hen sitt debutalbum ”In the lonely hour” som innehåller låtar som ”Money on my mind” och ”Stay with me”.

2015 vann Sam Smith fyra Grammys för ”In the lonely hour” och låten ”Stay with me”. Året därpå vann hen en Oscar samt en Golden globe för Bästa originalsång med Bondlåten ”Writings on the wall”.

Hen släppte sitt andra album ”The thrill of it all” 2017. De senaste åren har Sam Smith samarbetat med artister som Calvin Harris, Normani, Burnaboy och Demi Lovato.

Aktuell med albumet ”Love goes” som släpps den 30 oktober.